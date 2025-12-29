Ария «Когда настанет завтра»

Исполнитель: Ария, Название: «Когда настанет завтра», Стиль: хэви-метал; Год: 2025

Самый стойкий страх человечества — опасения за завтрашний день. Отсюда огромное количество произведений об Апокалипсисе — как всеобщем, так и личном. И обложка нового альбома «Арии» «Когда настанет завтра» тоже, на первый взгляд, намекает на конец света: талисман группы Жорик освещает улицы гибнущего города с намерением то ли кого-то спасти, то ли, напротив, добить выживших. Как тут не вспомнить строки из стихотворения Бориса Пастернака «Я понял: все живо»:

И мы по жилищам

Пройдем с фонарем,

И тоже поищем,

И тоже умрем.

Поэт писал здесь о достижениях предыдущих эпох, которые еще позволяют нашей цивилизации удержаться на плаву. И «Ария» пытается альбомом «Когда настанет завтра» ответить на вопрос, что нужно сделать такого, чтобы в дне завтрашнем было отрадно просыпаться.

Такие выводы невозможно сделать без уроков прошлого. Первая же песня диска — динамичная «Последний бой» - посвящена обороне Брестской крепости в июне-июле 1941 года. В ней есть и исторические подробности, вроде расстрелянного, но не отданного на поругание неприятелю флага. Есть и всеобъемлющие выводы, вроде:

Свобода или смерть!

Мы с ней теперь на «ты»,

Но ей на милость не сдались!

О свободе как высшей ценности идет речь и в финальной песне альбома - «Дух свободы», текст которой, написан, как и слова к «Последнему бою» Маргаритой Пушкиной (но в данном случае при участии Сергея Попова и Михаила Житнякова). Именно финальная вещь, отсылающая к эпохе фестиваля «Вудсток», дает наглядное представление о том, что свободу можно отстаивать далеко не только с оружием в руках. Так, например, в «Обгоняя время» предложен в этом плане еще один пример для подражания — Джордано Бруно, пожертвовавший собой ради науки в эпоху инквизиции.

Но все же не меньше половины песен альбома апеллируют, так или иначе к эпохам кровопролитных войн или мрачной смуты. «Долина смерти» одновременно аппретирует к картине Василия Верешагина «Апофеоз войны», и к Балаклавскому сражению русских с британцами 1854 года. Музыка Сергея Попова удачно балансирует между героикой и трагедией, а традиционный символ черного ворона как предвестника беды придает этой песне универсальный смысл. В этом же амплуа суровая черная птица появляется и в эпике «Черный камень», посвященном такому противоречивому явлению, как опричнина Ивана Грозного. В образе безвестного опричника, казненного за подозрение в измене самим же царем, как в капле воды отражаются все издержки переломных эпох в России — вплоть до «охоты на ведьм» дня сегодняшнего. Впрочем, к однобоким выводам эта песня отнюдь не располагает и даже ее многочастное музыкальное построение вмещает в себя, и гнев, и боль, и горечь, и сочувствие, и многие другие эмоции.

Один из главных выводов «Черного камня» - время неумолимо стирает память о тех, кто за свою жизнь наломал немало дров. Своеобразной антитезой этой песне служит «Память» (единственная вещь альбома, написанная Владимиром Холстининым, а автором текста впервые в «Арии» стал Валерий Щербовских), где никто не забыт, и ничто не забыто, а слезы о павших когда-то героях проливают даже камни. Упомянутые в песне крики «птичьих стай» удачно обыграны и в аранжировке, когда гитарные партии напоминают курлыканье журавлей. А клавишные приглашенного гостя Петра Елфимова («Гран-КуражЪ») служат тем самым реквиемом, который будто молит нас не повторять ошибок истории в будущем.

От скоропалительных решений предостерегает и главный (на данный момент) хит альбома - «Гордиев узел», воскрешающий знаменитый эпизод из биографии Александра Македонского. Фразеологизм «разрубить Гордиев узел» обычно намекает на радикальное решение крайне запутанной проблемы. И риффовая песня с хлесткой шляг-фразой «руби сплеча!» вроде бы располагает к такому сценарию. Но есть ситуации, когда эскалация конфликта может только все усложнить, поэтому «арийцы» разместили в альбоме в качестве бонуса мягкую акустическую версию «Гордиевого узла», намекающую на то, что даже кажущиеся неразрешимыми противоречия.

Как видим, львиная доля песен альбома содержит лейтмотив памяти о прошлом. Но несколько композиций переносят нас в день завтрашний. Прежде всего, это красивейшая баллада «Когда настанет завтра», написанная от лица героя, не сумевшего удержать близкого человека. Куплеты исполняет автор музыки Виталий Дубинин, чей голос отлично передает обуявшее рассказчика ощущение безысходности. Вокал же Михаила Житнякова в припевах оставляет надежду на благополучный исход событий.

Полным крахом оборачивается завтрашний день для Казановы и его легковерных пассий из насыщенного прог-металлическими гитарными риффами «Ловца чужих сердец» с текстом Анны Балашовой — еще один поэтический дебют в «Арии». Неверие в вечную любовь приводит всех к разбитому корыту. А самый привлекательный образ дня завтрашнего обнаруживается в полуакустической балладе «Созвездие Ершалаим» (соавтор музыки — Михаил Бугаев из «Гран-Куража» с прочитанной Виталием Дубининым цитатой из 25-й главы «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Пропавший в момент Христова Распятия вечный город не исчезает бесследно, а начинает сиять нам свыше, превратившись в Небесный Иерусалим. Следуя курсом на эти созвездия непременно спасутся даже терпящие крушение корабли из буклета CD-издания альбома «Когда настанет завтра», а конец света обернется триумфом и победой!