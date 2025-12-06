Госдеп раскрыл детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с украинцами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели конструктивные переговоры с украинцами о продвижении к миру, сообщил Госдепартамент.

Там заявили, что в течение двух дней Уиткофф и Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым «для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине», пишет РБК.

Стороны обсудили итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с российскими властями и шаги по прекращению конфликта.

«Американцы и украинцы также согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира», — говорится в сообщении.

Вашингтон и Киев согласились, что «реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру», отметили в Госдепе.

Глава украинской делегации Умеров подтвердил, что приоритетом для Киева является достижение мира, который защитит независимость и суверенитет страны, обеспечит безопасность Украины и «создаст прочную основу для процветающего демократического будущего».

  1. 06.12.2025, 19:15
    Гость: Европейцу

    Пора тебе уже освободиться от своего мифа о сильной и процветающей европе. Все это в прошлом. Увы. Читать твои слезницы наскучило. Европа теперь-старая,злобная и глупая старуха. Но мне тебя не жаль-это твой выбор.

  2. 06.12.2025, 18:41
    Гость: Имрек

    А что, разве не так? Год назад подобных крамольных мыслей и не возникало. Что же произошло? Даже не смена администрации, а то, что лапу на активы РФ наложить хочет не ЕС, а США. Шкурные интересы, они самые искренние.

  3. 06.12.2025, 18:13
    Гость: Имрек

    Несколько странно (смешно) задавать подобные вопросы рядовому обывателю из дотационного бандустана. Поддержка дотационными членами ЕС политики Брюсселя происходит именно из-за выплат из общего кошелька. Нам платят - хорошая политика и руководство, мы платим- мнение прямо противоположное. Как в анекдоте- "-Что же ты кормильца семьи босиком держишь?"

  4. 06.12.2025, 18:13
    Гость: Американцы вечно нам вредят

    Ещё тысячу лет назад половцев и печенегов на Русь посылали

  5. 06.12.2025, 17:56
    Гость: Европеец

    «Почему Россия переговоры вести не хочет ?»
    Потому и не хочет, что по глупой привычке ваших СМИ думаете, что Америка скажет, то и будет. Вы иначе мыслить не умеете - у вас всё упирается в веру в вождей.

