Госдеп раскрыл детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с украинцами

12:37 6.12.2025

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели конструктивные переговоры с украинцами о продвижении к миру, сообщил Госдепартамент.

Там заявили, что в течение двух дней Уиткофф и Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым «для конструктивных дискуссий о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине», пишет РБК.

Стороны обсудили итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с российскими властями и шаги по прекращению конфликта.

«Американцы и украинцы также согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира», — говорится в сообщении.

Вашингтон и Киев согласились, что «реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру», отметили в Госдепе.

Глава украинской делегации Умеров подтвердил, что приоритетом для Киева является достижение мира, который защитит независимость и суверенитет страны, обеспечит безопасность Украины и «создаст прочную основу для процветающего демократического будущего».