Презентация театрального пространства «Арт-платформа», 4 ноября, Новый Манеж

16:43 27.10.2021

В Москве 4 ноября состоится презентация нового театрального пространства «Арт-платформа» в самую творческую ночь России

Центральной площадкой в Ночь Искусств станет театральное пространство в Новом Манеже. Шоу и произведения в различных жанрах искусства, перфомансы и работы будущих резидентов пространства – лишь часть программы по случаю презентации площадки. Гости смогут насладиться выступлением от театра «Балет Москва», ArtMasters, а завершится вечер отрывком из оперы московского музыкального театра «Геликон-опера».

Объединённый ресурсный центр будет поддержкой независимым театральным проектам, коллективам и деятелям. Куратором театрального пространства выступит режиссер Дмитрий Бикбаев, руководитель Арт-платформы структурного подразделения Московского продюсерского центра. Деятельность Арт-платформы позволяет открывать новые возможности для творческой реализации амбициозных театральных инициатив. Сегодня в нее входят уже свыше 120 независимых театральных коллективов Москвы.

«Важнейшей задачей для всей команды Арт-платформы является организация действительно необходимого для отрасли Театрального пространства - открытого к взаимодействию с представителями независимых театральных проектов. Мы искренне благодарим Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Владимировича Кибовского за инициативу и поддержку в создании такого пространства. В нашей базе свыше 120 независимых театра, есть конкретные договоренности о взаимодействии с крупнейшими фестивалями, поэтому результат в виде насыщенной событийной повестки Арт-платформы не заставит себя долго ждать», - комментирует руководитель Арт-платформы Дмитрий Бикбаев.

Специально созданный театральный зал-трансформер будет вмещать до 300 зрителей. В рамках «Ночь искусств 2021» гостями перформативной презентации станут представители независимых театров, популярные деятели театральной индустрии, театральные критики, режиссеры, актеры и художественные руководители ведущих театров Москвы. Выставочная деятельность Нового Манежа при этом не будет прекращаться.

Первым масштабным проектом открытого театрального пространства станет реализация Международной театральной программы «ТеатрONstage» в партнерстве со Школой-студией МХАТ.

Это флагманская международная программа Арт-платформы, обеспечивающая возможность создания, выпуска и дальнейшего проката спектаклей. В рамках программы театральные деятели смогут презентовать свой проект и создать эскиз постановки. По результатам лабораторных показов, экспертный совет определит победителя, проект которого будет реализован в 2022 году в открытом театральном пространстве «Арт-платформа».

В экспертную комиссию войдут знаменитые режиссеры, актеры, театральные критики и другие представители сферы. Так участники программы получат экспертную оценку от Дмитрия Бертмана, Сергея Землянского, Евгения Писарева, Александра Звягинцева, Сергея Майорова, Борислава Володина, Андрея Воробьева и других.