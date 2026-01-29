Егор Летов «Акустика в Омске»

Исполнитель: Егор Летов, Название: «Акустика в Омске», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Выступление Егора Летова в Омске уже звучит как оксюморон. Известно же, что лидер «Гражданской обороны» ни разу в жизни не выступал в родном городе — ни сам, ни с группой. Тем не менее, его квартира на омской окраине была центром притяжения для представителей сибирской тусовки, и иногда там проходили квартирные концерты.

А 15 ноября 1987 года Егор Летов записывал в своей домашней студии «ГрОб Рекордс» ранние альбомы Черного Лукича (Вадима Кузьмина) и перед этим, конечно же, отстраивал аппаратуру. Исправность и звук хозяин квартиры проверял на собственных песнях, благодаря чему получился живой импровизированный сет с обилием эксклюзивных песен.

Тестовые условия записи не позволили ее зафиксировать полностью, поэтому первая песня «Здравствуй, черный понедельник» стартует уже с половины второй строки. День 15 ноября 1987 был воскресеньем, то есть понедельник был не за горами, поэтому мрачное посвящение ему прозвучало зловеще и надрывно.

Многие песни исполнялись на омском спонтанном сейшене впервые. Это касается и «Повезло», живых исполнений которой, кроме этого, больше нигде не зафиксировано; и прочно обосновавшейся потом в концертных сетах «Харакири»; а также довольно редких «Иуда будет в раю» и «Общество «Память»». В некоторых из них Егор Летов сбивается, что вполне объяснимо необкатанностью материала.

К моменту записи Егор Летов не так давно вернулся в в Омск после долгих странствий с Янкой Дягилевой (которая тоже отметилась в записи, подпев в написанной в соавторстве с ним «В каждом доме») по стране из-за преследований КГБ. Ощущение опальности могло наложить свой отпечаток и на исполнявшийся на домашней записи материал. Ближе к финалу прозвучала саркастическая «КГБ», которая игралась также «Гражданской Обороной» в тот же период на двух Новосибирских рок-фестивалях. Ну а строки во «Все идет по плану» Егор Летов перекроил на злобу дня:

Там не надо будет каждый день воевать

И предавать отца и сына, чтобы выжить самому!

Там, наверное, вообще не будет КГБ…

Именно этот вариант текста зафиксирован в публикации в буклете CD, выпущенном Bull Terrier Records. Лейбл впервые издал эту уникальную запись, как обычно — с большой любовью и вниманием к деталям. В приложенном к диджипаку буклете много фоток из того периода в интерьере летовской квартиры, где присутствуют и Янка, и Черный Лукич. Благодаря этому и для слушателей эффект присутствия на том квартирнике оказывается полным…