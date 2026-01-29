Егор Летов «Акустика в Омске»

Егор Летов «Акустика в Омске»

Исполнитель: Егор Летов, Название: «Акустика в Омске», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Выступление Егора Летова в Омске уже звучит как оксюморон. Известно же, что лидер «Гражданской обороны» ни разу в жизни не выступал в родном городе — ни сам, ни с группой. Тем не менее, его квартира на омской окраине была центром притяжения для представителей сибирской тусовки, и иногда там проходили квартирные концерты.

А 15 ноября 1987 года Егор Летов записывал в своей домашней студии «ГрОб Рекордс» ранние альбомы Черного Лукича (Вадима Кузьмина) и перед этим, конечно же, отстраивал аппаратуру. Исправность и звук хозяин квартиры проверял на собственных песнях, благодаря чему получился живой импровизированный сет с обилием эксклюзивных песен.

Тестовые условия записи не позволили ее зафиксировать полностью, поэтому первая песня «Здравствуй, черный понедельник» стартует уже с половины второй строки. День 15 ноября 1987 был воскресеньем, то есть понедельник был не за горами, поэтому мрачное посвящение ему прозвучало зловеще и надрывно.

Многие песни исполнялись на омском спонтанном сейшене впервые. Это касается и «Повезло», живых исполнений которой, кроме этого, больше нигде не зафиксировано; и прочно обосновавшейся потом в концертных сетах «Харакири»; а также довольно редких «Иуда будет в раю» и «Общество «Память»». В некоторых из них Егор Летов сбивается, что вполне объяснимо необкатанностью материала.

К моменту записи Егор Летов не так давно вернулся в в Омск после долгих странствий с Янкой Дягилевой (которая тоже отметилась в записи, подпев в написанной в соавторстве с ним «В каждом доме») по стране из-за преследований КГБ. Ощущение опальности могло наложить свой отпечаток и на исполнявшийся на домашней записи материал. Ближе к финалу прозвучала саркастическая «КГБ», которая игралась также «Гражданской Обороной» в тот же период на двух Новосибирских рок-фестивалях. Ну а строки во «Все идет по плану» Егор Летов перекроил на злобу дня:

Там не надо будет каждый день воевать
И предавать отца и сына, чтобы выжить самому!
Там, наверное, вообще не будет КГБ…

Именно этот вариант текста зафиксирован в публикации в буклете CD, выпущенном Bull Terrier Records. Лейбл впервые издал эту уникальную запись, как обычно — с большой любовью и вниманием к деталям. В приложенном к диджипаку буклете много фоток из того периода в интерьере летовской квартиры, где присутствуют и Янка, и Черный Лукич. Благодаря этому и для слушателей эффект присутствия на том квартирнике оказывается полным…  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Офшор в Донбассе и перемирие для энергетики — люди Трампа привезли в Кремль новый пакет предложений
Коллаж © KM.RU
СМИ: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе
Договорись договариваться. По предварительным итогам встречи делегаций США, РФ и Украины
© KM.RU, Петр Чайников
Провинциализация России
Избранное
7 отличий «Не лечи» (интернет-сингл)
KDRR «Из Сибири с любовью»
В Доме-музее Ростроповича в Оренбурге восстановили историю картины с автоматом
Андрей Кудин «Ты больше не придешь»
Shakra «Invincible»
Алексей Козлов и Ансамбль Арсенал «Мир тесен»
Оркестр Сергея Мазаева сыграл с Игорем Бутманом на Moscow Jazz Festival
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?
Оправдать любую мерзость: как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
«За весь период специальной военной операции нашей армии на Украине накопилось множество вопросов, которые волнуют стороннего обывателя и вызывают множество споров»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации