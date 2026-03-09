Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана

Подразделения армии Израиля начали проводить ограниченную целенаправленную наземную операцию против шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службуя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Подразделения ЦАХАЛ начали целенаправленную и ограниченную операцию в районе юга Ливана с целью обнаружения и уничтожения террористов и ликвидации военных объектов "Хезболлах", - говорится в заявлении.

Как пояснил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильской армии Надав Шошани, "это не большой наземный маневр и не начало большой наземной операции", а "часть передовой оборонительной позиции" ЦАХАЛ. По его словам, речь идет об ограниченном рейде, что означает "проникновение, устранение проблемы и отступление". 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2026, 22:54
    Гость: во всём виноваты британцы

    до того как передать Палестину под международный контроль, британцы подложили мину замедленного действия,что и стало основой для длящегося бесконечного конфликта.

    Они предоставили палестинцам гарантии независимости территории Палестины, а с другой стороны, идя на поводу у набирающего силу движения сионистов, одобрили создание в Палестине «национального очага для еврейского народа». Естественно, в Палестину хлынул поток переселенцев еврейской национальности со всего света. Понятно, палестинцы горячо и искренне сопротивлялись их второму пришествию.
    ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ.

  2. 09.03.2026, 22:50
    Гость: в интернетах пишут

    Первую военную операцию в Ливане Израиль провёл в 1978 году под названием операция "Литани".
    А в 1982 году Израиль ввёл свои войска в Ливан и ввязался в Первую Ливанскую войну, продолжавшуюся три года. То есть на территории Ливана шла просто война между непризнанной Палестиной и Израилем, в результате появилась та самая Хезболла в южных районах Ливана в близи Голанских высот. С которой Израиль не может справиться уже более 40 лет и которые ведут против евреев настоящую партизанскую войну. "За что боролись..."
    В Ливан в 1983 г. вошли и Сирийские войска по просьбе тогдашнего правительства Ливана. Сирийское присутствие в стране сохранялось до 2005 года в центральных и северных районах.

    Израиль сохранял частичную оккупацию южных районов Ливана до 2000 г., создавет.н. "зону безопасности". Периодически Израиль проводил военные операции против Хезболлы, которая постепенно наращивала свой потенциал конечно при поддержке Ирана.
    Когда Израиль вывел свои войска в 2000 году в Ливане закончилась гражданская война.

    Совбез ООН ещё в 1978 году принял резолюцию о выводе Израильских войск из южных районов Ливана. Но уже тогда Израиль и сША плевали на все эти резолюции.
    Официальное правительство Ливана противопоставить себя Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может и предпочитает самоустраняться во время военных операций "соседа" на территории своей страны.

    После вывода ЦАХАЛ из Ливана на линию разграничения ввели миротворческий контингент ООН по резолюции Совбеза ООН. Не для разведения

  3. 09.03.2026, 22:38
    Гость: ABCD

    Понятно, что у вас у евреев своя версия, в которой вы всех победили и весь мир вас боится

  5. 09.03.2026, 22:34
    Гость: ABCD

    Евреи разбомбили Ливан по тому, что он был конкурентом их курортов мёртвого моря. В Ливан приезжало раз в 20 больше иностранных туристов чем к евреям.
    Каждый раз, как только Ливан отстраивается заново, евреи тут же его или бомбят и утюжат танками. И всегда евреи устраивают визг о том, что они самый пострадавший народ в мире и всем заткнутся на тему сионизма и сионофашизма. Иран похоже обнулил еврейскую доктрину неприкасаемости и вседозволенности евреев для всего мира, отчего в израиле бесятся ещё сильнее.

Все комментарии (31)
Выбор читателей
Песков рассказал, что Путин пообещал арабским коллегам передать Ирану
Коллаж © KM.RU
США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками
Иранский дрон упал на территорию аэропорта в Азербайджане
США разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров
Избранное
Александр Леонтьев («Северный Флот»): «В нашей стране принято не решать проблему, а устранять человека»
Ногу Свело! «Хочу бодаться!»
«СССР – какой была и чего добилась исчезнувшая сверхдержава. Ненавистники СССР могут бесконечно бормотать свои слабоумные мантры, что страна была обречена с самого рождения»
«Танцы минус» познакомили поклонников с прообразом всего
Переворот. От элитарной демократии к олигархической автократии
СРУБ «Веры пиры»
«Сектор Газа», 7 декабря, VK Stadium
Вадим Степанцов и Bueno Caminante Big-Band, 16 февраля, «Мумий Тролль Music Bar»
Evergrey «Escape Of The Phoenix»
Аnimal ДжаZ «Инь / Ян» (двойной винил)
Владелец «Метрополя» Александр Клячин «соскочил» с дела о взятках ПФР, в которых обвиняют братьев Ананьевых
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации