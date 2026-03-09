Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана

Первую военную операцию в Ливане Израиль провёл в 1978 году под названием операция "Литани".

А в 1982 году Израиль ввёл свои войска в Ливан и ввязался в Первую Ливанскую войну, продолжавшуюся три года. То есть на территории Ливана шла просто война между непризнанной Палестиной и Израилем, в результате появилась та самая Хезболла в южных районах Ливана в близи Голанских высот. С которой Израиль не может справиться уже более 40 лет и которые ведут против евреев настоящую партизанскую войну. "За что боролись..."

В Ливан в 1983 г. вошли и Сирийские войска по просьбе тогдашнего правительства Ливана. Сирийское присутствие в стране сохранялось до 2005 года в центральных и северных районах.

Израиль сохранял частичную оккупацию южных районов Ливана до 2000 г., создавет.н. "зону безопасности". Периодически Израиль проводил военные операции против Хезболлы, которая постепенно наращивала свой потенциал конечно при поддержке Ирана.

Когда Израиль вывел свои войска в 2000 году в Ливане закончилась гражданская война.

Совбез ООН ещё в 1978 году принял резолюцию о выводе Израильских войск из южных районов Ливана. Но уже тогда Израиль и сША плевали на все эти резолюции.

Официальное правительство Ливана противопоставить себя Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может и предпочитает самоустраняться во время военных операций "соседа" на территории своей страны.

После вывода ЦАХАЛ из Ливана на линию разграничения ввели миротворческий контингент ООН по резолюции Совбеза ООН. Не для разведения