В Совфеде обсудили, как защитить должностных лиц от автоматических штрафов

15:50 4.12.2025

Российские судьи, прокуроры, депутаты и прочие должностные лица столкнулись с неожиданной проблемой: дорожные камеры не учитывают их особый статус. Сейчас все «спецсубъекты» обладают разного рода неприкосновенностью, в том числе и от ГИБДД. Но в КоАП не прописан механизм освобождения должностных лиц от наказаний за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. В результате судьи и прокуроры получают «письма счастья» со штрафами как обычные водители.

Изменение правил наложения административных штрафов на «должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции», обсуждалось в среду, 3 декабря, в Совете Федерации, пишет «Коммерсант». Речь идет о судьях, депутатах, прокурорах, сотрудниках СК и прочих «спецсубъектах», обладающих неприкосновенностью. Как пояснил сенатор Максим Кавджарадзе, это не «их личная привилегия», а способ защиты от «внешнего давления и необоснованного преследования». Однако эта защита дает сбой в ситуации привлечения «спецсубъектов» к ответственности с помощью дорожных камер, которые автоматически «выписывают» штрафы автовладельцам.

«Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации,— возмутился сенатор.— Это нелогично».