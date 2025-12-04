В Совфеде обсудили, как защитить должностных лиц от автоматических штрафов
Российские судьи, прокуроры, депутаты и прочие должностные лица столкнулись с неожиданной проблемой: дорожные камеры не учитывают их особый статус. Сейчас все «спецсубъекты» обладают разного рода неприкосновенностью, в том числе и от ГИБДД. Но в КоАП не прописан механизм освобождения должностных лиц от наказаний за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. В результате судьи и прокуроры получают «письма счастья» со штрафами как обычные водители.
Изменение правил наложения административных штрафов на «должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции», обсуждалось в среду, 3 декабря, в Совете Федерации, пишет «Коммерсант». Речь идет о судьях, депутатах, прокурорах, сотрудниках СК и прочих «спецсубъектах», обладающих неприкосновенностью. Как пояснил сенатор Максим Кавджарадзе, это не «их личная привилегия», а способ защиты от «внешнего давления и необоснованного преследования». Однако эта защита дает сбой в ситуации привлечения «спецсубъектов» к ответственности с помощью дорожных камер, которые автоматически «выписывают» штрафы автовладельцам.
«Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации,— возмутился сенатор.— Это нелогично».
Интересный момент вырисовывается.
Оказывается, «Российские судьи, прокуроры, депутаты и прочие должностные лица» обращаются к статуту «особых лиц» с неким «правовым иммунитетом» и неприкосновенностью (формулировка сама по себе маразматическая, то есть те, кто законы пишут и судят по ним сами не обязаны эти законы соблюдать??) не согласны с тем, что их как обычных сметных «хлопают» штрафами? Апеллируя к неприкосновенности, причём их аргумент то, что штрафы с автоматических камер нарушают их неприкосновенность, якобы созданную для недопущения «внешнего давления и необоснованного преследования». Возникает вопрос, а какое давление на них оказывает технические средства которые фиксируют факты нарушения этими неприкосновенными лицами законов? Неприкосновенность не должна автоматически становится ещё и безнаказанностью. И особый статус это не право нарушать закон чиновниками. Правильно в статье сказано:
«Особый» порядок привлечения «спецсубъектов» к ответственности не должен использоваться при формировании штрафов, вынесенных с помощью камер».
Другие хитрованы предлагают отдать прокуратуре рассмотрение вопроса кого штрафовать а кого нет. А это уже стимулирование к коррупции, так как все друзья прокуроров (включая бандосов и его родственников) тут же автоматом получат «иммунитет» от штрафов!
Таким удесятеренные штрафы над давать.
Вполне нормальное положение дел! Хоть в чем-то они равны с простым народом!!!
Все равны, но кто то ровнее!
Социальный раскол в РФ уже принял такие масштабы, что те, кто пишут законы для нас, сами их игнорируют. Всё это связанное с тем, что власть сама себе устанавливает невиданные по масштабу привилегии, яркий признак полного разложения гос аппарата. У те же амеров дорожный полицейский имеет право остановить сенатора или министра на дроге и проверить его на степень опьянения. И никто его увольнять не станет и орать на него, что "он вошь на ковре". Потому, что к сожалению, стоит признать, США правовое государство. За выполнение своих служебных обязанностей простого полицейского там и в голову не придёт никому его наказывать. У нас же, попробуй останови даже затрапезного чиновника! Тут же и прокуратора и ФСБ и бог знает кто начнёт трубки обрывать.
Что касается этих кортежей, то тут явно в сторону отбрасывается фактор того, что такой кортеж нарушая общие правила ПДД провоцирует ДТП на дорогах. И почему чиновника нельзя штрафовать? небожитель?
Забить привелигированные номера в БД, и вся недолга. На гаишный сайт добавляется экран с коего, имеющие на то основания, забивают номер подлежащий льготе (с обоснованием на таковую). Работы программиста в пределе на человеко-месяц, из такового три недели на верификацию основания.