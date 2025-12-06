Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице деньги за квартиру

11:48 6.12.2025

Певица Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале впервые подробно высказалась после скандале с продажей своей квартиры. Она пообещала вернуть покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, несмотря на то что сейчас у нее нет такой суммы. Долина подчеркнула, что Лурье также стала невольной жертвой мошенников.

Артистка объяснила, что попала под влияние преступников, которые четыре месяца выдавали себя за сотрудников спецслужб и убеждали ее переводить крупные суммы «на безопасные счета». По их требованию она согласилась продать квартиру значительно ниже рынка.

Долина рассказала, что деньги, полученные за жилье, она передала мошенникам, будучи уверенной, что сделка фиктивная и средства скоро вернутся. Осознав обман, певица обратилась в полицию.

Теперь, по словам Долиной, она намерена полностью рассчитаться с Лурье и предостеречь россиян от подобных схем, отметив, что обе оказались пострадавшими.

Адвокат Полины Лурье Светланы Свириденко прокомментировала появление Ларисы Долиной на федеральном ТВ. По ее словам, Лурье тоже приглашали в эфир, но она отказалась.

Свириденко в беседе с РЕН ТВ подчеркнула, что сторона Лурье рассчитывает на решение вопроса не «на сцене», а в суде и строго в правовом порядке.

Ранее Долина предложила поэтапно отдавать деньги покупательнице — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет. Такой вариант Лурье не устроил. Она уже оплатила налог на имущество за 2024 год, хотя квартирой не пользовалась. Покупательница считает себя добросовестным собственником и настаивает на возврате квартиры.

В ближайшее время Верховный суд рассмотрит жалобу Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций, признавших сделку недействительной и оставивших квартиру за Долиной. ВС может как вынести итоговое решение, так и отправить дело на новое рассмотрение.