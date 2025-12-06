Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице деньги за квартиру

Певица Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале впервые подробно высказалась после скандале с продажей своей квартиры. Она пообещала вернуть покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, несмотря на то что сейчас у нее нет такой суммы. Долина подчеркнула, что Лурье также стала невольной жертвой мошенников.

Артистка объяснила, что попала под влияние преступников, которые четыре месяца выдавали себя за сотрудников спецслужб и убеждали ее переводить крупные суммы «на безопасные счета». По их требованию она согласилась продать квартиру значительно ниже рынка.

Долина рассказала, что деньги, полученные за жилье, она передала мошенникам, будучи уверенной, что сделка фиктивная и средства скоро вернутся. Осознав обман, певица обратилась в полицию.

Теперь, по словам Долиной, она намерена полностью рассчитаться с Лурье и предостеречь россиян от подобных схем, отметив, что обе оказались пострадавшими.

Адвокат Полины Лурье Светланы Свириденко прокомментировала появление Ларисы Долиной на федеральном ТВ. По ее словам, Лурье тоже приглашали в эфир, но она отказалась.

Свириденко в беседе с РЕН ТВ подчеркнула, что сторона Лурье рассчитывает на решение вопроса не «на сцене», а в суде и строго в правовом порядке.

Ранее Долина предложила поэтапно отдавать деньги покупательнице — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет. Такой вариант Лурье не устроил. Она уже оплатила налог на имущество за 2024 год, хотя квартирой не пользовалась. Покупательница считает себя добросовестным собственником и настаивает на возврате квартиры.

В ближайшее время Верховный суд рассмотрит жалобу Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций, признавших сделку недействительной и оставивших квартиру за Долиной. ВС может как вынести итоговое решение, так и отправить дело на новое рассмотрение.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2025, 19:43
    Гость: Nic

    Эту певицу заставили продать квартиру? Она в органы не обращалась? Странно.Она в оппозиции к режиму!?
    Вроде нет...

  4. 06.12.2025, 19:04
    Гость: . А Долина

    не хочет никуда переезжать. Она хочет быть вместе с дочкой и внучкой.
    Потому их туда прописала.
    И вообще,ей майор ФСБ или генерал? сказал,что продажа не всамделишняя, а чтоб никто не догадался.

  5. 06.12.2025, 18:35
    Гость: Чивоо?

    Да,кому на хрен сдалась эта пенсионерка из Одессы? Все поняли давно.что это стрелки на неё перевели,чтобы отвести от незаконных СУДЕБНЫХ решений.Вот с кем надо разбираться,от них расползается "решальная" плесень по всей стране и не останавливается.Получилось,Судьи плюют на закон,действительно слепив из него дышло. Ну,пусть МИР посмотрит,что творится в Российском государстве,а то наши управители жалуются,что с ними никто не хочет общаться на равных,им никто не верит.А,как можно верить,если в стране выстроена откровенно беззаконная судебная власть???

Все комментарии (31)
Выбор читателей
Эрдоган в бешенстве, Токаев в шоке: Лондон и Брюссель выписали Зеленскому индульгенцию на морскую войну
Лариса Долина © KM.RU
Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем
© KM.RU, Илья Шабардин
Роскомнадзор начал менять подход к блокировке запрещенного контента
Путин: РФ настаивает на исполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток
Избранное
Глеб Самойлов «Агата Кристи 35» (2CD + DVD)
Лидер «Черного кофе» отметил 60-летие Бахом, Альбинони и «Светлым металлом»
«Герман Греф от имени Сбера представляет «прототип» полностью беспилотного автомобиля»
Виталий Аверьянов «Империя зла. Второй час песен»
Ocean Hills «Santa Monica»
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
Мельница «Live 25» (2 CD)
Saint Deamon «League of the Serpent»
Эдда «Зеленые рукава» (интернет-сингл)
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
Путин, Украина, большевики
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации