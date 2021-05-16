Как выбрать идеальное постельное белье за несколько минут?

10:23 16.05.2021

Традиционными материалами для изготовления постельного текстиля издавна считается тройка тканей: хлопок, шелк и лён.

Но современные технологии позволяют создавать все новые и новые материалы, необычно сочетать синтетику и натуральные ткани, поэтому постель сегодня может производится из самых неожиданных материалов. В ход идут даже парча и тюль, которые еще недавно трудно было представить в качестве материалов для домашнего текстиля.

Поэтому вполне закономерно, что при таком разнообразии не все материалы способны соответствовать главным требованиям, предъявляемым к постельному белью: прочность, долговечность, способность «дышать» и сохранять тепло, быть экологически чистым и гипоаллергенным, обладать антистатическими свойствами. Но комфортный сон - залог нашего бодрствования и здоровья, а постельный текстиль сопровождает нас треть жизни. Так что изучать материалы нам придется всегда, отдавая предпочтение тем, которые уже проверены временем и личным опытом.

Безусловно, самая распространенная ткань - хлопковая

Хлопковые ткани привлекают тем, что они не скользят по кровати, не накапливают статическое электричество и не липнут к телу. Укрывшись одеялом, облаченным в хлопковую ткань, вы всегда будете чувствовать себя комфортно, так как хлопок отлично пропускает воздух. Хлопок - одна из немногих тканей, способная «подстраиваться» на изменения в микроклимате дома: благодаря уникальным свойствам волокон этого натурального материала зимой вы будете в тепле, а летом - в прохладе. Поэтому пользоваться хлопковой постелью можно круглогодично. Единственный недостаток хлопчатобумажной ткани в том, что постель из этого материала даже с красивым рисунком и яркой расцветкой всегда смотрится просто и грубовато. Но и с этой проблемой производители домашнего текстиля отлично справляются, создавая всевозможные ткани, в составе которых преобладает хлопковая нить, но стопроцентным хлопком материал все же не является.

Одной из популярных разновидностей хлопковой ткани является бязь, постель из которой лидирует в категории «соотношение цены и качества». Если присмотреться к структуре ткани, то хорошо видны утолщения волокон, поэтому на ощупь постель из бязи слегка ворсистая. Постельные комплекты настолько долговечны, не выцветают и линяют, что практически не изнашиваются. Обновить такую постель, скорее, придется лишь потому, что со временем вы решите разнообразить домашний текстиль. Но, с другой стороны, именно в плотности ткани заключается недостаток постели из бязи: ее очень трудно гладить. Если вы пересушите постель, то сильные складки, возникшие после механического отжима, останутся до следующей стирки.

Батист также относится к категории хлопчатобумажных тканей. Батистовое полотно отличается очень редким переплетением нитей, благодаря чему постель выглядит очень красиво и празднично, ткань легкая и слега просвечивается. Но износостойкость батиста достаточно низкая. После многократных стирок ( 20 - 30 циклов ) волокна быстро начнут перетираться, а в изделиях появятся непривлекательные просветы. Поэтому постель из батиста используют крайне редко, под настроение. Как правило, батистовый домашний текстиль отличается сложностью отделки, использованием разнообразных декоративных элементов, аккуратной вышивки. Это традиционно считаются отличными свадебными и подарочными комплектами, которые не подходят для постоянного пользования.

Сатин

Постель из сатина (египетский хлопок) способна удовлетворить пожелания самых требовательных покупателей. Сатиновые изделия узнаваемы по характерному и очень красивому блеску полотна. Поскольку сатин изготавливают путем перекручивания хлопковой нити двойного плетения, то ткань эта еще и прочная. При чем интенсивность блеска зависит от степени скрученности волокна: чем плотнее переплетена нить, тем больше блеск сатинового полотна. Визуально глянцевая постель из сатина напоминает шелковое изделие, но только дешевле и более долговечное. Сатиновая постель выдерживает до 300 машинных стирок, поэтому годится для ежедневного применения.

Ситец

Трудно найти более дешевые постельные комплекты, чем ситцевые. У ситца много плюсов, но и не меньше минусов. Так ситцевые постели представлены в самых разнообразных рисунках и расцветках, но ткань сама по себе тонкая и поверхностная, поэтому уже после первой стирки волокна сминаются и постель становится похожей на полотно окрашенной марли. Еще один недостаток ситцевых изделий связан с технологией обработки ткани. Дело в том, что стандартная ширина ситцевого полотна составляет 80 см. При производстве постели тканевые полотна сшиваются, а лишние строчки сказываются на ощущении комфорта, а также внешнем виде изделия. В последние годы на рынке домашнего текстиля появились постельные комплекты из жатого ситца. Поверхности этой ткани рифленая, поэтому постель не нуждается в утюжке. Но постель этого вида в основном однотонная.

В разные сезоны года рекомендуется использовать постельные комплекты из разных тканей. Так лён, известен как самый старинный постельный материал, особенно хорош летом. Льняные постельные изделия способны пропускать воздух, даже в знойный летний день вы будете чувствовать себя свободно. Недаром исторически так сложилось, что льняной постелью пользуются во всех странах с сухим и жарким климатом. На сегодня уже разработано множество различных способов выделки нитей для льняного полотна. Если говорить о постели, то наиболее качественным и прочным составом будет смешение льна с хлопком (приблизительно один к одному). Поскольку лён в чистом виде нелегок в уходе: стирка льняной постели должна быть только машиной и при высокой температуре, а гладить изделия нужно в слегка влажном состоянии. Если довести его до полного высыхания, то полотно сядет и посветлеет. Но льняная постель цена еще одной особенностью. Оказывается, со временем полотно становится все мягче и мягче - и чем больше такой комплект стирать, тем приятнее на ощупь он будет. Также льняная ткань на сегодня считается одной из наиболее экологически чистых.

Шелк

И, наконец, постельные комплекты из натурального шёлка. Многие сегодня приобретают комплекты постельного белья для «особых» случаев. Шелковые наборы всегда отличаются красотой и изысканностью. Они больше служат украшением для спальни, хотя сам по себе натуральный шелк очень приятен на ощупь, поэтому сон на шелковой постели не оставит никого равнодушным. Но шелк бывает разным, так что старайтесь больше обращать внимание на свойства ткани, чтобы не разочароваться в качестве приобретенного комплекта. Ведь шелк еще и самый дорогой постельный материал. Например, относительно дешевый шелк китайского и турецкого производства нельзя назвать высококачественным. Такая постель стоит на порядок дешевле именитых производителей, но это полотно изнашивается. А вот самый дорогой, но и самый качественный - шелк японский. Шелковая японская постель по сей день изготавливается вручную на небольших мануфактурах семейного типа. Только в Японии насчитывается, как минимум, 500 разновидностей шелка, каждый из которых имеет свое название и особые свойства. В то время как в Европе распространение получили всего лишь 4 вида. И если кто-то из знакомых жалуется, что шелковая постель холодная, электризуется, образует мелкие зацепки и главное - скользит, то знайте, что им пришлось иметь дело с дешевым материалом. Ведь высококачественной шелковой постели нет равных. Это настоящее текстильное чудо, способное преобразить ваш дом и подарить ощущение того, какими сладкими на самом деле могут быть сны.

Не ошибиться с выбором

Старайтесь не приобретать однотипные комплекты - коллекция постельного белья должна быть разной по настроению, каждый член семьи должен иметь свой любимый постельный сюжет.

Не забывайте, что постель может использовать в лечебных целях: так шерстяные наволочки оказывают массажный эффект на кожу головы, являются гипоаллергенным и экологически чистым материалом.

Многие европейские производители, помимо постельных комплектов, предусматривают возможность приобретения других элементов этой же коллекции, что особенно удобно, учитывая, что наволочки имеют свойство быстро снашиваться, поэтому со временем их можно будет заменить.

Но существует и другая практика: некоторые производители, например, большинство турецких, наоборот, не включают в стандартный постельный набор вторую наволочку. Это связано традицией - супруги спят порознь. Японская постель может быть без простыни, поскольку на Востоке принято спать на специальных матрасах с дополнительной тканевой подложкой. Поэтому прежде чем приобрести постель, внимательно изучите элементы, которые входят в комплект.

Приобретать весь спальный гарнитур рекомендуется у одного производителя - это гарантирует идеальное соответствие размеров постели с подушками и одеялами.

Выбирайте постель в соответствии с сезоном: теплые плотные ткани - на зиму и легкие, хорошо вентилируемые - на лето.