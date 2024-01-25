Уникальную книгу «Сектор Газа. Черновики и рукописи легенды» представили в Москве

Презентация книги «Сектор Газа. Черновики и рукописи легенды» состоялась в магазине «Республика» на Тверской 20 января

От замысла до его окончательного воплощения издательством «Бомбора» прошло порядка пяти лет, поэтому долгожданная презентация собрала аншлаг. Участвовали все причастные к составлению книги: дочь Юрия «Хоя» Клинских Ирина Клинских, создатель первого фан-клуба «Сектора Газа» и лидер группы «Сектора Газа» Сергей «Ким» Кимцов, тур-менеджер мемориальных «секторовских» фестивалей Александр Кузьмичев, музыкальный журналист Денис Ступников, составивший комментарии к опубликованным в издании рукописям. Все они написали и предисловия к книге.

Из Воронежа приехал клавишник золотого состава «Сектора Газа» Алексей Ушаков. Он вспомнил, как Юрий Клинских принес на самую первую запись тетрадку со своими текстами, от которой все остальные «хохотали во все глаза». Музыканты пытались влиять на Хоя, чтобы он поменьше употреблял диалектизмов («сиськи дергаитЬ» и т. д.), но он по праву гордился этим воронежским стилем.

Альбом «Колхозный панк» вылизиывался в студии, по воспоминаниям до мелочей. А в песне «Банка» были сымпровизированы прямо во время записи потешные диалоги, отличающиеся от опубликованного в книге рукописного текста. Приложил к ним руку и Алексей Ушаков.

Развеселила гостей презентации история клавишника о первом визите «Сектора Газа» в Москву. На что-то обидевшийся Юрий Хой пригрозил, что поедет на вокзал, а на возражение «ты же не знаешь, на какой», удивленно уточнил: «Их что, здесь два?» Непреклонен был лидер «Сектора Газа» в плане использования ненормативной лексики и изымать ее из текстов соглашался разве что ради участия в телеэфирах.

Ирина Клинских рассказала, что тетради с рукописями хранились в их семье в особом месте как память о ее отце. Артефакт даже пытались выкупить коллекционеры, но семья. к счастью, на это не пошла. Однажды Ирина выложила несколько рукописей в Сторис в соцсетях. С этого, по сути, и началась история создания книги «Сектор Газа. Черновики и рукописи легенды».

Александр Кузьмичев обратил внимание на не вошедших в альбомы текстах, рукописи которых есть в книге. Сюда же вошел и «Вой на Луну», опубликованный в виде песни впервые несколько лет назад. Номерные же альбомы «Сектора Газа» правообладатели потихоньку издают на виниле. Вышел (пусть и в урезанном виде — без интро на музыку Queen) «Колхозный панк». А релиз пластинки «Нажми на газ» был перенесен лейблом на осень 2024 года.

Денис Ступников перечислил трудности, которые возникали при работе над изданием. Гдавная из них — практически полное отсутствие публикаций авторских вариантов текстов Юрия Клинских. Такие версии выходили разве что в самой первой нотной брошюре «30 песен Сектора Газа» в конце 90-х.

Журналист также привел интересные примеры разночтений с рукописными текстами: так, черновик текста «Ночь перед Рождеством» был создан Юрием Хоем еще в начале 80-х, но там было простонародное имя «Варька», которую он в итоге поменял на Гальку, уважив супругу Галину Викторовну.

Узнали гости презентации и некоторые подробности готовящегося кинопроекта о Юрии Хое. На питчинге в Фонде кино замыслом заинтересовались, но заметили, что первый вариант сценария нуждается в коррективах. Тут к проекту подключились продюсеры сериала «Король и Шут». Переделанный ими сценарий понравился Ирине Клинских даже больше изначального варианта. Правда, теперь это будет полнометражный фильм, а не сериал, как планировалось сразу.

Фотограф - Олег Беликов