«Лея и Волшебная карта»: китайский анимационный хит выходит в российский прокат

С 17 июля российские зрители смогут увидеть на больших экранах новый китайский анимационный фильм «Лея и Волшебная карта»

Премьера мультфильма состоится при поддержке кинокомпании TenLetters. Картина, созданная ведущими студиями КНР, приглашает зрителей в атмосферное приключение, вдохновлённое мифами, культурой и семейными ценностями Поднебесной.

Мультфильм рассказывает о девочке по имени Лея, которая, несмотря на свою кажущуюся обычность, обладает магическим даром. Она учится управлять волшебной картой, полученной от бабушки, под наставничеством старшего брата Рада. Вскоре им предстоит опасное и полное загадок путешествие — вернуть чудесных существ, вырвавшихся из древнего заколдованного свитка. Вместе с яркими персонажами зрителям предстоит пережить целый спектр эмоций и вспомнить о важности родственных уз.

Режиссёром фильма выступил Чжун Динь — профессор Академии изящных искусств в Гуанчжоу и лауреат престижной премии Golden Dragon. За сценарий отвечает Кан Фу — известная китайская писательница в жанре фэнтези, чьи произведения переведены на иностранные языки. Основной темой её работы стали семейные отношения, а в основу сюжета легли мотивы древнекитайской легенды о Пастухе и Ткачихе — истории любви, разлуки и надежды на воссоединение.

Музыку к фильму написал Рок Чен — композитор с мировым именем и автор саундтреков к более чем 150 проектам, включая «Кунг-фу Панду 3» и «Кунг-фу Панду 4». Над визуальной частью работала студия Iron Fan Studio, специализирующаяся на полном цикле CGI-производства.

«Лея и Волшебная карта» получила высокие оценки после выхода в Китае, став лидером среди анимационных релизов и войдя в топ-10 общего кинопроката. Лента также была включена в основную конкурсную программу Международного фестиваля анимационного кино в Анси в 2025 году.

Премьера в России — 17 июля.

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