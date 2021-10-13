Предупреждает ФСБ, что недоступен вклад тебе

За политическую активность россиян будут лишать финансовых средств. Для чего на самом деле принимается закон, позволяющий блокировать переводы россиян без решения суда?

ФСБ и МВД могут получить право принимать решение о блокировке переводов россиян на десять дней в «случаях, не терпящих отлагательства». Причем делать они это смогут без решения суда. Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг.

В документе уточняется, что блокироваться переводы с карт и электронных кошельков будут, если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности.

Кроме того, решение может быть принято при наличии «достаточных сведений» об использовании средств для организации митинга. Предполагается, что решение о блокировке будут принимать руководители Росфинмониторинга, МВД или ФСБ в «нетерпящих отлагательства случаях».

В пояснительной записке к документу также отмечается, что внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней, «поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами». По истечении этого срока блокировка может быть продлена исключительно по решению суда.

- Любое расширение полномочий МВД и ФСБ, которое ведет к поражению прав и расширяет возможности внесудебных действий со стороны силовиков, происходит не в интересах общества, - уверен политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. - Деятельность силовых структур должна контролироваться обществом, граждане должны обладать правом обжаловать действия силовиков. В России видна проблема, что силовые структуры обладают большим числом возможностей для преследования граждан, поэтому существует запрос на ограничение числа таких инструментов, а не на их расширение.

Конституционный институт разделения властей в России действует крайне слабо, фактически его не существует. Суды и без этого действуют в непозволительно близкой спайке с силовиками, хотя должны выступать в качестве важнейшего элемента системы сдержек и противовесов.

По сути такая реформа устранит якобы лишнее бюрократическое действие - правоохранитель будет получать автоматом то, на что раньше требовалась судебная санкция. Но проблема лежит не в том, что правоохранитель тратит время на лишнюю бюрократию, а в том, что это происходит автоматом, хотя суды должны таким образом осуществлять надзор за действиями следственных структур.

В последние годы все реформы, которые расширяют внесудебные возможности силовиков, Роскомнадзора и Росфинмониторинга выглядят непрозрачными. Потому что кроме борьбы с наркотиками, которое общество в целом одобряет, финансирование терроризма и борьба с экстремизмом уже не являются однозначными формулировками из-за растущего числа политических дел.

Понятия экстремизма и терроризма в России очень сильно размыты, поэтому гражданское общество скептически относится к тенденции, когда у правоохранителей появляются новые инструменты для давления на несогласных. Размытое и неточное толкование экстремизма и терроризма допускает существование множества интерпретаций, которыми пользуются правоохранители.

Сегодня финансирование терроризма - это в их понимании уже далеко не финансирование подпольных группировок, которые готовы бороться против властей с оружием в руках и путем совершения терактов. Экстремистская деятельность - это не активность таких вот подпольных вооруженных группировок, а деятельность независимых и оппозиционных политиков и журналистов.

В такой новой реальности силовики, у которых появится право досудебной блокировки счетов, будут им пользоваться для преследования политических активистов - такая проблема видна даже самым невооруженным взглядом. Мы получаем очередную резиновая норму, которую будут использовать к месту и не к месту. У силовиков появится возможность для произвольного наказания неугодных им граждан, которые даже вообще ничего не совершили, достаточно будет «заподозрить».

Несоразмерная реакция властей на неопасные и незначительные правонарушения или вообще на законные действия граждан создает неблагоприятную атмосферу. Для страны крайне невыгодно, чтобы у силовиков были очень широкие полномочия, чтобы они ничем и никем не контролировались. В итоге это негативно сказывается на инвестиционном климате, так как растет число злоупотреблений по экономическим и политическим делам. Силовые структуры нуждаются в контроле со стороны общества - нам необходима реформа, которая сделала бы работу силовых структур более прозрачной и подотчетной обществу.

- Мера понятная, идет в курсе репрессивных мер последнего времени, направленных на снижение политической активности граждан, - убежден главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. - Вплоть до угрозы потери всех сбережений за помощь какой-либо нежелательной организации или лицу. Например, вы посылаете сто рублей на тюремный ларек условному Навальному, а у него над шконкой табличка - террорист. Все, вы финансирует террориста…

- Насчет наркотиков, терроризма, экстремизма и т. п. Мало ли что им покажется - можно угрозы толковать беспредельно расширительно. Насколько это вообще законно?

- У нас очень много законов последнего времени подправляют конституцию. И сама конституция подправлена. Помните, пушкинское «мы дики, нет у нас законов»…

- Внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней. Почему 10 дней?

- За 10 дней можно многое успеть, например, открыть дело, арестовать и заблокировать счета уже по суду, в рамках обеспечительных мер. А вы за 10 дней ничего оспорить не сумеете.

- Какие реальные рычаги и против кого это даст МВД и ФСБ? Ну заблокируют они кому-то на 10 дней и что? Какие тут могут быть злоупотребления?

- Это лишает подозреваемого денег в самый сложный момент, когда он, допустим, может куда-то уехать. Или заплатить адвокату - без адвоката как защищать себя? Ну и просто люди станут боятся даже распоряжаться собственными деньгами. В общем, бегите в наличные, граждане… Следующий шаг - жить без прописки, пользоваться сим-картой на чужое имя… В общем, как шпион, но в родной стране.

- Будет ли, по-вашему, принят этот закон? Какой будет реакция общественности?

- Новый состав Думы может принять даже законы Хаммурапи. А на общественность им плевать. Ведь они же понимают, что избрались не благодаря, а вопреки общественному мнению.

- Явно усиление полицейского государства… Нет ли ощущения, что государство закручивает гайки? Чего они опасаются? И к чему это может привести?

- Да уж какое там ощущение… Чистый «37-й лайт». Только тогда оправдательные приговоры были, а сейчас нет. Ощущение у меня, что надо всем готовиться обживать районы Крайнего Севера. А мы еще думали, где Шойгу 5 миллионов новых жителей для новых городов-миллионников в Сибири найдет…

- В течение последнего года мы наблюдаем усиление полицейского государства в нашей стране, - отмечает секретарь московского городского комитета КПРФ по выборам Николай Волков. - Право силовых ведомств блокировать денежные переводы - закономерное усиление этой тенденции.

В документе не скрывается, что одна из целей - это пресечение финансирования митингов и протестных акций. Наверняка, эта же мера во время выборов будет использоваться для нарушения работы предвыборных штабов «неугодных» кандидатов. По практике большинство политических сил используют финансирование процессов, сопутствующих выборам, не только с избирательного счёта. Собственно, такая же тенденция, что и в российской экономике в целом, когда только часть денежных средств крутится в легальном секторе. Причём если у оппозиционных сил это небольшие суммы, что-то типа, компенсации за работу наблюдателей, то у штабов правящей партии тут и подкуп избирателей, и оплата «карусельщиков» (многократно голосующих лиц), и премии дворникам за уничтожение агитации оппонентов.

Очень плохо, что в проекте закона не прописано, в каких именно случаях МВД и ФСБ должны блокировать денежные переводы. Возможна ситуация, когда огромный чёрный поток денег на кампании одних партий не будет пресекаться, а у неугодных кандидатов будут блокировать попытки штаба компенсировать своим сотрудникам проезд на такси или оплату телефона все договора и избирательного счёта.

- Насколько опасна задержка перевода на 10 дней?

- Во время избирательной кампании за 10 дней решается многое. Хорошо организованным штабам это сильно не помешает. По-настоящему важные траты, печать агитации, оплата работы сотрудников, должны осуществляться с избирательного счёта. Задержка на 10 дней с внеплановой компенсацией за такси не будет критична.

Но проблема в том, что провести полноценную кампанию и нарастить узнаваемость кандидата за 3 месяца официальной кампании невозможно. Поэтому большое преимущество на выборах имеют звёзды кино, спорта, музыки, а они, как правило, в рядах правящей партии, и кандидаты-толстосумы.

Обычный кандидат без поддержки олигархов или «Единой России» может выиграть кампанию, только если начнёт её намного раньше официального старта. Вот по таким ранним кампаниям «народных кандидатов», которые собрали заранее небольшую сумму и начинают её тратить на листовки и прочее до объявления выборов и может быть нанесён удар силовиков.

Легализовать листовки до объявления выборов весьма сложно. Сегодня практика такова, что любая листовка с критикой местных или центральных властей, газета, где поднимаются проблемы, может быть названа опасной, а её оплата в типографии может быть пресечена. Опасаюсь, что для таких случаев и принимается этот закон. К сожалению, есть все шансы, что он будет принят.