Рок-Елка («Ансамбль Фиделя» и др.), 27 декабря, Live Cafe (Орск)

Рок-Елка («Ансамбль Фиделя» и др.), 25 декабря, Live Cafe (Орск)

Предновогодний фестиваль «Рок-Елка» состоится в орском Live Cafe 27 декабря 2025 года

В праздничном марафоне примут участие передовые силы орского рока - «Ансамбль Фиделя», «Своя романтика», «Второй сезон» и «Адепты тьмы».

Начало в 19.00.  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Германия потеряла более 70% экспорта в Россию после ввода санкций
© KM.RU, Илья Шабардин
Военкор Сладков: В Донецке полный кошмар
© KM.RU, Алексей Белкин
Минцифры поставит все мобильные устройства россиян на учет
Илья Гращенков. О решении Госдумы перевести все домовые чаты в мессенджер MAX
Избранное
Дельфин, 7 марта, 1930 Moscow
Томшин-бэнд «Восстание машин»
Евгений Лосев, 29 июня, кафе ExLibris
Гвендолин, создавшая Новый Мир: о книге Морвейн Ветер «Легенда о Гвендолин»
«Идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга»: Мария Шукшина вскрыла подоплеку ковидных ограничений
Карпой «Самая большая любовь» (интернет-сингл)
ЧитМил feat. ДМЦ «Милфы и скуфы» (интернет-сингл)
«Казус Протасевича и истерика Европы. Посмотрим, кто у чьих ботфорт в конце концов согнет свои колени»
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
F.P.G, 28 апреля, «16 Тонн»
Kruger «Подлежит уничтожению»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации