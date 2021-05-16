Как обновить ванную комнату дешево, быстро и качественно? Советы от экспертов

13:43 16.05.2021

Ремонт в ванной комнате имеет ряд особенностей в сравнении с ремонтом остальных помещений квартиры ввиду наличия водопроводных труб, сантехники и отопления, а также повышенного уровня влажности.

До начала всех работ составляется смета, включающая все работы, которые будут проводиться у Вас.

Этапы проведения ремонта ванной

Как правило, ремонт в ванной начинается с удаления старой плитки со стен и пола, демонтажа сантехники, полотенцесушителя, водопроводных и канализационных труб. Причем эти работы проводятся не только при ремонте ванной в хрущевке. Хозяева квартир в новостройках, как правило, желают заменить примитивную плитку и сантехнику, доставшиеся им от застройщика, при выполнении последним якобы чистовой отделки квартиры.

Но бывает и так, что в только построенном жилье стены не покрыты отделочным материалом и сантехника отсутствует – лишь подготовлены коммуникации для ее установки, то есть застройщик выполнил только черновую отделку квартиры. Как Вы понимаете, отсутствие плитки и установленной сантехники облегчает процесс выполнения ремонтных работ в ванной комнате.

После демонтажа старого покрытия и сантехники проводят новые сантехнические коммуникации, все поверхности выравниваются. Так же при ремонте в помещении ванной проводят электромонтажные работы.

По завершении всех малярно-штукатурных работ поверхности обрабатываются водоотталкивающей грунтовкой. После ее полного высыхания идет этап плиточных работ (либо монтируют/наносят другой выбранный отделочный материал), устанавливают новую сантехнику и полотенцесушитель, наносят покрытие потолка.

Если материалом отделки стен была выбрана плитка или мозаика, то после высыхания плиточного клея производят затирку швов – то есть заполняют пространство между отдельными элементами специальным составом, который прекрасно гидроизолирует и придает большую эстетичность внешнему виду поверхности.

Далее производится устройство пола - выполняется цементная стяжка, после чего наносится гидроизоляция, заходящая на стены на высоту 20 сантиметров. После ее высыхания производят укладку напольного покрытия, в качестве которого для ванной комнаты также чаще всего выбирают керамическую плитку.

Это лишь приблизительное общее описание этапов работ, выполняемых при проведении ремонта ванной под ключ.

Материалы, применяемые в ремонте ванной

Ввиду постоянной повышенной влажности в этом помещении, используются влагоотталкивающие грунтовки, а отделочные материалы стен, пола и потолка должны быть влагоустойчивыми и водонепроницаемыми.

Применение влагоотталкивающей грунтовки позволяет избежать образования плесени и грибка на стенах, появляющиеся в виду постоянной влажности. Нанесение грунтовки никак не сказывается на внешнем виде отделки, ведь эта жидкость наносится на выровненные подготовленные поверхности под отделочные покрытия, например, до укладки керамической плитки или монтажа пластиковых панелей. А с точки зрения долговечности проведенных ремонтных и отделочных работ применение грунтовки дает отличный положительный эффект, укрепляя поверхности.

Керамическая плитка или мозаика

Для отделки стен и пола ванной комнаты чаще всего используют керамическую плитку или мозаику, которые так же зачастую применяются и в ремонте кухни. С эксплуатационной точки зрения эти материалы идентичны по прочности, износостойкости, гигиеничности и водонепроницаемости. Однако использование на стенах мозаики в дизайн-проекте ремонта ванной комнаты позволяет создать эксклюзивный интерьер этого помещения.

Мозаика представляет из себя небольшие плитки различных форм, размером до 5 сантиметров по одному краю. Благодаря широкому разнообразному современному ассортименту мозаики полет фантазии не ограничен. Особенно эффектно, впечатляюще и эксклюзивно выглядит панно, выложенное из мозаики. Так же великолепно выглядит подобранное сочетание плитки и мозаики в одном помещении.

Пластиковые панели

В отделке стен при ремонте таких помещений как ванна, туалет (либо совмещенный санузел), вторым по популярности применения после керамической плитки или мозаики материалом являются пластиковые панели. Этот отделочный материал достаточно новый, однако он быстро обрел популярность. Стоимость пластиковых панелей весьма доступна, они легко монтируются, очень практичны, имеют высокую износостойкость, а также водоотталкивающие свойства. Еще одним несомненным плюсом этого материала является то, что он скрывает неровности стен.

Краска для стен

Этот вид отделки стен при ремонте ванной давно утратил былую популярность. Однако окраска стен отлично подходит для лаконичного стиля отделки, либо при создании акцента на конкретном элементе декора. Если выбран этот материал, то к процессу выравнивания стен необходимо подойти особо тщательно – под краской будет видна и подчеркнута каждая пропущенная неровность.

Обои в ремонте ванной комнаты

В таком влажном помещении возможно использовать только виниловые или стекловолокнистые обои. Наклеивание обоев в ванной комнате является крайне непрактичным. В стыки постоянно будет попадать влага. Таким образом, ремонт будет вовсе недолговечным, а стены будут постоянной мокнуть и разрушаться.

Обшивка деревом

Использование дерева для обшивки такого влажного помещения, как ванна, вполне допустимо. Но до начала столярных работ древесина обрабатывается специальными водоотталкивающими составами.

Перепланировка в санузле

Объединение помещений ванной комнаты и туалета на сегодняшний день является самым распространенным видом проводимой перепланировки. Чаще всего объединить санузел решают хозяева малогабаритных квартир – ведь за счет сноса разделяющей помещения стены можно увеличить полезную площадь и, например, разместить стиральную машину. С другой стороны, работы по перепланировке санузла могут и не потребоваться - случается, что для выигрыша свободного пространства достаточно развернуть ванну на 90 градусов, либо заменить ее душевой кабиной.

