«СерьГа», 21 января, Magnus Locus

«СерьГа», 21 января, Magnus Locus

«СерьГа» – участник фестивалей «Крылья», «Нашествие», «Максидром», «Феникс» и других

За более чем 20-летний возраст группа объездила множество стран и городов. Иногда Сергей Галанин выступает сольно под акустическую гитару. Тогда на концерте звучат не только его собственные песни, но и те, которые он любит петь просто в кругу близких. Те песни, которые сформировали его музыкальное мировоззрение, песни друзей и «кумиров» юности, без которых невозможно представить жизнь нескольких поколений молодых. Выступления в формате акустики отличает редкая задушевная атмосфера и позитив в контакте со слушателями.

Начало в 20.00.  

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