«СерьГа», 21 января, Magnus Locus
За более чем 20-летний возраст группа объездила множество стран и городов. Иногда Сергей Галанин выступает сольно под акустическую гитару. Тогда на концерте звучат не только его собственные песни, но и те, которые он любит петь просто в кругу близких. Те песни, которые сформировали его музыкальное мировоззрение, песни друзей и «кумиров» юности, без которых невозможно представить жизнь нескольких поколений молодых. Выступления в формате акустики отличает редкая задушевная атмосфера и позитив в контакте со слушателями.
Начало в 20.00.
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