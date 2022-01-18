«СерьГа», 21 января, Magnus Locus

01:28 18.01.2022

«СерьГа» – участник фестивалей «Крылья», «Нашествие», «Максидром», «Феникс» и других

За более чем 20-летний возраст группа объездила множество стран и городов. Иногда Сергей Галанин выступает сольно под акустическую гитару. Тогда на концерте звучат не только его собственные песни, но и те, которые он любит петь просто в кругу близких. Те песни, которые сформировали его музыкальное мировоззрение, песни друзей и «кумиров» юности, без которых невозможно представить жизнь нескольких поколений молодых. Выступления в формате акустики отличает редкая задушевная атмосфера и позитив в контакте со слушателями.

Начало в 20.00.