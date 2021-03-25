В Томской области готовы отправлять новобранцев в армию

18:58 25.03.2021

В ходе весеннего призыва в воинские части попадут более 600 томичей

В Томской области успешно проходит подготовка к весенней призывной кампании. Представители администрации сообщили, что на военную службу от региона направят более 600 человек 1994-2003 годов рождения. По словам председателя областного комитета общественной безопасности Владимира Мысина, нынешний призыв должен пройти успешнее, чем прошлый. «Два предыдущих призыва проходили в сложных условиях пандемии, несколько сотен парней не смогли вовремя пройти положенные медобследования. Уверен, сегодня необходимая работа над ошибками проведена», — подчеркнул он.

В ходе осенней призывной кампании 2020 года медобследование в Томской области прошли 4799 призывников, 1156 человек освободили от обязанности проходить военную службу по состоянию здоровья. Наиболее частой причиной освобождения от армии послужили болезни костно-мышечной системы, на втором месте оказались психические расстройства. Также у призывников выявляли заболевания системы кровообращения, проблемы со зрением, нарушения в работе пищеварения и другие недуги.

В Вооруженных силах РФ строго выполняются повышенные меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. По прибытии в воинские части новобранцы повторно проходят медосмотр и сдают тест на COVID-19. В казармах и административных корпусах регулярно проводится дезинфекция, кроме того, солдаты должны соблюдать социальную дистанцию. При желании военнослужащие могут сделать прививку вакциной «Спутник V».

Помимо заботы о здоровье солдат, в армии работают над улучшением условий их пребывания. Для повышения эффективности бойцов в воинских частях ввели 1 час для отдыха в обеденное время. Мера позволяет военнослужащим сохранять силы для вечерних занятий. Чтобы адаптироваться к службе в армии, новобранцы могут обратиться к военным психологам.

Еще одно преимущество, которое стоит отметить, — в современных казармах комнаты рассчитаны на небольшое количество человек. На этажах есть душевые и зоны для отдыха, для упрощения быта бойцов в воинских частях открыты прачечные и помещения для чистки обуви. Повысилось за последние годы и качество армейского питания. Еду для военнослужащих теперь готовят гражданские специалисты, в столовых внедрены элементы шведского стола. Рацион стал более насыщенным и разнообразным, суточная калорийность составляет 4374 ккал на человека. В меню на постоянной основе входят мясо, несколько видов рыбы и круп, супы, хлебобулочные изделия и салаты.

Весенняя призывная кампания 2021 года пройдет с 1 апреля до 15 июля. Подготовка к началу призыва ведётся во всех регионах России.