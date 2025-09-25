Sirix «Хочется покурить» (интернет-сингл)

Sirix «Хочется покурить» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Хочется покурить», Стиль: панк-рок; Год: 2025

«Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», - любили говаривать в застойные-запойные времена. Шутку придумал, как известно, Леонид Якубович, а озвучил с телеэкранов Владимир Винокур. Оба дожили до седин, ныне здравствуют, на здоровье критично не жалуются, поэтому, с одной стороны, вроде как, подтвердили эту истину — но в саркастическом, конечно, ключе.

С другой, артисты эти были, как говорится, «не то, что нынешнее племя», которое травится всякой паленкой, не знает тормозов и не видит берегов. Количество смертей от всяческих излишеств среди неформальной молодежи зашкаливает. На эту тему попыталась порассуждать группа Sirix. О выпивке она уже высказалась в недавнем сингле «Алкаш», теперь настала очередь курения.

Сначала, как водится, идет бравада: мол, никого не убивает никотин — я же живой. Потом — прозрение, что к 35-ти превратился в вечно кашляющего старика. И запоздалое понимание, что так просто с этой гадости уже не слезть. В этой ситуации остается надеяться только на высшие силы. Главное, чтобы обращение «Боже» в финале не осталось просто фигурой речи.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Россияне начали экономить на молоке. Пора карточки вводить?
Избранное
ОРКиКО «Суп»
«Моральный Кодекс», 28 сентября, КЗЦ «Миллениум» (Ярославль)
Адольф Гитлер «Лечебница (Live In Omsk, 1987)»
Ермен Ержанов прорвался сквозь санитарные кордоны в Москву после распада «Адаптации»
Армянский стол для российских солдат
Сергей Глазьев. Духовность – категория экономическая (полный текст статьи)
«Чтобы выиграть войну, необходимо иметь не только сильную и хорошо оснащённую армию, но и обладать готовностью идти на жертвы ради победы»
Leos Hellscream feat Fun Mode, Real Bassist, Глеб Олейник, Dissforeas, Duck Quack «Кепка» (интернет-сингл)
Asenblut «Die wilde Jagd»
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
Чиж заявил, что правда — в покойном Алексее Балабанове
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации