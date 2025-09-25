Sirix «Хочется покурить» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Хочется покурить», Стиль: панк-рок; Год: 2025

«Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», - любили говаривать в застойные-запойные времена. Шутку придумал, как известно, Леонид Якубович, а озвучил с телеэкранов Владимир Винокур. Оба дожили до седин, ныне здравствуют, на здоровье критично не жалуются, поэтому, с одной стороны, вроде как, подтвердили эту истину — но в саркастическом, конечно, ключе.

С другой, артисты эти были, как говорится, «не то, что нынешнее племя», которое травится всякой паленкой, не знает тормозов и не видит берегов. Количество смертей от всяческих излишеств среди неформальной молодежи зашкаливает. На эту тему попыталась порассуждать группа Sirix. О выпивке она уже высказалась в недавнем сингле «Алкаш», теперь настала очередь курения.

Сначала, как водится, идет бравада: мол, никого не убивает никотин — я же живой. Потом — прозрение, что к 35-ти превратился в вечно кашляющего старика. И запоздалое понимание, что так просто с этой гадости уже не слезть. В этой ситуации остается надеяться только на высшие силы. Главное, чтобы обращение «Боже» в финале не осталось просто фигурой речи.