Фон дер Ляйен назвала условие разблокирования активов России

10:06 19.12.2025

Разблокирование суверенных активов России, замороженных в Евросоюзе, теперь возможна только при одобрении квалифицированным большинством стран ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, пишет ТАСС.

По ее словам, ранее для снятия ограничений было достаточно, чтобы хотя бы одно государство ЕС выступило против продления решения о заморозке. Теперь же активы РФ будут оставаться заблокированными до выплаты Россией репараций, а их разблокирование возможно исключительно по решению квалифицированного большинства стран союза.

Под квалифицированным большинством в ЕС понимается поддержка не менее 60% государств-членов — это 16 из 27 стран, представляющих более 55% населения Евросоюза.