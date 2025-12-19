Фон дер Ляйен назвала условие разблокирования активов России

Разблокирование суверенных активов России, замороженных в Евросоюзе, теперь возможна только при одобрении квалифицированным большинством стран ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, пишет ТАСС.

По ее словам, ранее для снятия ограничений было достаточно, чтобы хотя бы одно государство ЕС выступило против продления решения о заморозке. Теперь же активы РФ будут оставаться заблокированными до выплаты Россией репараций, а их разблокирование возможно исключительно по решению квалифицированного большинства стран союза.

Под квалифицированным большинством в ЕС понимается поддержка не менее 60% государств-членов — это 16 из 27 стран, представляющих более 55% населения Евросоюза.

  Гость: ну
    Гость: ну

    вот он какой суверенитет ? Какие-то подсвинки решают что делать с финансами слона. Интересно какие действия бы приняло в такой ситуации США? Хотя эти миллиарды у россиян украли гораздо раньше, тогда когда их туда отправляли, в то время когда страна нуждалась во всем. Да и сейчас нуждается.

  Гость: Петр
    Гость: Петр

    я давно в школе учился, но не помню - было ли когда-то более позорное руководство российского государства?
    у наногения не украли, а нагло отобрали 200 млрд. долларов и он сидит на троне , надувает щеки.
    Думаю что наногений так и будет сидеть на троне надувать щеки, даже если РФ сократится до размеров московской области.
    Лично ему ничего не угрожает. Ест сытно, спит сладко - плевать на "Кемска волость"...

  5. 19.12.2025, 11:21
    Гость: Euractiv приводит подробности,

    как именно провалилась идея с активами РФ.

    "Лидеры заперлись в комнате без мобильных телефонов, пытаясь достичь компромисса, приемлемого для де Вевера. Бельгийский лидер потребовал неограниченного распределения финансовых рисков между столицами стран ЕС, что вызвало яростное сопротивление со стороны многих столиц. После более чем четырёх часов переговоров стало ясно, что нет реального пути к соглашению о репарационном кредите в размере 210 миллиардов евро"

