Захарова: враги могут использовать дело Долиной, чтобы рассорить россиян

12:08 13.12.2025

Дело певицы Ларисы Долиной может быть использовано недружественными силами как инструмент для провоцирования внутреннего напряжения в российском обществе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, противники России, "понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде". Поэтому они пытаются воздействовать на страну через общественные конфликты и эмоционально чувствительные темы, пишет ТАСС.

Захарова отметила, что ситуация вокруг дела Долиной затрагивает одну из самых болезненных сфер — вопросы жилья, семьи, труда и личного пространства, что неизбежно вызывает сильный общественный отклик.

При этом дипломат призвала рассматривать происходящее шире, в контексте гибридной войны, которая, по ее словам, ведется против России различными методами, включая попытки дестабилизации общества. В этой связи она отдельно указала на угрозу телефонного и кибертерроризма как одного из инструментов давления.

Захарова подчеркнула, что понимает эмоции всех сторон, однако предостерегла от чрезмерной эмоционализации и "расчеловечивания" в борьбе за справедливость. По ее словам, важно видеть не только отдельный резонансный случай, но и более широкий замысел тех, кто стремится столкнуть людей внутри страны.

Она также выразила уверенность, что Верховный суд РФ отнесется к рассмотрению подобных дел со всей серьезностью, поскольку речь идет не об единичном инциденте, а о системной проблеме.