Захарова: враги могут использовать дело Долиной, чтобы рассорить россиян

Дело певицы Ларисы Долиной может быть использовано недружественными силами как инструмент для провоцирования внутреннего напряжения в российском обществе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, противники России, "понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде". Поэтому они пытаются воздействовать на страну через общественные конфликты и эмоционально чувствительные темы, пишет ТАСС.

Захарова отметила, что ситуация вокруг дела Долиной затрагивает одну из самых болезненных сфер — вопросы жилья, семьи, труда и личного пространства, что неизбежно вызывает сильный общественный отклик.

При этом дипломат призвала рассматривать происходящее шире, в контексте гибридной войны, которая, по ее словам, ведется против России различными методами, включая попытки дестабилизации общества. В этой связи она отдельно указала на угрозу телефонного и кибертерроризма как одного из инструментов давления.

Захарова подчеркнула, что понимает эмоции всех сторон, однако предостерегла от чрезмерной эмоционализации и "расчеловечивания" в борьбе за справедливость. По ее словам, важно видеть не только отдельный резонансный случай, но и более широкий замысел тех, кто стремится столкнуть людей внутри страны.

Она также выразила уверенность, что Верховный суд РФ отнесется к рассмотрению подобных дел со всей серьезностью, поскольку речь идет не об единичном инциденте, а о системной проблеме.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2025, 19:33
    Гость: Да

    Сомневаетесь, что мошенников на украине много? Или что колл центров у вас нет? :-)

    Было немало прямых интервью с укрожульем. Сами рассказывали о своей деятельности.

    ----

    Есть ли жулики где-то ещё? Наверняка..

    Но пока что удаётся, поймать только курьеров, которые привозят деньги в криптообменник..

  2. 13.12.2025, 19:31
    Гость: Cosa Nosta

    Докладываю, что член нашей группировки задержал неосмотрительного гражданина в метро и доставил в полицию. Гражданин неосмотрительнл стоял рядом с нашим представителем с оттопыренным карманом в котором лежал толстый бумажник. На указание нашего представителя подвинуться, он неосмотрительно подвинулся, тогда как наш представитель изъял у него бумажник. Через минуту гражданик обнаружил,что у него нет бумажника и стал кричать "караул", "держите вора". На что наш представитель задержал дебошира и отвел его в участок. В участке полицейский всесторонне и беспристрастно выслушал стороны и оставил кошелек у нашего представителя, отпустил его с благодарностью за привод дебошира и заставил гражданина теперь без кошелька писать объяснительную почему он такой неосмотрительный и провоцирует граждан своей неосмотрительностью.

  3. 13.12.2025, 19:29
    Гость: А957

    Кроме долиной есть ещё куча возможностей рассорить и заставлять нервировать россиян - это лоббисты собачьих законов в думе, самокаты, проплаченные хохлами и нет сторонники бандеровщиныЮ - некоторые из них специально носятся по населённым пунктам с диким рёвом на своём железе - ит.д. и т.п.

  5. 13.12.2025, 19:23
    Гость: Ну это

    вы норовите в проклятое советское прошлое вернуться)) Тогда судей выбирали, и, по крайней мере по тому же закону о выборе судей, могли и отозвать. Предупреждая поросячий визг антисоветчиков, что жто было всё формально, скажу, что сейчас в соответствующем современном законе нет и этой формальности. Назначается сейчас судья указом президента. Вот с него и спрос должен быть.

Все комментарии (63)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России
Наземные службы аэропорта © KM.RU, Роман Погодаев
Еще не взлетел, а уже ЧП: почему наши лайнеры все чаще бьются в аэропортах по одному и тому же сценарию
© KM.RU, Алексей Белкин
Законопроект о крестах на Государственном гербе РФ одобрен в первом чтении
Избранное
«"Умное голосование". Что творится в мозгах обычного российского гражданина»
Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев, 26 августа, Music Media Dome
«В отсутствие внятной государственной политики далее будет всё, как в 90-е годы – крытые рынки, снующие в Турцию и Китай с баулами "челноки"»
Дельфин воспел ощетиненную опустевшую планету
MayerVolk попытается поменять мир «Философией картин»
Миграционные потоки: количество, угрожающее переходом в качество
Красные Звезды «Преодоление пределов»
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
«Заблуждения великого режиссера: благодаря Станиславу Говорухину в наш обиход прочно вошла фраза о России, которую мы потеряли»
«Запрещенные Барабанщики», 19 августа, «Рюмочной Зюзино»
7раса «Всем мое почтение» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации