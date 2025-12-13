Захарова: враги могут использовать дело Долиной, чтобы рассорить россиян
Дело певицы Ларисы Долиной может быть использовано недружественными силами как инструмент для провоцирования внутреннего напряжения в российском обществе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, противники России, "понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде". Поэтому они пытаются воздействовать на страну через общественные конфликты и эмоционально чувствительные темы, пишет ТАСС.
Захарова отметила, что ситуация вокруг дела Долиной затрагивает одну из самых болезненных сфер — вопросы жилья, семьи, труда и личного пространства, что неизбежно вызывает сильный общественный отклик.
При этом дипломат призвала рассматривать происходящее шире, в контексте гибридной войны, которая, по ее словам, ведется против России различными методами, включая попытки дестабилизации общества. В этой связи она отдельно указала на угрозу телефонного и кибертерроризма как одного из инструментов давления.
Захарова подчеркнула, что понимает эмоции всех сторон, однако предостерегла от чрезмерной эмоционализации и "расчеловечивания" в борьбе за справедливость. По ее словам, важно видеть не только отдельный резонансный случай, но и более широкий замысел тех, кто стремится столкнуть людей внутри страны.
Она также выразила уверенность, что Верховный суд РФ отнесется к рассмотрению подобных дел со всей серьезностью, поскольку речь идет не об единичном инциденте, а о системной проблеме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сомневаетесь, что мошенников на украине много? Или что колл центров у вас нет? :-)
Было немало прямых интервью с укрожульем. Сами рассказывали о своей деятельности.
----
Есть ли жулики где-то ещё? Наверняка..
Но пока что удаётся, поймать только курьеров, которые привозят деньги в криптообменник..
Докладываю, что член нашей группировки задержал неосмотрительного гражданина в метро и доставил в полицию. Гражданин неосмотрительнл стоял рядом с нашим представителем с оттопыренным карманом в котором лежал толстый бумажник. На указание нашего представителя подвинуться, он неосмотрительно подвинулся, тогда как наш представитель изъял у него бумажник. Через минуту гражданик обнаружил,что у него нет бумажника и стал кричать "караул", "держите вора". На что наш представитель задержал дебошира и отвел его в участок. В участке полицейский всесторонне и беспристрастно выслушал стороны и оставил кошелек у нашего представителя, отпустил его с благодарностью за привод дебошира и заставил гражданина теперь без кошелька писать объяснительную почему он такой неосмотрительный и провоцирует граждан своей неосмотрительностью.
Кроме долиной есть ещё куча возможностей рассорить и заставлять нервировать россиян - это лоббисты собачьих законов в думе, самокаты, проплаченные хохлами и нет сторонники бандеровщиныЮ - некоторые из них специально носятся по населённым пунктам с диким рёвом на своём железе - ит.д. и т.п.
В худшем случае могли и Лурье признать дроппером. Видимо, пожалели
вы норовите в проклятое советское прошлое вернуться)) Тогда судей выбирали, и, по крайней мере по тому же закону о выборе судей, могли и отозвать. Предупреждая поросячий визг антисоветчиков, что жто было всё формально, скажу, что сейчас в соответствующем современном законе нет и этой формальности. Назначается сейчас судья указом президента. Вот с него и спрос должен быть.