«Кавказская политика» Кремля: кривое зеркало Новосибирска

Трагический инцидент случайного убийства сотрудником новосибирского ГИБДД 19-летнего азербайджанца, напавшего на силовиков, вскрыл давно перезревшую проблему межнациональных отношений в стране

Об этом мы поговорили с нашим давним знакомым военным конфликтологом Александром Лифановым.

- Александр Геннадьевич, как вы оцениваете действия полицейских?

- С правовой точки зрения они действовали абсолютно правильно. Но сама техника задержания ниже всякой критики. Ну что это такое - двое взрослых полицейских со стажем не могут скрутить двоих наглых подвыпивших пацанов? Такое впечатление, что их вообще не учили рукопашному бою и технике задержания. Удары неакцентированные, "ватные", цели своей не достигают...

Первая ошибка полицейского была в том, что он достал пистолет. Вторая - что пустил его в ход во время схватки. Табельное оружие существует для того, чтобы из него стрелять, а не размахивать им в рукопашной схватке. Честное слово, лучше бы он в воздух выстрелил. Между прочим, боевое оружие в схватке и отобрать могут. Иногда именно для этого на полицейских и нападают...

Кстати, я еще со времен первой чеченской кампании достаточно предвзято отношусь к стражам порядка из этого региона. При мне в районе Первомайского новосибирский ОМОН в полном составе сдался в плен боевикам Салмана Радуева. Это было позорище...

- А как так получилось?

- Новосибирцы сидели в окопах, а боевики погнали впереди себя на них толпу женщин и детей. Омоновцы не стали стрелять по мирным жителям. А потом из-за женских спин выскочили боевики и разоружили новосибирцев. И тогда, и сейчас сибирские стражи порядка с размаху ударили лицом в грязь...

- А что, надо было стрелять по мирным?

- Сначала - в воздух. Потом приказать им лечь. А потом валить всех, кто на тебя прет дуром...

- Но тогда погибли бы мирные...

- Во-первых, как потом выяснилось, это были не совсем мирные. Во-вторых, часть из них была в сговоре с боевиками. В-третьих, это война. А кто на войне выбирает между побоищем и позором, получает в итоге и побоище, и позор. Это не я сказал, а Черчилль.

Кроме того, новосибирский инцидент наглядно продемонстрировал, что полицейские по-прежнему недооснащены так называемыми "средствами нелетального пресечения правонарушений". В регионах с неопасной криминогенной обстановкой они должны иметь при себе и применять многозарядный пистолет-электрошокер. Этот инструмент давным-давно стоит на вооружении американских копов. И они очень успешно им пользуются. Только нам, видно, чужой опыт не указ. Сколько раз об этом было говорено-переговорено. Но в сфере безопасности ни военных, ни стражей порядка ничего не изменилось. От слова "совсем". В свое время я долго и упорно убеждал начальство, что такой инструмент должен быть на вооружении у командиров учебных рот военных училищ и у всех офицеров воинских частей при выходе в город.

- Чем вы это мотивировали?

- Из-за нашей "продуманной" миграционной политики на улицах российских городов сейчас бегают с задранными хвостами целые стада ваххабитов, аульных социопатов, всевозможных кишлачных гопников. У многих из них - у тех же выходцев с Дагестана - человек в форме вызывает острое раздражение.

- ?

- Люди в форме российской армии регулярно прессуют в дагестанских кишлаках местных бородачей. Те отвечают им горячей взаимностью...

- И как отреагировало начальство на ваше предложение?

- Оно ответило сардоническим смехом. А потом случился инцидент в Петербурге, когда дагестанские гопники напали на военных медиков, и весельчаки из ГлавПУРа резко подавились своим смехом. Но воз, правда, и ныне там. Как не изучали в военных училищах толком рукопашный бой и самооборону, так и не изучают. Потухла дискуссия о "нелетальных средствах самозащиты" для офицеров и преподавателей. Так что чужой опыт нам не указ - до тех пор, пока жареный петух не клюнет...

- Так вроде клюнул...

- Мало. На Украине он лет двадцать весь Кремль клевал. И на майдане три месяца подряд такая "поклевка" была... Страна на глазах уплывала в небытие. Хоть кто-то пошевелился?

Иногда складывается впечатление, что наша власть живет, не приходя в сознание. Смотрите - у нас телефонные мошенники уже, наверное, миллионы пенсионеров обобрали и на кредиты развели. Уже личного друга Путина ограбили по телефону (У 96-летнего ветерана ВОВ, который на параде Победы сидел рядом с Владимиром Путиным, обманом выманили 400 тыс. руб. - ред.) И где реакция? А ведь проблему можно было элементарно задушить в зародыше. Но как можно требовать быстрого решения проблем от тех, кто их может только создавать? Ведь и проблема мигрантов и ассимиляции кавказских диаспор имеет исключительно рукотворный характер.

- А кому были нужны эти диаспоры?

- Тут есть куча составляющих - включая иррациональные. В Кремле же у нас с начала прошлого века - сплошная "многонационалочка". И в "русском" вопросе их швыряет из стороны в сторону. Русских они в глубине своей души не понимают и боятся. И чисто подсознательно хотят размазать их среди других народов. Хотя гораздо большая угроза зачастую исходит именно от пришельцев, а не от русских. Помните, как в Москву после убийства спартаковского болельщика рванули тысячи кавказских гопников - прессовать столицу? Их можно было переловить еще на трассе Москва-Дон. И с каждым провести в СИЗО "профилактическую беседу", после которой у гопоты надолго пропала бы охота делать подобные набеги.

Тогда ситуацию позорно слили. Фанатов, которые хотели дать им бой, "потушили", кавказцев кое-как успокоили. Те сделали правильный вывод: россиян и правоохранителей можно прессовать. Власти будут взирать на это с телячьей вдумчивостью. И повторили это в Новосибирске.

В Мошково в местное УВД после убийства тоже прискакала рота оборзевших вооружённых южан. Они взяли в осаду местное отделение полиции и больницу, требуя выдать им на расправу невольного убийцу. В случае отказа угрожали расстрелять всю его семью. Пришлось вызывать ОМОН, который тоже стал что-то примиренчески мямлить о "недопустимости эксцессов".

На фоне этого позорища у меня, как у гражданина, возникло минимум четыре вопроса.

Первый. Что это за ОМОН, который боится бандитов? И нужен ли обществу такой ОМОН? Может, им лучше пойти охранять дом престарелых, а не здание УВД?

Второй. Почему прокуратура не возбудила в тот же день уголовное дело?

Третий – к азербайджанской диаспоре. Возможно, такими методами принято добиваться справедливости в их родной стране. Тогда пусть все эти люди, отсидев положенный за их преступление срок, едут к себе на родину и там поступают так, как их душе угодно. Но у нас в России свои законы и своё понимание границ допустимого. Кстати, полиции неплохо бы разобраться, на каком основании находятся в России те азербайджанцы, которые приехали на "разборку".

И четвертый – к власти. Не слишком ли большую свободу получили в нашей стране этнические диаспоры? Те же азербайджанцы сначала устраивали в наших городах разборки с армянами, потом безнаказанно проводили несанкционированные политические гулянки в Москве и Питере с азербайджанскими и турецкими флагами. А теперь, как видим, присвоили себе право разъезжать по стране вооружёнными бандами и вершить правосудие по своему усмотрению.

Я прекрасно понимаю нелюбовь "кремлевцев" к этническим русским, но агрессивные этнические диаспоры уже представляют опасность не только для русских (которых вам не жалко), но и для многонационалов из Кремля.

Видя беззубость власти, реальной властью становятся вооружённые диаспоры. Хуже того, они уже практически в открытую требуют признать их особые права.

На фоне этого показушная маскулинность власти смотрится просто карикатурно. Все эти грозные мемы "мочить в сортирах", "зубы выбьем", "мы попадем в рай, а вы просто сдохнете" воспринимаются, как сотрясание воздуха.

Практика показывает, что такое "молчание кремлевских ягнят" чревато огромными социальными взрывами. В свое время ягнята молчали, когда "слетала с катушек" Чечня. В итоге мы все получили две страшных войны на Кавказе. Потом набрали в рот воды во время майдана. В итоге приобрели 50-миллионную агрессивную марионетку Запада у себя под боком. И война с ней не кажется такой уж невозможной.

Что потеряем на этот раз?...

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.06.2021, 20:18
    Гость: гость

    Я всегда говорю:-"Чемодан, вокзал ,аул, кишлак и т. д .Гнать диаспоры до самых границ и дальше!

  4. 07.06.2021, 18:27
    Гость: Вячеслав

    Оказываеься ОМОН должен был расстрелять своих граждан, женщин и детей. И была бы ему слава и почет. А как тогда быть с высказыванием ВВП, что в Крыму надо поставить впереди человечков женщин и посмотреть на реакцию украинцев?

  5. 07.06.2021, 17:51
    Гость: Ha Берлин!

    Свобода, равенство, братство - великие наши идеалы вечны. У нас все равны. Не подвергайте сомнению всеобщее равенство. Не клевещите на нашу счастливую, прекрасную действительность, за неё отдали жизнь лучшие люди нашей миролюбивой Отчизны.

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