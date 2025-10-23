Владимир Бурдин feat. Capish «Сид Вишес» (ЕР)

Исполнитель: Владимир Бурдин feat. Capish, Название: «Сид Вишес», Стиль: панк-рок, Год. 2025

В русской культуре существует такая благочестивая традиция: проезжая мимо кладбища, верующие всякий раз не только молятся за упокой души, но и просят покойников помянуть живых перед Богом. То есть, если христиане всего мира молятся о том же канонизированным святым угодникам, то русские просят о милости у всех без исключения мертвых соотечественников.

Владимир Бурдин пошел еще дальше, прося небесного заступничества у любимых мировых рок-музыкантов, оказавшихся за гробом. В песне Сид Вишес он использует в качестве такого покровителя бас-гитариста британской группы Sex Pistols Сида Вишеса. Бурдин не сомневается, что музыкант уже находится в Царствии Небесном, поэтому и просит помянуть его всуе хоть 50 раз. Процесс этот двухсторонний: у героя песни на струнах гитары написана тысяча имен культовых рокеров, а значит и он поминает их в молитвах. ,

Правда, представления Владимира Бурдина о религии далеки от канонических. Как следует из песни, герой заявляется на Страшный Суд с огромным болтом. Хотя не исключено, что он, как Серега-водопроводчик из стихотворения Анны Долгаревой «В город пришла война» намеревается что-нибудь починить в райских кущах…

«Сид Вишес» вошел в одноименный ЕР аж в четырех версиях. Осноавная электрическая от автора кажется чуть ли не плясовой. Коллаборатор Бурдина Capish исполняет «Сида Вишеса» довольно манерно. Третья версия записана на репетиции с ведущей партией баса и дурацким органчиком, а Владимир Бурдин точно оценил происходящее как «Похороны растамана». Наконец, есть еще и гаражный вариант, в котором Владимир Бурдин юродствует и скоморошествует…