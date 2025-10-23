Владимир Бурдин feat. Capish «Сид Вишес» (ЕР)

Владимир Бурдин feat. Capish «Сид Вишес» (ЕР)

Исполнитель: Владимир Бурдин feat. Capish, Название: «Сид Вишес», Стиль: панк-рок, Год. 2025

В русской культуре существует такая благочестивая традиция: проезжая мимо кладбища, верующие всякий раз не только молятся за упокой души, но и просят покойников помянуть живых перед Богом. То есть, если христиане всего мира молятся о том же канонизированным святым угодникам, то русские просят о милости у всех без исключения мертвых соотечественников.

Владимир Бурдин пошел еще дальше, прося небесного заступничества у любимых мировых рок-музыкантов, оказавшихся за гробом. В песне Сид Вишес он использует в качестве такого покровителя бас-гитариста британской группы Sex Pistols Сида Вишеса. Бурдин не сомневается, что музыкант уже находится в Царствии Небесном, поэтому и просит помянуть его всуе хоть 50 раз. Процесс этот двухсторонний: у героя песни на струнах гитары написана тысяча имен культовых рокеров, а значит и он поминает их в молитвах. ,

Правда, представления Владимира Бурдина о религии далеки от канонических. Как следует из песни, герой заявляется на Страшный Суд с огромным болтом. Хотя не исключено, что он, как Серега-водопроводчик из стихотворения Анны Долгаревой «В город пришла война» намеревается что-нибудь починить в райских кущах…

«Сид Вишес» вошел в одноименный ЕР аж в четырех версиях. Осноавная электрическая от автора кажется чуть ли не плясовой. Коллаборатор Бурдина Capish исполняет «Сида Вишеса» довольно манерно. Третья версия записана на репетиции с ведущей партией баса и дурацким органчиком, а Владимир Бурдин точно оценил происходящее как «Похороны растамана». Наконец, есть еще и гаражный вариант, в котором Владимир Бурдин юродствует и скоморошествует…

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах
Дональд Трамп и Владимир Зеленский © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отказал Зеленскому в поставке дальнобойных ракет Tomahawk
Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР
© KM.RU, Петр Чайников
Ставка на личность – всегда битая
Избранное
Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?
Хаски, Summer Stage, 30 и 31 августа
«Торба-на-Круче», 23 сентября, «16 тонн»
Марсель «По тонкому льду»
Январята-февралята: особенности зимней беременности
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
«Пилот», 12 ноября, 1930 Moscow
«Сферу туризма перевели в статус побочной доходной деятельности»
Армен Григорян познал потерю тяги к алкоголю как побочный эффект лечения от ковида
«Гран-КуражЪ», 20 июля, Зеленый Театр Парка Горького
Тараканы! «15. Худым и злым»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации