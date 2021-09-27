Свободный полет «Вместе. Часть 2»

Исполнитель: Свободный полет, Название: «Вместе. Часть 2», Стиль: рок, Год: 2021

Рок-музыка во многом построена на крайнем индивидуализме и акценте на пресловутом «самовыражении». И лишь пройдя через многочисленные личные испытания и общественные катаклизмы, лучшие ее представители выстрадали мысль о том, что выжить можно не поодиночке, а только вместе. Поняв это, многие из них, увы, дальше пустых деклараций на этот счет не пошли. Даже те, кто записывают дуэты, нередко это делают ради самопиара и из желания примазаться к более авторитетным коллегам.



Иначе действует московская группа «Свободный полет». Выпустив уже второй дуэтный альбом, они доказали, что в поиске единомышленников у них есть подлинный дар. Потому что каждый приглашенный гость (а зовет с собой спеть «Свободный полет» далеко не только медийных персон) оказывается строго на своем месте, позволяя глубже вникнуть в нюансы текста, подчеркнуть многообразие жизненных перипетий и — порою — взглянуть на ситуацию с другой стороны.



Сложно собрать 10 дуэтов так, чтобы они звучали не вразнобой, но у «Свободного полета» это получилось. Излишне уточнять, что альбом концептуальный - у этой команды по-другому и не бывает. Огромное значение имеет даже порядковый номер «часть 2» в названии, не говоря уж об всем остальном. Ощущение единства вышло здесь на новый виток.



Об этом говорит и название первого трека «Ещё один год». В современной культуре у этого казалось бы рутинного словосочетания утвердилось негативное значение. Вспомним фразу «Ещё один год - и нас снова надули» актюбинской группы «Адаптация», и фильм о разлуке с таким же названием. Но в данном случае под бодрый гитарный кач в круговорот времени Илья Полежаев возвращает радость первооткрывателей и незамутненный детский взгляд на мир. Это во первом куплете, а во втором в дело вступает голос Юлии Полежаевой из Наро-Фоминской группы «Cyber Snake», который может принадлежать только боевой подруге, не дающей спуску чужим, но всегда подставляещей плечо своим — пусть и без особых сантиментов.



Следующая песня «Джими» (с Майком Кремлиным) уже выходила синглом (в принципе, как и все остальные дуэты), поэтому останавливаться на ней особого смысла нет, за исключением того, что герой альбома вновь утверждается здесь в верности выбранного творческого пути, соотнося свой путь с заветами любимого музыканта. Дуэт с Мариной Капуро «Поехали» в контексте альбома имеет значение воспоминания лирического героя о счастливых временах сватовства, что тоже придает силы. В песне сквозит уверенность, что сделанный раз и навсегда выбор благословлен свыше.



И эта идея в полной мере разворачивается в песне «Я верую», записанной с лидером группы «Ангел НеБес» Вячеславом Никаноровым. Ну кому, как не адепту сил небесных петь о таких тонких материях? Попадание и в самом деле стопроцентное: голос Никанорова звучит напряжённо, взволнованно, но отнюдь не экзальтированно. Это именно молитва, построенная на полном доверии Богу и нелицемерной благодарности за то, что Он учит искать ответы не по справочникам. А Илья Полежаев вступает тогда, когда речь идёт о творчестве, как исполнении сформулированного выше задания.



После такого метафизического прорыва трудно пробираться еще выше. И «Свободный полет» делает единственно уместный в данной ситуации шаг в сторону, а не вперед, пускаясь в расслабленную созерцательность в лирической «Как жалко». Помогает ему в этом пастельный голос Насти Полевой, поющей об утекающем сквозь пальцы времени (тут нельзя не вспомнить об альбоме самой Насти «Сквозь пальцы»). Полежаев же, напитавшись высшими смыслами очень уютно поет о некотором утомлении от Бродского и о ностальгии по старым поэтам в белых шарфах.



Практически вся вторая половина альбома посвящена возвращению в самых различных смыслах — географическому («Электричка» с Михаилом Евлановым), семейно-бытовому («Просто» с Кириллом Кухаренко) и к истокам — в родные пенаты («Типтонвилл» с Сашей Самойленко). В этом ряду очень интересное место занимает блюз «Ты и я», записанный с дочерью Чижа Дарьей Чиграковой. Здесь влюбленные, долго прожив вместе, но лишь помудрев, а не постарев, возвращаются к состоянию юношеской влюбленности, когда друг у друга есть только они, а весь мир может немного подождать.



Финальное эпическое полотно «Осень патриарха» с Максимом Леонидовым выглядит в контексте альбома лишь бонусом, но таким, где степень трагического мироощущения перевешивает все остальные треки. Возможно, это предчувствие третьей части «Вместе», где идея единства может рассматриваться в очень неспокойном и драматическом антураже, но с неизменно побеждающим у «Свободного полета» созидательным посылом.

Послушать альбом можно прямо сейчас и ЗДЕСЬ.

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