Свободный полет feat Михаил Евланов «Электричка»

Исполнитель: Свободный полет feat Михаил Евланов, Название: «Электричка», Стиль: рок, Год: 2021

Рок-н-ролл должен путешествовать. И в наших широтах его основным средством передвижения служит электричка. Все началось с необъяснимой нелюбви Виктора Цоя к пригородному железнодорожному транспорту: «Электричка меня везет туда, куда я не хочу». К счастью, это утверждение не стало аксиомой.

Намного позже группа «УЛЬИ» воспела электричку как способ вырваться на природу, стать ближе к земле, где «нету дров, промокли спички, зато опята и лисички». Ну и последние сомнения развеяла группа «Ва-Банкъ» со своими «Маршрутами московскими»: «Электричкой из Москвы я поеду никуда – там, где слышен крик совы, там, где стынет в лужах талая вода».

Группа «Свободный полет» предлагает нам более всеобъемлющий образ электрички, дающей, состояться настоящей любви, для которой нет ни времени, ни пространства, ни смерти. Сразу вспоминается Александр Башлачев и его «Поезд 193», но у него шла речь о каком-то мимолетном порыве, а Илью Полежаева из «Свободного полета» явно интересуют незыблемые чувства, приобщающие к вечности. Недаром он в песне «Электричка» уверенно утверждает, что «любовь никогда не случается дважды» и закономерно вспоминает о любви как основном Даре Распятого Христа.

Песня эта появилась еще в 2011 году, но сейчас «Свободный полет» представляет интернет-сингл с обновленной аранжировкой и специальным гостем – актером Михаилом Евлановым. Если в первой версии «Электрички» большую роль играли клавиши, наводящие на мысли о хрупкости человеческих чувств, то теперь гитарный напор не оставляет сомнения в том, что речь идет именно о той любви, данной только раз и навсегда – да и то не всем.

Илья Полежаев и Михаил Евланов на съемках клипа «Электричка» в 2011 году

Как и предыдущий интернет-сингл «Свободного полета» «Типтонвилл», обновленная «Электричка» представлена в четырех версиях: с вокалом Ильи Полежаева; с вокалом Михаила Евланова; «правосторонней» - когда Полежаев начинает, а Евланов продолжает; и «левосторонней» – с обратной последовательностью.

Дуэты нередко строятся по принципу контраста, но здесь совершенно иной случай. Тембрально Илья Полежаев и Михаил Евланов очень схожи. Однако на записи они явственно различаются интонациями. Полежаев поет нетерпеливо, безудержно, передавая предвкушение долгожданной встречи с любимой. Евланов чеканит свои партии методично и размеренно, будто смакуя сам момент ожидания, понимая, что он, возможно, никогда не повторится.

Слушатели разных темпераментов обязательно найдут в сингле версию по себе. На нас же совершенно неизгладимое впечатление произвела «левосторонняя» версия, где сначала рефлексирует Михаил Евланов, а потом Илья Полежаев экстатично сметает все препятствия на своем пути, прорываясь к ожидающему впереди счастью.

Послушать сингл «Электричка» можно ЗДЕСЬ.

Фото предоставлено представителями группы