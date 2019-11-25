Свободный полет и Максим Леонидов «Осень Патриарха» (интернет-сингл)

Исполнитель: Свободный полет и Максим Леонидов, Название: «Осень Патриарха», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска

Группа «Свободный полет» готовит сани летом. Несмотря на то, что альбом коллабораций команды с известными исполнителями «Вместе. Часть 2» должен появиться в 2021 году («Вместе. Часть1» была представлена зрителям в 2018 году»), из него уже вышло в качестве интернет-синглов четыре дуэта. На очереди пятый – дуэт с Максимом Леонидовым «Осень Патриарха».

В исполнении исключительно «Свободного полета» эта песня вышла в сентябре 2019-го на диске «Настоящее» трилогии «Вечность». Тема смерти диктатора и следующие за этим размышления «что же будет с Родиной и с нами» действительно считаются вечно актуальными. Особенно – в нашей стране, где без жесткой руки зачастую невозможно навести порядок на столь обширных просторах. Но и чувствовать себя винтиком тоже невыносимо. На этой дилемме и строится песня.

Исполняя композицию самостоятельно, лидер группы «Свободный полёт» Илья Полежаев, пожалуй, обрисовал угасшего диктатора в достаточно сочувственных тонах. В варианте с Максимом Леонидовым картина получилась жестче, а вокальная подача – эксцентричнее. Почти хард-роковый гитарный кач не допускает сантиментов. Описывая враз лишившегося сил и былых регалий тоталитарного правителя, Максим Леонидов позволяет себе саркастические интонации.

Переходя к описанию застывшего в ожидании народа, певец буквально на мгновение становится патетичным. Но вот речь заходит о тех, кто займет опустевший престол – и тут же голос Леонидова становится безжалостным. Каждый народ заслуживает того правительства, которое имеет, и неча на зеркало пенять, коли рожа крива.

Если бы группа «Секрет» сочиняла песню «Домой» в наши дни, то, возможно, получилось бы как раз что-то вроде «Осени Патриарха». Ведь иногда возвращение на круги своя сопровождается не радостным облегчением, а весьма болезненным ощущением, связанным с очередным впечатыванием в одни и те же грабли. «Осень Патриарха» - редкий пример того, как можно писать о диктатуре – без «праведного» гнева, но и без ложного пафоса в духе «а иначе в те суровые времена было нельзя».

Максим Леонидов и Илья Полежаев

«Осень Патриарха» с Маскимом Леонидовым займет достойное место в череде уже вышедших дуэтов «Свободного полёта» для альбома «Вместе». В этом году успели увидеть свет: «Как жалко» с Настей Полевой, «Ты и я» с дочерью Чижа и участницей его группы Дарьей Чиграковой, «Ещё один год» с вокалисткой наро-фоминской группой «Cyber Snake» и Юлией Полежаевой, и «Я верую» со Славой Никаноровым из группы «Ангел Небес». Весь следующий год «Свободный полёт» намерен вплотную заниматься своим собственным альбомом «Нежно». А в 2021-м должен выйти, наконец, диск «Вместе», включая пять оставшихся дуэтов к нему.

Напомним, что в «Свободном полете» играют: гитарист Сергей Пахотин (работавший с Александром Барыкиным), басист Антон Розинский и барабанщик Андрей Шатуновский (группа Аллы Пугачевой, «Лига блюза», «Моральный кодекс» и др.), а на альбоме «Настоящее» звучат флейты Бориса Рубекина («Аквариум») и рояль Сергея Рудницкого («Аракс»). Несмотря на то, что «Свободный полет» пока – не самая известная группа, ее материал делают лучшие музыканты страны.

Релиз интернет-сингла «Осень Патриарха» с Маскимом Леонидовым состоялся 25 ноября, а послушать его можно прямо сейчас и ЗДЕСЬ.

Фотографии предоставлены менеджментом группы