Свободный полет «Вечность» (3 CD)
Обложка диска. Предоставлено издателем
Кто сказал, что время концептуальных альбомов безвозвратно ушло? Группа «Свободный полет» выпустила трехдисковый альбом «Вечность», подытоживающий их творчество за несколько последних лет. Но это ни в коем случае не сборник: более цельную работу в современном роке найти сложно.
30 стихов и 30 песен, которые строго чередуются и наглядно иллюстрируют друг друга. Как раз по 20 треков на каждый из трех дисков, которые, соответственно, носят название «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». В общем, всё то, что и объединяется понятием «Вечность».
На обложке – три открытых окна. Велик соблазн каждое из них соотнести с настоящим, прошлым и будущим. Но не всё так просто. Если вглядеться в пейзаж за окошками, то он приблизительно кажется одним и тем же. Так нам дают понять, что настоящая музыка существует вне времен, эпох и границ.
Тем не менее, с музыкальной точки зрения, каждая из частей имеет свои особенности. «Прошлое» - наш могучий русский рок. «Настоящее» - статная английская музыка. «Будущее» - демократичный американский рок-н-ролл, блюз и хард.
Еще одно значение названия «Вечность» и неизменного пейзажа за окном: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же». В альбоме действительно немало песен и стихов о Боге – особенно в той его части, которая касается прошлого. Какой же русский рок без богоискательства? Как и БГ в «Русском альбоме», «Свободный полет» небезосновательно пытается нащупать национальные корни нашей музыки в домонгольской Руси, в Софии Киевской, череде великих церковных праздников и притчах юродивых странников.
Исторический выбор русского народа в «Прошлом» тесно переплетен с личным выбором лирического героя. И сделано это очень виртуозно, без малейшей профанации и натуги. Обретение настоящей любви сравнивается с получением великокняжеского ярлыка, а путь от душевных терзаний к внутренней цельности знаменует собой извечная дорога из Питера в Москву.
Вечно бурлящая столица становится основным местом действия «Настоящего». С одной стороны, в отношениях героя с его пассией появляется больше определенности. С другой – эта часть включает поразительное по своей силе воздействия стихотворение «Телефонный разговор», где собеседники окончательно понимают: им никогда не быть вместе. Любовные драмы остужаются первосортным хитом «Квас» и излечиваются песнями-молитвами «Немодный мотив», «Осень Патриарха» и «Спасибо».
«Будущее» - самая загадочная часть «Вечности». Его невозможно поймать, поэтому финальный диск оставляет ощущение чего-то полетного и искрометного. Монументальное признание любви к творчеству Хендрикса («Джими») здесь соседствует с трогательной зарисовкой «Дитя» и песней «Волопас», в которой лидеру «Свободного полета» Илье Полежаеву удалось ухватить самое главное – чем еще люди живы.
От трилогии невозможно оторваться, потому что и песни с вокалом Ильи Полежаева, и стихи в умиротворяющем исполнении актера Михаила Евланова вызывают у слушателя ощущение невероятно доверительного диалога с далеким другом, который тебя всегда услышит и поймет, утешит и согреет. Наверное, и в самом деле нет никакого пространства времени, если музыка идет от души, а не с прицелом на попадание хит-парады.
По «Вечности» прекрасно видно, что музыканты много работают над качеством звукоизвлечения и постоянно (не имея продюсера) от альбома к альбому улучшают качество записи. В группе играют: гитарист Сергей Пахотин (работавший с Александром Барыкиным), басист Антон Розинский и барабанщик Андрей Шатуновский (группа Аллы Пугачевой, «Лига блюза», «Моральный кодекс» и др.), а на альбоме «Настоящее» звучат флейты Бориса Рубекина («Аквариум») и рояль Сергея Рудницкого («Аракс»). Несмотря на то, что «Свободный полет» пока – не самая известная группа, ее материал делают лучшие музыканты страны