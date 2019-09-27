Свободный полет «Вечность» (3 CD)

Исполнитель: Свободный полет, Название: «Вечность», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Кто сказал, что время концептуальных альбомов безвозвратно ушло? Группа «Свободный полет» выпустила трехдисковый альбом «Вечность», подытоживающий их творчество за несколько последних лет. Но это ни в коем случае не сборник: более цельную работу в современном роке найти сложно.

30 стихов и 30 песен, которые строго чередуются и наглядно иллюстрируют друг друга. Как раз по 20 треков на каждый из трех дисков, которые, соответственно, носят название «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». В общем, всё то, что и объединяется понятием «Вечность».

На обложке – три открытых окна. Велик соблазн каждое из них соотнести с настоящим, прошлым и будущим. Но не всё так просто. Если вглядеться в пейзаж за окошками, то он приблизительно кажется одним и тем же. Так нам дают понять, что настоящая музыка существует вне времен, эпох и границ.

Тем не менее, с музыкальной точки зрения, каждая из частей имеет свои особенности. «Прошлое» - наш могучий русский рок. «Настоящее» - статная английская музыка. «Будущее» - демократичный американский рок-н-ролл, блюз и хард.

Еще одно значение названия «Вечность» и неизменного пейзажа за окном: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же». В альбоме действительно немало песен и стихов о Боге – особенно в той его части, которая касается прошлого. Какой же русский рок без богоискательства? Как и БГ в «Русском альбоме», «Свободный полет» небезосновательно пытается нащупать национальные корни нашей музыки в домонгольской Руси, в Софии Киевской, череде великих церковных праздников и притчах юродивых странников.

Исторический выбор русского народа в «Прошлом» тесно переплетен с личным выбором лирического героя. И сделано это очень виртуозно, без малейшей профанации и натуги. Обретение настоящей любви сравнивается с получением великокняжеского ярлыка, а путь от душевных терзаний к внутренней цельности знаменует собой извечная дорога из Питера в Москву.

Вечно бурлящая столица становится основным местом действия «Настоящего». С одной стороны, в отношениях героя с его пассией появляется больше определенности. С другой – эта часть включает поразительное по своей силе воздействия стихотворение «Телефонный разговор», где собеседники окончательно понимают: им никогда не быть вместе. Любовные драмы остужаются первосортным хитом «Квас» и излечиваются песнями-молитвами «Немодный мотив», «Осень Патриарха» и «Спасибо».

«Будущее» - самая загадочная часть «Вечности». Его невозможно поймать, поэтому финальный диск оставляет ощущение чего-то полетного и искрометного. Монументальное признание любви к творчеству Хендрикса («Джими») здесь соседствует с трогательной зарисовкой «Дитя» и песней «Волопас», в которой лидеру «Свободного полета» Илье Полежаеву удалось ухватить самое главное – чем еще люди живы.

От трилогии невозможно оторваться, потому что и песни с вокалом Ильи Полежаева, и стихи в умиротворяющем исполнении актера Михаила Евланова вызывают у слушателя ощущение невероятно доверительного диалога с далеким другом, который тебя всегда услышит и поймет, утешит и согреет. Наверное, и в самом деле нет никакого пространства времени, если музыка идет от души, а не с прицелом на попадание хит-парады.

По «Вечности» прекрасно видно, что музыканты много работают над качеством звукоизвлечения и постоянно (не имея продюсера) от альбома к альбому улучшают качество записи. В группе играют: гитарист Сергей Пахотин (работавший с Александром Барыкиным), басист Антон Розинский и барабанщик Андрей Шатуновский (группа Аллы Пугачевой, «Лига блюза», «Моральный кодекс» и др.), а на альбоме «Настоящее» звучат флейты Бориса Рубекина («Аквариум») и рояль Сергея Рудницкого («Аракс»). Несмотря на то, что «Свободный полет» пока – не самая известная группа, ее материал делают лучшие музыканты страны

