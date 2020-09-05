Какие типы автомобильных аккумуляторов существуют

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Перед тем, как купить АКБ, потребуется подобрать требуемую категорию с необходимыми параметрами и качествами

Различные виды аккумуляторов имеют свои особенности, влияющие на эксплуатацию и нюансы использования.

Для чего необходима аккумуляторная батарея и ее составные части



АКБ в качестве электрохимического источника питания применяется в различных сферах.

У автомобильного варианта есть несколько функций:

• в качестве главной функции выделяют запуск двигателя и вращение стартера. Основой считают обеспечение высокого уровня пускового тока за короткий промежуток времени;

• питание системы, которая работает при наличии выключенного двигателя. Примером служат часы, блок управления, а также сигнализация;

• оказание помощи генератору, если нагрузки близки к пику. При поломке возможно полноценное замещение генератора, а не поддержка функционирования.

Стоит учитывать, что с развитием электронной составляющей автомобилей нагрузка на генератор возросла, что заставляет приобретать подходящий аккумулятор, который позволит полноценно функционировать системам даже при высоких уровнях нагрузки.

Также в большинстве случаев подпитка климатической системы или мультимедийного центра осуществляется уже напрямую от АКБ.

По функциональности в первую очередь батарея должна обеспечить пуск двигателя и питание стартера.

Аккумуляторная автомобильная батарея имеет стандартный вид, который по своим составляющим мало изменился с момента изобретения. Самым распространенным видом является свинцово-кислотный вариант, который имеет следующие составные части:

• основной частью считают корпус, в котором размещают остальные элементы;

• крышка;

• электроды отрицательного и положительного типа;

• отрицательная и положительная клемма;

• перемычки соединений;

• электролит;

• пробки заливного типа;

• сепаратор и баретка.

Конструкция АКБ стандартна и мало подвержена изменениям. Большинства разных видов отличается по принципу действия и внешней конструкции.

Среди элементов можно выделить крышку и корпус, изготавливаемые из специального пластика, который не восприимчив к действию кислоты. При изготовлении клемм и электродов используют свинец, а в качестве электролита выступает раствор, который имеет в своем составе дистиллированную воду и раствор серной кислоты в 30%.

Принцип работы заключается во взаимодействии свинца с раствором, что приводит к окислению первого. Металлический свинец окисляется, а отрицательная пластина скапливает диоксид. При процессе зарядки процесс имеет стандартный вид.

Требуется помнить, что у каждого вида АКБ есть свои нюансы в эксплуатации.

Основные виды



Есть несколько основных видов аккумуляторов, которые отличаются характеристиками, особенностями эксплуатации и востребованностью в автомобилях. Также учитывают стандарт, по которому изготовлена батарея, так как от этого зависит ряд параметров.

Сурьмянистые АКБ

Сурьмянистый тип относится к классическим вариантам, которые уже начали устаревать. В составе присутствует 5% сурьмы., которая необходима для увеличения прочности. Дополнительным фактором считают увеличение электролиза.

При функционировании идет повышение температурного режима, что сказывается на закипании воды и уменьшении объема электролита.

Среди нюансов обслуживания выделяют необходимость своевременного долива дистиллятора, что дает относить АКБ к обслуживаемым вариантам.

Среди положительных качеств выделяют доступность и небольшую стоимость, а также возможность обслуживания.

Фото с сайта zr.ru

Малосурьмянистые АКБ

В малосурьмистой АКБ используется свинец, который выступает основным материалом, имеющим небольшую примесь сурьмы.

Отличием батарей является универсальность.

При разработке вида учитывалась необходимость снизить уменьшение объема электролита из-за процессов вскипания. АКБ такого вида отличаются пониженной степенью заряда в отличие от сурьмянистых батарей.

Аккумуляторы относят к малообслуживаемым моделям, так как периодичность меньше относительно первого варианта.

Среди преимуществ выделяют небольшой уровень самозаряда, что удобно при процессе хранения, а также невысокую цену и длительный период эксплуатации. Еще одним качеством считают устойчивость к нестабильным параметрам бортовых сетей в авто, что означает возможность использования на отечественном транспорте, у которого часто проявляется эта проблема.

Кальциевые АКБ

Кальцевая батарея отличается наличием кальция в 0.07-0.1% на свинцовой пластине. Есть возможность различных зарядов. Маркировка такого вида АКБ имеет запись в виде «Са/Са», что означает присутствие кальция в двух полюсах.

Особенностями считают снижение процессов испарения, повышенный уровень коррозоустойчивости и виброустойчивости. Также энергоемкость и КПД может повышаться при помощи добавок серебра.

Отличием моделей является требования по порогу разрядки в 70%, а также потеря емкости после полного процесса разрядки.

Рекомендуют данный вариант автовладельцам, которые могут длительно путешествовать или нуждаются в виброустойчивой батарее.

Стоимость батарей увеличена. Еще одним минусом будет необходимость стабильности бортовой сети.

Гибридные АКБ

Гибридный тип постепенно вытесняет аналоги за счет использования двух технологий. Первой является формирование пластин из сплава с сурьмой, а вторая с применением кальция.

Преимуществами считают возможность разрядки, а также отсутствие выкипания электролитов.

Модель относят к необслуживаемым вариантам, который обладают повышенными виброустойчивыми характеристиками, а также имеют срок эксплуатации в 7 лет.

Гибридный вид относят к популярным, но в ряде автомобильных марок он не может применяться. Этот момент потребуется учесть при покупке.

AGM и гелевые батареи

Гелевая батарея обладает особенностью в виде использования электролита гелеобразного характера, который также называют киселеобразным. Благодаря такому нюансу снижен уровень текучести электролитной жидкости.

Необслуживаемый тип АКБ имеет низкий показатель скорости самозарядного процесса.

У этого современного варианта имеется ряд недостатков, включая непереносимость низкого температурного режима и вспенивание оболочки при увеличении напряжения, что требует отсутствия проблем с электротехникой в авто.

AGM имеет особенность в виде наличия вмонтированных стекловолоконных прокладок. В отличие от гелевого варианта стоимость уменьшена, а чувствительность к заряду ниже. Еще одним преимуществом считают возможность функционирования при любой температуре и не восприимчивость к тряскам.

Щелочные АКБ

Щелочной вид появился уже после кислотного аккумулятора, что позволило устранить часть недостатков. Среди преимуществ выделяют переносимость перегрузок и замыканий, а также возможность работы при любом температурном режиме. В качестве электролита используют раствор воды и щелочи.

В качестве материалов могут применять различные металлы, используемые в химреакциях. По исполнению выделяют герметичный и негерметичный тип АКБ.

Срок эксплуатации достигает 10 лет при правильном обслуживании и соблюдении всех правил.

Литий - ионные АКБ

Литий-ионные АКБ относят к новому поколению, которое использует технологию внедрения атома в сетку кристаллического типа основного элемента.

Всего есть несколько моделей на рынке. Среди них Li-ion, а также Ni-Cd и Ni-MH, которые используют другие химэлементы.

Среди отличий выделяется зависимость от температурного режима, а также повышенная требовательность к герметичности исполнения и автоматическому контролю. В таком случае использование Li-ion АКБ длительным и комфортным.

Несмотря на то, что сейчас в основном используются старые технологии и стандартные конструкции, которые были разработаны больше века назад, рынок АКБ постоянно расширяется. К более новым моделям, которые созданы на основе использования современных технологий относят гелевые, литие-ионные АКБ. Еще одним современным вариантом считают графен-полимерную модель, которая входит в число перспективных.

В мире разрабатывается больше 20 новых моделей, которые должны вытеснить устаревшее оборудование и будут превосходить старые аналоги.

