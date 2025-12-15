С коленями как у птицы «По алфавиту»

Исполнитель: С коленями как у птицы, Название: «По алфавиту», Стиль: саундпоэзия, Год: 2025

Смоленская группа «С коленями как у птицы» славится своими велеречивыми мелодекламациями, не имеющими начала и не умеющими достигать своего конца. Но многословие ни к чему хорошему не приводит, а после него наступает неизбежное опустошение. Цель и смысл любого высказывания замыливаются настолько, что темы уже как бы становятся и не важны. Вероятно, понимая это, «СККУП» в новом альбоме, выпущенном «Выргородом», разложили свои композиции строго по алфавиту.

Казалось бы в таких произведениях текст должен превалировать над музыкой, но не в в этот раз. Под уставший трип-хоп и колченогий эйсид-джаз «С коленями как у птицы» бросают нам в литцо какие-то ошметки фраз, лишь пытающиеся казаться логическим нарративом. В «А я уже сказал» Всеволода Некрасова обсасывается детская прибаутка «Море волнуется раз», но не более того. В «От Пушкина» вспоминается строчка из классика — и вноь, непонятно к чему. В «Тихо» закономерно боятся спугнуть эту самую тишину.

Альбом «По алфавиту» доказывает недееспособность любых средств связи. Поделом достается телефону в «Вот и поговорили» на стихи Анатолия Гуницкого: герой пытается избавиться от постоянно звонящего ему собеседника любой ценой. Откровенно не клеится разговор и в «Извините» на стихи того же Всеволода Некрасова — из-за исключительной нелюбви собеседницы. Забавно, что в оригинале это стихотворение было посвящено самой Беллой Ахмадулиной, где высмеивается ее манерность («ах, а разговору-то»).

Ненависть к словам до добра не доводит, ведь «В начале было Слово». И вот уже в «Убийстве» увещевания девушки увенчиваются вдруг ее физическим устранением. Так что альбом «По алфавиту» можно считать нейролингвистическим моделированием мыслительных процессов потенциального маньяка и воспринимать как некое предостережение.  

