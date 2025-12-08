Путин назвал недостаточными меры по повышению рождаемости
Принятых мер в сфере демографии недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он указал, что рождаемость продолжает снижаться. Поэтому президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в текущем году введен корпоративно-демографический стандарт, а также ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей. По его словам, дальнейшая работа в этой сфере будет ориентирована на системные задачи, которые необходимо сформулировать на перспективу, пишут «Ведомости».
По словам президента РФ, в последние годы была утверждена долгосрочная стратегия демографического развития, а также запущен новый национальный проект «Семья».
С 2025 г. показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности работы региональных руководителей. Кроме того, запланированы новые меры поддержки: начиная с 2026 г. семейные выплаты смогут получать малообеспеченные семьи, где воспитываются двое и более детей.
Комментарии читателей
Цитата:- «Сегодня важное, очень знаменательное событие. Мы запускаем канал Russia Today в Индии, RT India.»
В Европе каналу Russia Today показали красную карточку.
Тогда Марго (а может не она, а БОСС), не зная песни Владимира Высоцкого
«Инструкция перед поездкой за рубеж» Вот несколько слов-
«Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.»
В общем решили попытаться довести до индусов «правду про СВО, типа про распятого «бандеровцами» мальчика, как причину для похода в Украину».
Но забыли, что народ Индии делится на две части.
Для одних дресс код- это подштаники и босиком, а для других- западная одежда- это норма, а ещё они смотрят по ТВ (в отличие от нас- россиян) западные каналы, а не RT с Соловьёвым, Кисилёвым, Симоньян, Журавлёвым, Медведевым, Скабеевой...
А ещё на пресконференции ЕМУ начали задавать вопросы на основе знаний про Бахмут, Азовсталь, Авдеевку и др. городов ради «освобождения» снесённых армией РФ с лица Земли.
Так что попытка довести до индусов каналом Russia Today «правду» про СВО напрасная трата денег российских налогоплательщиков.
Во всем мире одно и то же.. Растут за счёт приезда людей большие города, малые и сельхоз земли запустевают..
Всём в мире руководит целесообразность. А с сельскохозяйственной продукцией справляются агрохолдинги. Плюс налаженная логистика и супермаркеты.
Даже малые города трудно оживить.. Их в стране примерно 300 штук.. Ещё 300 таких, где было ныне закрытое производство..
Молодёжь там не держится. Едут в города-миллионники..
Как восстанавливать деревни, что они будут выпускать? Сверхдорогие продукты, которые и на рынке не продашь? Пригород мог бы снабжать город овощами, и это всё..
Какие уж там дети..
А зачем когда,каждый второй ребенок,хачет уехать из РФ?
Чтобы повысить рождаемость,надо иметь здоровье,а откуда оно возьмётся,когда в магазинах сплошь корм вместо нормальной,качественной еды.И,за этот пищевой мусор у торгашей стоит немалых денег,а качественные продукты(мясо,птица,рыба,слив. масло,сыры) стоит невдолбенных денег и Дороже,чем в ЕС. А,платят россиянам кратно Меньше,чем в любой стране ЕС,даже в При*балтике.
Вот вот, очередной всплеск популизма и демагогии от него.
Падение уровня жизни, безработица, промышленности нет, в стране ценность человеческой жизни рухнула до цены бланка бумажки протокола об обнаружении трупа этого самого гражданина. Куда ещё детей плодить? Тут сверху уже о третьей мировой войне рассуждают не моргнув глазом (а мы все попадём в рай по его словам).
Озаботился он. Значит народ будет вымирать усиленно, судя по тому, что будут усиленно завозить таджиков и уже нацелились на два миллиона индусов.
Дело и слова не одно и тоже. Разбрасываться высокопарными фразами он мастер, а вот дела..
Меня честного говоря покоробило как он же, когда подписывал пенсионную реформу для РФ, не моргнув глазом даёт гражданам израиля пенсии от РФ, причём соц.выплаты распространяются и на членов семей репатриантов которые никогда не жили в СССР! А перед своим народом он даже не извинился за враньё с пенсионной реформой. И это национальный лидер?
Кто то ему ещё верит??? Самим не смешно?
"25 летние Путинские обещания это не более, чем создание наркотической иллюзии"
Газета.Ru
"Почему Владимир Путин пока ещё не сдержал ни одного своего обещания за 25 лет, с чем это связано?"
"СМИ2"
Это заголовки российских сайтов.