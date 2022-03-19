Александр Иванов предложил отметить День Победы киевским тортом

Александр Иванов довольно часто радует свою аудиторию выступлениями в Москве

Как сам он признался 17 марта в «16 Тонн», концерты у его коллектива бывают разные — дорогие, как, например, недавний его юбилей в «Крокусе» или массовые, как в ныне разобранном «Олимпийском». Но выступление в «Тоннах» певец небезосновательно назвал «лучшим», поскольку здесь царила особенная атмосфера доверительности и взаимной поддержки.

Вообще это мероприятие планировалось как своего рода after party после громкого отмечания 61-летия артиста в «Крокусе». Но жизнь внесла в этот замысел свои коррективы, поэтому группа начала программу с не самых своих радостных песен «Москва» и «Я верю в огню». Тревожные ощущения поддерживал и видеоряд с разбивающимися витражами и факелами на стенах в мрачных коридорах какого-то замка. «Спасибо, что пришли хорошие мои. Рад видеть всех в этот тяжёлой час, - напутствовал Александр Иванов публику. - Не будем много говорить, и так все знаете. Нашей задачей было немножко вас отвлечь на этом весеннем праздничном концерте».

За «Московскую осень» Александр Иванов тепло поблагодарил ее автора, Михаила Шелега, который, дескать, хоть и питерец, а так написал о столице. Песня навеяла исполнителю мысли о маме, которая в свои 84 года живет на Каховке и о бабушке, которая без погибшего в 1941 году на фронте мужа вырастила четырех детей. «Легенда!», - кто-то выкрикнул из залкоеца о самом Иванове. Однако певец скромно заметил, что всего лишь «торгует фейсом», и предложил обратить внимание на своих музыкантов, с которыми вместе уже долгие годы, а также сессионного барабанщика Дмитрия Власенко, временно заменившего попавшего в больницу Анатолия Шендерова. Буквально за два дня Власенко умудрился выучить всю концертную программу.

Перед песней авторства Олега Митяева «В облаках у водопада» Александр Иванов пожелал всем не гасить маяк в сердце. Призыву вняли, но не все. Приметив в зале неких «тинейджеров», погруженных в «гаджеты», певец по-отечески пригрозил их «отшлепать отельным тапочком» и предложил им почаще ходить в храм. Сразу же и мягко извинился, хотя никто не сомневался, что замечание было сделано не со зла.

Барышень с прошедшим праздником артист поздравил нечасто исполняемой песней Сергея Трофимова «Она поверила в сказку». «Сердечные постулаты, которые мы проносим через всю жизнь», - так Иванов сформулировал смысл этой баллады. «Я постелю тебе под ноги небо» тоже была адресована женщинам, для которых «у нормального пацана все в жизни происходит».

Мужчины же по достоинству оценили «Корабли» Владимира Высоцкого. Певец напомнил, что несколько лет назад на эту песню в исполнении «Рондо» был представлен клип «во славу русского оружия». Другую же песню Высоцкого «Дом хрустальный», по словам Иванова, группе доверил исполнять сын барда Никита, поэтому перед музыкантами стояла задача ее как минимум не испортить. Конечно же, певец скромничал, потому что кавер был исполнен в «Тоннах» так, что, казалось, будто небо становится ближе — причем отнюдь не только на сценическом экране.

Финальные хиты прозвучали в необычных версиях. Припев «Ночи» пели по строчке зрители, которым Иванов произвольно протягивал микрофон. А «Боже, какой пустяк» ему помогла исполнить певица Ася Пивоварова и двое маленьких «белобрысых ангелов». Пригубив на прощание за здоровье зрителей коньяк «Старый Крым», Александр Иванов предложил поесть киевского торта на День Победы. «Мы их простим будем обниматься будем обниматься и вместе есть торт», - миролюбиво пояснил он, прежде чем исполнить на бис весьма логичную после такого конферанса «Темную ночь» Никиты Богословского. «Скоро Пасха, потом — День Победы, - напомнил певец на прощание - и троекратно возгласил. - Христос Воскресе!»

При выходе из клуба на душе было и впрямь пасхальное настроение…