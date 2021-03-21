Торф: коротко о главном

09:52 21.03.2021

Торф — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое. Образовано скоплением остатков мхов, подвергшихся неполному разложению в условиях болот.

Из чего состоит торф?

Торф как осадочная порода состоит из не полностью разложившихся растительных остатков и минеральных веществ, обычно песка, а иногда и соединений железа или фосфора. Содержит более 30% органических веществ. Характерным для торфа является высокое содержание воды, более 70% до 90%.

Типы торфа

Волокнистый торф

Он имеет четкую волокнистую структуру и плохо трансформируется. Цвет от коричневого до коричневато-желтого. После измельчения из него вытекает чистая или мутная вода, но без какой-либо торфяной массы.

Псевдоволокнистый торф

Промежуточная степень гумификации (превращения в гумус). Более или менее заметна растительная структура. После измельчения меньшая часть массы протискивается между пальцами, остальное имеет мазистую консистенцию. Цвет коричневый.

Аморфный торф

Показывает высокую степень трансформации. Растительного строения практически не видно. Цвет от коричневого до коричневато-черного. После дробления вода не вытекает, а проталкивается более половины массы.

Виды торфа

В зависимости от того, как формируются болота, внешний вид и полезность могут быть выделены:

Торф высокий

Он имеет темный слой, рыхлую структуру и сильные гигроскопические свойства. Значение рН составляет от 3,5 до 4,5. Он образуется на местах, залитых водой с небольшим количеством питательных веществ. Он имеет наибольшее применение в садоводстве. Он также доступен в версии, нейтрализованной известью. Цвет коричневый.

Торф низкий

Он образуется в районах, затопленных водой, содержащей много кислорода и питательных веществ. Имеет высокое значение рН (слабощелочная или нейтральная реакция). Он может быть соленым и поэтому мало полезен для сельскохозяйственных культур. Почти черный цвет.

Переходный торф

Промежуточная форма между низким и высоким торфом. Образуется, когда на болота перестает поступать вода. Он слегка кислый.

Получают это ископаемое в чистом виде из торфяников, а затем перерабатывают промышленно в особый тип субстрата, который содержит много питательных веществ. Многие виды растений лучше всего процветают на кислых почвах, поэтому его добавление является для них ценной.

Применение торфа

Смесь с растительным грунтом - самая дешёвая из всех видов. Поэтому логично применять её для целей, где не критично небольшое содержание корней, травы и прочих примесей (мелкие камни, например). Если цели связаны с повышением урожайности и удобрением почвы, то лучший выбор - это торфосоставы с добавлением чернозема, навоза или перегноя.

