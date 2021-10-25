«Выдачу covid-паспортов в мире контролирует внук Геббельса»

13:11 25.10.2021

Замечательный фильм «Молчание Квандтов» рассказывает о бессовестном взлёте одной из самых богатых и влиятельных семей Германии. Их состояние оценивается в 20 млрд евро, и они причастны к преступному нацистскому режиму Гитлера

Популярный ютуб-блогер Злой эколог вызвал в комментариях к своему новому видео бурю эмоций.

«…Полагаю, что после того, как вы это узнаете, ваша жизнь перестанет быть прежней и мир может перевернуться с ног на голову.

Информация, конечно, касается самого злободневного на сегодняшний день вопроса, но начнём с экскурса в историю.

Кто не помнит своего прошлого и не выучил уроков истории, у того нет будущего.

Ваш паспорт, битте.

Замечательный фильм «Молчание Квандтов» (или «Молчание семьи Квандт», посмотреть фильм в русской озвучке можно здесь - прим. ред.), получивший премию Ганса Иохима Фридрихса в области тележурналистики, рассказывает о бессовестном взлёте одной из самых богатых и влиятельных семей Германии.

Квандтам принадлежит 46, 6 % автопроизводителя BMW.

Их состояние оценивается в 20 млрд евро, и они причастны к преступному нацистскому режиму Гитлера.

Сегодня на фоне финансово-экономического кризиса, напоминающего события 1930-ых годов, фильм приобретает особую актуальность.

Квандты обязаны своим богатством непосредственно поддержке нацистского режима и кровавой эксплуатации в концлагерях. Это то, что семья не желает обсуждать.

Ни одному члену семьи никогда не было предъявлено обвинения в преступлениях, совершённых в концлагерях, принадлежащих компаниям, и семья не выплатила компенсацию выжившим жертвам.

Документальный фильм, снятый Эриком Фридлером и Барбарой Зиберт, рассказывает об истории этой семьи и истоках её баснословного богатства.

В период с 2002 по 2007 годы создатели фильма провели обширное исследование различных немецких и зарубежных архивов, обнаружив документы, которые послужили бы достаточным основанием для предъявления обвинения в Нюрнбергском трибунале по военным преступлениям за преступления против человечности.

Бенджамин Ферренц, адвокат и бывший обвинитель на Нюрнбергском процессе, которому были показаны все документы, выражает уверенность в том, что доказательств было достаточно для обвинения, и выражает сожаление по поводу того, что Квандты избежали наказания.

Сегодня семья живёт в основном вне поля зрения общественности, есть только несколько фотографий или видео периода после окончания Второй мировой войны, на которых изображены члены семьи.

Интервью ими всегда отклонялись и отклоняются.

Сотрудники их службы безопасности решительно препятствуют съёмкам даже за пределами дома семьи Квандтов.

Настоящей причиной, по которой Квандту так и не было предъявлено обвинения в военных преступлениях, заключалось в том, что возобновлению производства вскоре был отдан приоритет над стремлением полностью очистить бизнес-элиту.

Начиная с 1947 года и далее Нюрнбергские процессы над промышленниками приобрели, прежде всего, символический характер.

Промышленники Крупп и Флик, осуждённые в Нюрнберге, вскоре вернулись на свои старые позиции, в начале 1950-ых годов.

Ну, то есть вы поняли, какая политика была в Германии на тот момент: Германию нужно было возрождать, поэтому промышленников, которые сотрудничали с нацистами, с Третьим Рейхом, их наказали символически и они начали работать на восстановление Германии.

По данным журнала Forbes члены семьи Квандт – Сюзанна Клаттен и Стефан Квандт - сегодня входят в число ста самых богатых немцев.

Они извлекают выгоду из пакетов акций BMW, фармацевтического завода Altana, производителя смарт-карт GemPlus AG, Delton, Varta и др., то есть, помимо прочего, имеют отношение и к фармацевтике, и к СМИ.

За маской осмотрительности и замкнутости семья тянет за собой множество политических нитей.

В статье Википедии, одобренной семьёй Квандтов, отмечается, что с 2002 года они пожертвовали около полутора млн евро различным политическим партиям.

…Фильм «Молчание Квандтов» ярко отображает преемственность между слоями нынешней экономической элиты Германии и периодом национал-социалистической диктатуры.

Кадр из фильма "Молчание семьи Квандт", на снимке - Йозеф и Магда Геббельсы с детьми. Геббельс принял Харальда Квандта, сына Магды от предыдущего брака с Квандтом, как родного ребёнка

А теперь – шок. С фильмом мы закончили, возвращаемся в наши дни.

Британская компания по выдаче самых модных ныне паспортов, которые сейчас вводят по всему миру, касающиеся самой популярной ныне темы, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю, итак, эта компания EnTrust принадлежит приёмным внукам Джозефа Геббельса.

Нацистский внук Геббельса сегодня: «Покажи мне свои цифровые документы». Или: «Предъяви “аусвайс”», как было во время Великой Отечественной.

Компания EnTrust совсем недавно подписала контракт с Соединённым королевством на предоставление цифровых паспортов для отслеживания процедуры, а также на технологии всем странам мира для отслеживания процедуры – вот этот самый паспорт.

Семья, владеющая EnTrust имеет не только нацистские корни, но и на самом деле является очень известной нацистской семьёй. Речь идёт всё о той же семье Квандт.

В 1929 году Гюнтер Квандт стал владельцем одного из крупнейших производителей оружия в Германии .

Затем он развёлся со своей второй женой Магдой, которая спустя два года вышла замуж за Йозефа Геббельса. В 1931 году семья Геббельсов стала активно участвовать в семейном бизнесе Квандтов.

Брак заключали в большом поместье, принадлежащем Гюнтеру Квандту, где Адольф Гитлер был церемониальным шафером.

Цифровой паспорт, продвигаемый EnTrust. Фото:entrust.com

Перевожу на простой русский язык: те, кто сейчас выдают и будут контролировать выдачу вышеупомянутых документов по всему миру, касающихся самой модной ныне темы, вы понимаете, о чём я говорю, это потомки нацистских преступников.

У нас сейчас идёт дискуссия по этой теме. Например, Матвиенко заявила, что в России пока covid-паспорта вводить не будут и что это квазидокумент. По сути дела, такой паспорт - это просто QR-код.

И правильно говорит Матвиенко, что это документом как таковым не является. Однако в таких регионах, как Башкирия, например, на Сахалине, в Якутии этот вопрос обсуждается. По-моему, и в Москве тоже потихонечку начали вводить вот эти так называемые паспорта, что-то обсуждается.

В связи с этим у меня вопрос: мы вроде победили Третий Рейх, или как?

Разведка, контрразведка у нас есть, или как? Они отслеживают вот эти вот моменты?

Почему у нас на региональном уровне где-то подписываются на то, чтобы, по сути дела, отдать свои данные, свои документы под контроль людям, которые запятнали себя сотрудничеством с нацистской Германией?

Многие смеялись над конспирологами, которые говорили, что сейчас будет Четвёртый Рейх, но я спрашиваю: а вот это вот всё – что такое?

Я посмотрел новости по теме, и вот есть такая: посол ЕС в Росси Маркус Эдерер сообщил, что Россия не предоставила необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида. Ну и,слава Богу, как говорится, но это, судя по всему – пока…

Ещё раз: контролировать выдачу и функционирование вот этих паспортов будут непосредственные приспешники нацизма, внуки Геббельса, долрогие друзья, у которых шафером на свадьбе был Гитлер.

Я, мягко сказать, очень сильно удивился, когда узнал эту информацию. Ознакомил вас. Теперь делайте выводы».

Потомки Квандтов, руководящие EnTrust. Фото:snob.ru

Вот что пишут в комментариях к этому видео (орфография и пунктуация сохранены):

- Не заботтесь о дне сегоднешнем-о нём позаботились деды и отцы наши, но заботтесь о дне завтрашнем, чтоб дети и внуки не плевали на могилы наши.

- Выходит, что нацисты не проиграли Вторую Мировую войну, а просто на время отошли в тень. И суд над нацистами был для народа разыгран.

- Вот так всё гениально и просто. Независимо от того, какая у тебя национальность и в какой стране ты находишься, тебе дают "документ" вводящий тебя в придуманный ими мир. В итоге, ты уже живёшь по их правилам, не проявляя своей воли.

- За что воевали наши деды, чтобы нас добивали наповал фашистские недобитки! За Отечество обидно! Своего рода предательство.

- Чем дальше в лес тем больше дров ! Тут сам Шерлок Холмс не распутает , ну и конечно уводят от правды . 10 тузов в колоде.

- Я не понимаю, чему Эколог удивляется? Можно подумать, что эту сферу контролируют эльфы!

- Понимаешь, что энергия не течёт в том направлении куда они пытаются нас вести. Это видно по нарастающей волне сопротивления и то, что у них всё это всё больше начинает увязать. Это означает только провал. Но когда он будет и сколько зла они успеют сотворить...

- Всё чаще убеждаюсь - над чём смеялись и осмеивали ранее, вдруг оказывается правдой. Похоже на то, что правда не зря осмеивается...