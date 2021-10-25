«Выдачу covid-паспортов в мире контролирует внук Геббельса»
Популярный ютуб-блогер Злой эколог вызвал в комментариях к своему новому видео бурю эмоций.
«…Полагаю, что после того, как вы это узнаете, ваша жизнь перестанет быть прежней и мир может перевернуться с ног на голову.
Информация, конечно, касается самого злободневного на сегодняшний день вопроса, но начнём с экскурса в историю.
Кто не помнит своего прошлого и не выучил уроков истории, у того нет будущего.
Ваш паспорт, битте.
Замечательный фильм «Молчание Квандтов» (или «Молчание семьи Квандт», посмотреть фильм в русской озвучке можно здесь - прим. ред.), получивший премию Ганса Иохима Фридрихса в области тележурналистики, рассказывает о бессовестном взлёте одной из самых богатых и влиятельных семей Германии.
Квандтам принадлежит 46, 6 % автопроизводителя BMW.
Их состояние оценивается в 20 млрд евро, и они причастны к преступному нацистскому режиму Гитлера.
Сегодня на фоне финансово-экономического кризиса, напоминающего события 1930-ых годов, фильм приобретает особую актуальность.
Квандты обязаны своим богатством непосредственно поддержке нацистского режима и кровавой эксплуатации в концлагерях. Это то, что семья не желает обсуждать.
Ни одному члену семьи никогда не было предъявлено обвинения в преступлениях, совершённых в концлагерях, принадлежащих компаниям, и семья не выплатила компенсацию выжившим жертвам.
Документальный фильм, снятый Эриком Фридлером и Барбарой Зиберт, рассказывает об истории этой семьи и истоках её баснословного богатства.
В период с 2002 по 2007 годы создатели фильма провели обширное исследование различных немецких и зарубежных архивов, обнаружив документы, которые послужили бы достаточным основанием для предъявления обвинения в Нюрнбергском трибунале по военным преступлениям за преступления против человечности.
Бенджамин Ферренц, адвокат и бывший обвинитель на Нюрнбергском процессе, которому были показаны все документы, выражает уверенность в том, что доказательств было достаточно для обвинения, и выражает сожаление по поводу того, что Квандты избежали наказания.
Сегодня семья живёт в основном вне поля зрения общественности, есть только несколько фотографий или видео периода после окончания Второй мировой войны, на которых изображены члены семьи.
Интервью ими всегда отклонялись и отклоняются.
Сотрудники их службы безопасности решительно препятствуют съёмкам даже за пределами дома семьи Квандтов.
Настоящей причиной, по которой Квандту так и не было предъявлено обвинения в военных преступлениях, заключалось в том, что возобновлению производства вскоре был отдан приоритет над стремлением полностью очистить бизнес-элиту.
Начиная с 1947 года и далее Нюрнбергские процессы над промышленниками приобрели, прежде всего, символический характер.
Промышленники Крупп и Флик, осуждённые в Нюрнберге, вскоре вернулись на свои старые позиции, в начале 1950-ых годов.
Ну, то есть вы поняли, какая политика была в Германии на тот момент: Германию нужно было возрождать, поэтому промышленников, которые сотрудничали с нацистами, с Третьим Рейхом, их наказали символически и они начали работать на восстановление Германии.
По данным журнала Forbes члены семьи Квандт – Сюзанна Клаттен и Стефан Квандт - сегодня входят в число ста самых богатых немцев.
Они извлекают выгоду из пакетов акций BMW, фармацевтического завода Altana, производителя смарт-карт GemPlus AG, Delton, Varta и др., то есть, помимо прочего, имеют отношение и к фармацевтике, и к СМИ.
За маской осмотрительности и замкнутости семья тянет за собой множество политических нитей.
В статье Википедии, одобренной семьёй Квандтов, отмечается, что с 2002 года они пожертвовали около полутора млн евро различным политическим партиям.
…Фильм «Молчание Квандтов» ярко отображает преемственность между слоями нынешней экономической элиты Германии и периодом национал-социалистической диктатуры.
Кадр из фильма "Молчание семьи Квандт", на снимке - Йозеф и Магда Геббельсы с детьми. Геббельс принял Харальда Квандта, сына Магды от предыдущего брака с Квандтом, как родного ребёнка
А теперь – шок. С фильмом мы закончили, возвращаемся в наши дни.
Британская компания по выдаче самых модных ныне паспортов, которые сейчас вводят по всему миру, касающиеся самой популярной ныне темы, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю, итак, эта компания EnTrust принадлежит приёмным внукам Джозефа Геббельса.
Нацистский внук Геббельса сегодня: «Покажи мне свои цифровые документы». Или: «Предъяви “аусвайс”», как было во время Великой Отечественной.
Компания EnTrust совсем недавно подписала контракт с Соединённым королевством на предоставление цифровых паспортов для отслеживания процедуры, а также на технологии всем странам мира для отслеживания процедуры – вот этот самый паспорт.
Семья, владеющая EnTrust имеет не только нацистские корни, но и на самом деле является очень известной нацистской семьёй. Речь идёт всё о той же семье Квандт.
В 1929 году Гюнтер Квандт стал владельцем одного из крупнейших производителей оружия в Германии .
Затем он развёлся со своей второй женой Магдой, которая спустя два года вышла замуж за Йозефа Геббельса. В 1931 году семья Геббельсов стала активно участвовать в семейном бизнесе Квандтов.
Брак заключали в большом поместье, принадлежащем Гюнтеру Квандту, где Адольф Гитлер был церемониальным шафером.
Цифровой паспорт, продвигаемый EnTrust. Фото:entrust.com
Перевожу на простой русский язык: те, кто сейчас выдают и будут контролировать выдачу вышеупомянутых документов по всему миру, касающихся самой модной ныне темы, вы понимаете, о чём я говорю, это потомки нацистских преступников.
У нас сейчас идёт дискуссия по этой теме. Например, Матвиенко заявила, что в России пока covid-паспорта вводить не будут и что это квазидокумент. По сути дела, такой паспорт - это просто QR-код.
И правильно говорит Матвиенко, что это документом как таковым не является. Однако в таких регионах, как Башкирия, например, на Сахалине, в Якутии этот вопрос обсуждается. По-моему, и в Москве тоже потихонечку начали вводить вот эти так называемые паспорта, что-то обсуждается.
В связи с этим у меня вопрос: мы вроде победили Третий Рейх, или как?
Разведка, контрразведка у нас есть, или как? Они отслеживают вот эти вот моменты?
Почему у нас на региональном уровне где-то подписываются на то, чтобы, по сути дела, отдать свои данные, свои документы под контроль людям, которые запятнали себя сотрудничеством с нацистской Германией?
Многие смеялись над конспирологами, которые говорили, что сейчас будет Четвёртый Рейх, но я спрашиваю: а вот это вот всё – что такое?
Я посмотрел новости по теме, и вот есть такая: посол ЕС в Росси Маркус Эдерер сообщил, что Россия не предоставила необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида. Ну и,слава Богу, как говорится, но это, судя по всему – пока…
Ещё раз: контролировать выдачу и функционирование вот этих паспортов будут непосредственные приспешники нацизма, внуки Геббельса, долрогие друзья, у которых шафером на свадьбе был Гитлер.
Я, мягко сказать, очень сильно удивился, когда узнал эту информацию. Ознакомил вас. Теперь делайте выводы».
Потомки Квандтов, руководящие EnTrust. Фото:snob.ru
Вот что пишут в комментариях к этому видео (орфография и пунктуация сохранены):
- Не заботтесь о дне сегоднешнем-о нём позаботились деды и отцы наши, но заботтесь о дне завтрашнем, чтоб дети и внуки не плевали на могилы наши.
- Выходит, что нацисты не проиграли Вторую Мировую войну, а просто на время отошли в тень. И суд над нацистами был для народа разыгран.
- Вот так всё гениально и просто. Независимо от того, какая у тебя национальность и в какой стране ты находишься, тебе дают "документ" вводящий тебя в придуманный ими мир. В итоге, ты уже живёшь по их правилам, не проявляя своей воли.
- За что воевали наши деды, чтобы нас добивали наповал фашистские недобитки! За Отечество обидно! Своего рода предательство.
- Чем дальше в лес тем больше дров ! Тут сам Шерлок Холмс не распутает , ну и конечно уводят от правды . 10 тузов в колоде.
- Я не понимаю, чему Эколог удивляется? Можно подумать, что эту сферу контролируют эльфы!
- Понимаешь, что энергия не течёт в том направлении куда они пытаются нас вести. Это видно по нарастающей волне сопротивления и то, что у них всё это всё больше начинает увязать. Это означает только провал. Но когда он будет и сколько зла они успеют сотворить...
- Всё чаще убеждаюсь - над чём смеялись и осмеивали ранее, вдруг оказывается правдой. Похоже на то, что правда не зря осмеивается...
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот оно железное доказательство! На скамье подсудимых 2.5 млрд населения Земли,сделавших прививку от вируса. Они пособники фашизма! Весь Китай, вся Индия, вся, не боюсь сказать Куба ло одного жителя - к высшей мере! Спасется одна свободная Россия! Анархия - мать порядка! Да здравствует нигилизм! По Земле будут ходить свободные антиваксеры и кони! Впрочем, достаточно одних коней!
"Квандты обязаны своим богатством непосредственно поддержке нацистского режима и кровавой эксплуатации в концлагерях."
Тебе, этого мало или ты настолько туп, что до тебя написанное дойдёт только тогда, когда тебя с семьёй поведут в газовую камеру реально.
Читаю новости как анекдот, смешно до упаду.
"Путин поручил привлекать силы Минобороны и МЧС в регионах со сложной ситуацией по ковиду"
Людей лечить надо, понимаете?
Как "силы" Минобороны и МЧС будут лечить? Чем?
Топтать вирус ногами под строевую песню?
Обстреливать из танков и бомбить самолётами?
Закапывать бульдозерами?
Геринг сказал на Нюрнбергском процессе: - "единственное, что нужно, чтобы превратить людей в рабов, это страх".
Набираешь проснулась,
А Яндекс пишет проснулась
Вместо мнящая - спящая.
Долой яндекс!