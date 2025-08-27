Ангел НеБес «Время УХ….. Предисловие» (интернет-релиз)

Ангел НеБес «Время УХ….. Предисловие» (интернет-релиз)

Исполнитель: Ангел НеБес, Название: «Время УХ….. Предисловие», Стиль: рок; Год: 2025

Группа «Ангел НеБес» отмечает свое двадцатилетие концептуальным сборником «Время УХ…..». По числу прожитых годков коллектив записал 20 песен, разделив их на две части. Первая из них называется «Предисловие» и содержит песни, по священные глубинным переживаниям персонажа. Грядущая вторая, соответственно, будет содержать его реакции на окружающие события…

Уже в самом названии «Ангел НеБес» содержится проблема выбора темного и светлого пути. Конкретизирована она в впервой же песне «Две дороги». Дилемму о двух дорогах произносит в самом начале трогательный детский голосок, как бы давая понять, что этому нужно учиться сызмальства. «Ангел НеБес» не назидает, но акценты расставляет верно: если светлая дорога мягко накрывает, то светлая сковывает.

Но, прежде чем героя примет эту истину, ему придетсся изрядно побарахтаться в грязию Для этой цели в альбом рекрутированы старые песни, вроде «Разлетелась ночь», которая долгое время была известна в акустической версии, а теперь наконец-то представлена в пышном электрогитарном варианте с шикарными клавишными.

Несмотря на неважное эмоциональное состояние, герой долгое время предпочитает не жаловаться. В песне «Я разбит (Ланит)» он даже пытается еще иронизировать над собой с помощью высокопарной лексики. Фраза об «угрюмом нездоровом виде» не просто его выдает с головой, но и напоминает о песне «Такие дела» группы «Чиж и Ко». А в следующей песне «Оставьте меня в покое» Сергей «Чиж» Чиграков появляется уже собственной персоной — вместе с давним соратником по «Разным людям» Александром Чернецким.

В песнях «Ползаю» и «В чистом поле (черти носят)» герой достигает самого дна. Понятно, что необходимо что-то менять, и он решает сменить обстановку, покинув родной город. «Уезжаю из Тулы» - это дань благодарности реальной ойкумене «Ангела НеБес» и обещание вернуться. С этого обращения к корням начинается восхождение героя. К финальной песне «Живу» он уже преодолевает внутренний кризис и готов к новым свершениям.

