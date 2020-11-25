ПФР ликвидируют? Власти ведут пенсионную систему к новому банкротству

Михаил Делягин: «Как только было объявлено о краже у нас пяти лет жизни под видом повышения пенсионного возраста – сразу после этого заговорили о следующей пенсионной "реформе", которая будет у нас что-то еще отнимать»

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Пенсионный фонд России упразднят. "Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен", - сказал политик перед пленарным заседанием Госдумы.

Он также отметил, что ПФР - это "огромное количество чиновников, помещений", бюрократическая структура.

"Пенсии [станут] платить напрямую гражданам. Такая цифровизация движения денег по стране", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Недавно также и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов высказывался о банкротстве пенсионной системы, которой не поможет никакая корректировка. Он предложил не только вернуться к выплатам пенсий из бюджета, но и пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же.

Пока же средняя пенсия едва превышает прожиточный минимум, который экспертами оценивается как вдвое заниженный, а Пенсионный фонд, что называется, на ладан дышит, ведь из него осуществляются не только выплаты пожилым гражданам, но и материнский капитал и некоторые другие.

О том, почему в парламенте заговорили о реорганизации Пенсионного фонда, Накануне.ru рассказал экономист Михаил Делягин.

– Насколько вероятно банкротство пенсионной системы, о котором заговорили в Госдуме?

– Банкротство пенсионной системы случилось уже давно, причем было несколько банкротств, каждая "реформа" пенсионной системы – это банкротство, отказ от своих обязательств.

Можно вспомнить 2014 год, когда нам заменили пенсии баллами, которые начисляются специально так, чтобы их нельзя было рассчитать, чтобы никто не мог спрогнозировать, какая у него будет пенсия.

В 2018 году у нас украли пять лет – это тоже банкротство.

И предыдущие пенсионные "реформы", которые тоже отменяли обязательства государства по пенсионному обеспечению, просто не так явно и не так красочно, тоже были банкротствами пенсионной системы.

Сейчас идет следующий этап, потому что главная, фундаментальная причина недееспособности пенсионной системы заключается в том, что у нас регрессивная шкала обложения налогами. Чем человек богаче, тем он меньше платит государству. Чем человек беднее – тем государство с него требует больше. В результате построен налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных.

Если у нас до 30 млн человек, то есть до 40% всей рабочей силы вынуждены работать в тени – то это не потому, что они преступники, а потому, что у многих зарплаты ниже прожиточного минимума, и если еще с них заплатить 30% обязательных социальных взносов, а потом 13% подоходный налог, то они не выживут. Для них вопрос ухода в тень – вопрос физиологического выживания. А у государства, если оно 40% рабочей силы выталкивает в тень, естественно, не остается денег для пенсионного обеспечения, вот и все.

– И когда будет следующее банкротство? Или о нем еще рано говорить?

– О следующей пенсионной "реформе" заговорили уже в 2018 году, как только было объявлено об этом банкротстве пенсионной системы, о краже у нас пяти лет жизни под видом повышения пенсионного возраста – сразу после этого заговорили о следующей пенсионной "реформе", которая будет у нас что-то еще отнимать. Так что это уже все на повестке дня, я думаю.

Может быть, Мишустин это притормозит, но есть общая тенденция – что если страну грабить, то в стране будет оставаться меньше денег. Если людей лишать возможности существовать в рамках закона, то они не будут платить налоги и взносы в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд будет банкротиться – все вполне логично и естественно.

– При этом из ПФР выплачиваются не только пенсии, но и, например, материнский капитал – почему?

– Этому никакого оправдания нет, это обычное бюрократическое извращение, и таких извращений очень много в системе. Это, безусловно, недопустимо, потому что федеральный бюджет от денег захлебывается –15,6 трлн рублей валяются без движения, причем только за октябрь бюджетные резервы приросли более чем на 1,5 трлн рублей по официальным отчетам Минфина. Это такой способ переложить с больной головы на здоровую.

Вообще же можно говорить об отсутствии реального контроля за Пенсионным фондом, он там раз в году отчитывается как-то перед Госдумой, но это проблемы второстепенные, а самое главное – это регрессивная шкала налогообложения доходов граждан. Плоская шкала подоходного налога и регрессивная шкала обязательных социальных взносов.

– Можете привести пример?

– Скажем, если бы у меня были деньги, чтобы нанять налогового консультанта – я платил бы 6%, зарегистрировав индивидуальное предприятие. Обычный человек, когда регистрирует индивидуальное предприятие, очень рискует, потому что все ошибки - и его, и налоговой системы – за них отвечает только он и сразу всем своим имуществом. То есть я могу лишиться квартиры, машины, чего угодно. А если у меня есть налоговый консультант – у меня все в порядке.

Поэтому богатый человек может платить не больше трети, как обычный со своих доходов, а может платить только 6% с небольшим. А если он еще и бессовестный человек, то он может прогонять свои деньги через фиктивные операции с ценными бумагами и вообще ничего не платить.

Формально это уголовное преступление, но как-то, вроде бы, ни одного такого преступления раскрыто не было за всю историю РФ.

– И что будут делать во время нового банкротства? Снова повышать пенсионный возраст?

– Нет, там много других возможностей, но давайте не будем подсказывать этим людям, как лишать нас прав. Много разнообразных возможностей, и предугадать извращенную фантазию либералов, которые нами правят, я не могу.

– А как нужно решать проблему?

– Бедные люди не должны платить никаких налогов вообще. То есть если у вас зарплата ниже двух прожиточных минимумов – вы не платите ничего. А если у вас зарплата выше условных 100 тыс. руб. в месяц, то вы платите больше. Если у вас совокупный доход больше 1 млн руб. в месяц – то вы платите уже ощутимо больше. И индивидуальные предприятия или самозанятые являются таковыми только с ограничениями по масштабу операций. Потому что если я зарабатываю миллионы, я не могу быть индивидуальным предприятием.

– То есть необходима прогрессивная шкала налогообложения?

– Да, как во всем цивилизованном мире. Почему-то наши либералы очень любят нам рассказывать байки про весь остальной мир, но вот в этой части они категорически не хотят следовать мировому опыту. Очень простое объяснение – они сами просто не хотят платить налоги, как они выражаются, "этой стране".

– А что касается повышения НДФЛ с 13% до 15%, которое предложил Владимир Путин для богатых граждан – нам говорят, что это и есть "прогрессивная шкала"?

– Это разговоры для бедных. Это незначительное повышение, которое ничего не изменит.