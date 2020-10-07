Майданы - главный враг демократии

Майданы являются грандиозным соблазном для маргиналов. Не нужно учиться, работать, бороться за избирателей... Но в итоге «цветные революции» уничтожают права человека и ввергают целые страны в Средневековье

«Майданное» движение на постсоветском пространстве набирает обороты. Лихорадит даже считавшуюся долгие годы островком стабильности и спокойствия Белоруссию. А в Киргизии «цветная революция» поднимается уже в третий раз за последние годы. Прошелся майдан и по Армении. В известной степени, происходящее сегодня в Карабахе является его последствием. Украина же вот уже скоро седьмой год как не может прийти в себя от последствий последней цветной революции.

Прозападные радикалы любят называть «майданы» высшим проявлением народовластия. Вот только на самом деле – все строго наоборот. И очень хорошо это можно продемонстрировать как раз на примере пережившей две цветные революции Украины.

Впервые Незалежную «отмайданили» в 2004-ом. Тогда сторонникам западного вектора не понравилась победа во втором туре президентских выборов поддержанного Юго-Востоком премьер-министра Виктора Януковича.

Конечно, кому нравится проигрывать? Но разве победа Януковича выглядела как-то противоестественно?

Выдвинувшая его Партия регионов сумела перехватить пророссийскую повестку у коммунистов, традиционно побеждавших в большинстве регионов Юго-востока Украины до этого. Кроме того, Янукович провел социальные преобразования, в сжатые сроки повысив пенсии в 7–8 раз.

В первом туре выборов и Янукович, и Ющенко набрали практически одинаковое количество голосов – около 40%. Во втором туре условно «пророссийский» Янукович мобилизовал голоса левых – в частности, Петра Симоненко, Натальи Витренко и Александра Яковенко, которые явно не могли симпатизировать прозападным националистам.

Электоральный резерв Ющенко был практически нулевым – за него могла проголосовать разве что часть избирателей Александра Мороза. На этом фоне победа Януковича, хоть и с относительно небольшим отрывом (в 3%), выглядела более чем логично.

Что сделали в ответ поддержанные с Запада симпатики Ющенко?

Правильно! Они вытерли ноги о вполне себе правдоподобные результаты выборов и погнали колонны загруженных националистами автобусов на Киев. Кто и как голосовал – уже никого не волновало.

На действующего на тот момент президента Леонида Кучму надавили из-за океана, запретив наводить в стране порядок. Под диким давлением из-за рубежа Верховный суд решил провести непредусмотренный законом «повторный второй тур» выборов.

В день переголосования около пяти часов вечера на Западной Украине произошел фантастический скачок явки – «заряженные» эксперты объяснили его тем, что «набожные галичане» дружно вернулись из церквей и отправились на избирательные участки. В итоге, президентом был объявлен Ющенко. Однако всего через год майдановская команда с треском провалила парламентские выборы. Ющенко в ответ распустил раду.

Однако очередные президентские выборы прозападные силы опять-таки с позором проиграли. Виктор Янукович был не просто легитимно избран главой государства – он сделал это, находясь в оппозиции и не имея никакого административного ресурса. И даже перед самым «евромайданом», в 2013 году Янукович уверенно лидировал в рейтингах электоральных симпатий населения.

Как же его свергли в такой ситуации?

Да, собственно, достаточно просто.

Янукович отказался подписывать губительную для украинской экономики ассоциацию с ЕС. Тогда проигравшая все выборы прозападная оппозиция оперлась на те регионы, которые, собственно, никогда за Януковича не голосовали – на Запад и на Киев. В столицу снова пошли колонны автобусов, груженных жителями Карпатских гор, детьми и внуками тех, кто 70 годами ранее воевал за Гитлера, уничтожал евреев и стрелял в спину Красной армии.

Несмотря на то, что дети и внуки бандеровцев представляли собой электоральное меньшинство, они были весьма активны. Общими силами с киевскими хипстерами они сумели сделать «нужную» картинку для европейских СМИ и стать поводом для очередной порции прессинга против официального Киева.

С точки зрения демократии и законности происходящее на майдане в 2013 – 2014 году было бредом. Западная Украина честно продула двое выборов подряд (президентские и парламентские). Не она выбирала Януковича – соответственно, никакого морального права требовать у него что-то она не имела. За Януковича голосовали в Донецке, Одессе и Харькове. А там ассоциации с ЕС как раз и не хотели.

На самом-самом пике «евромайдана» общее количество его участников оценивалось примерно 50 – 100 тыс. человек. Это менее половины процента населения страны в целом. Однако вот эти крикливые и агрессивные доли процента и решили судьбы десятков миллионов людей.

Ошибка Януковича была в том, что в определенный момент под давлением Запада он «поплыл» и пошел на уступку кучке бесновавшихся на майдане маргиналов. После этого дотравить его и совершить антиконституционный переворот было уже делом техники. Ведь почувствовавшие настроение верховного главнокомандующего силовики «поплыли» вслед за ним.

Смещение Януковича произошло откровенно антиконституционным путем, однако коллективный Запад предпочел этого не заметить и поспешил признать кучку узурпаторов, которые, согласно материалам ряда журналистских расследований, сами организовали пресловутый «расстрел майдана», а потом для количества внесли в списки «небесной сотни» жертв ДТП и пьяных драк. Итогом всей этой псевдонародной возни стал уход Крыма, война в Донбассе и экономическая катастрофа.

Попытка организовать нечто подобное уже в 2020 году наблюдалась и в Белоруссии. По словам «змагарей» им удалось как-то вывести на митинг против Александра Лукашенко в Минске около 100 тыс. человек. Однако население одного только Минска – около 2 млн., а Белоруссии – почти 10. Любопытно, а у остальных 99% жителей страны участники протестов ничего не забыли спросить?

Ситуация усугубляется тем, что голосующие за власть люди, как правило, более спокойны и даже в известной степени инертны. Им обычно не хочется митинговать – они слишком сильно заняты у себя на работе. Поэтому вытащить их для участия в акциях обычно гораздо сложнее, чем воинствующих прозападных «борцунов за свободу», у многих из которых на любую созидательную деятельность – стойкая аллергия.

Что мы имеем в сухом остатке?

Достаточно иметь две вещи – поддержку с Запада и несколько тысяч активных сторонников – для того, чтобы объявить себя «спасителем нации» и «борцом за демократию», после чего можно попытаться сбросить законно избранную власть.

Как это коррелируется с демократией на самом деле? Да никак. Это ее прямая противоположность, прямо обесценивающая ее основные институты, такие как выборы и легитимные органы власти.

Фактически – это все зарисовки на тему раннего Средневековья, когда, имея ватагу головорезов, можно было свергнуть любую власть, пусть даже самую что ни на есть законную. Затравленные «крестьянские массы» вряд ли это как-то отреагируют….

Однако структура экономики и государственного управления раннего Средневековья была достаточно простой. Сегодня же все – куда сложнее. Поэтому, например, экономические и дипломатические «успехи» постмайданной Украины стали притчей во языцех в мировых масштабах. Что «активисты майдана» из команды Петра Порошенко, что парикмахеры и фотографы Владимира Зеленского, попав во власть, оказывались для Незалежной «обезьянами с гранатами».

При всем при этом майданы являются грандиозным соблазном для маргиналов. Какая прелесть! Не нужно учиться, работать, получать опыт, бороться за симпатии избирателей. Достаточно пройти кастинг в посольстве США, а остальное уже – дело техники.

Миру давно пора начать объединяться в борьбе против майданов. Мировая наука уже шагнула так далеко, что майдан в стране, обладающей, например, атомными технологиями, в любой момент может стать угрозой для всего человечества…