Свободный полет feat. Саша Самойленко «Типтонвилл» (интернет-сингл)

Свободный полет feat. Саша Самойленко «Типтонвилл» (интернет-сингл)

Исполнитель: Свободный полет feat. Саша Самойленко, Название: «Типтонвилл», Стиль: рок, Год: 2021

Девятнадцатого января исполнилось двадцать три года со дня смерти первопроходца рокабилли Карла Перкинса — автора бессмертной «Blue Suede Shoes». Эта дата не прошла не замеченной нашими музыкантами. Группа «Свободный полет» несколькими днями раньше представила сингл «Типтонвилл» - ностальгическое посвящение маленькому одноименному американскому городку штата Техас и родившемуся там Перкинсу.

Четыре года назад на альбоме «Будущее» песня вышла в версии «Свободного полета». Теперь же основная интрига сингла — гостевое участие лидера группы Tomas band Саши Самойленко. Между ним и лидером «Свободного полета» Ильей Полежаевым немало общего. Но главное то, что каждый из них способен быть мощной объединяющей силой. Если Полежаев является рекордсменом по записанным и готовящимся дуэтам, то Самойленко каждый год собирает на фестивалях «Иллюминатор» массу самых разных команд и исполнителей, неравнодушных к творчеству Ильи Кормильцева.

Илья Полежаев и Саша Самойленко

Теперь же обоих музыкантов объединила любовь к творчеству Перкинса. Рокабилли генетически родствен корневой американской музыке. Вероятно, поэтому «Свободный полет» и решил объяснить феномен Перкинса через образ родного города исполнителя — местечке, о котором вообще мало что известно. Тем не менее, неспешная гитарная баллада создает настолько привлекательный образ Типтонвилля, что непременно хочется познакомиться с ним поближе.

Вокальные партии Полежаева и Самойленко срабатывают по принципу контраста. Если первый первый теплым взволнованным голосом о тяге к родному дому, то второй неустанно зовет к покорению все новых вершин вдали от отчего дома. Предпочтение ни одной из установок в песне не отдается принципиально. Недаром сингл включает целых четыре варианта «Типтонвилля». В «Левосторонней» версии Полежаев начинает, Самойленко подхватывает, в «Правосторонней» они меняются местами, а потом каждый сам исполняет свой номер.

Такой безоценочный плюрализм можно объяснять и вероятной метафорической трактовкой смысла песни. Ведь не исключено, что под уходом из Типтонвилля имеется в виду обращение Перкинса к рокабилли, а под возвращением обратно — движение в сторону любимого им кантри. Этим же может объясняться чередование в песне медитативных гитарных партий и довольно энергичного соло.

«Типтонвилл» - песня о вечном поиске «святого удела», которым неизбежно оказывается место — откуда ты родом. В этом смысле благодаря «Свободному полету» и Саше Самойленко городок в скором времени может стать именем нарицательным, присваиваемым тем краям, куда непременно хочется вернуться.

Послушать интернет-сингл можно ЗДЕСЬ.

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