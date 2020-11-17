«Услуги пьяному господину»: за чей счет возродят вытрезвители

Есть мнение, что, однажды потратившись на услуги вытрезвителя, пьяница в следующий раз пожалеет денег и предпочтет либо скромно выпить, не выходя из дома, либо вообще не употреблять спиртного

Примерно год назад в России был вынесен на обсуждение законопроект о создании в регионах вытрезвителей. К настоящему моменту он уже одобрен, и в регионах такие заведения смогут создаваться уже начиная с первого января 2021 года. Поскольку реализация проекта идет в условиях частного партнерства, такие вытрезвители будут платными.

Автором законопроекта является первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Василий Рязанский. Закон принят в Госдуме в первом чтении, остальные — не за горами. При этом закон будет предусматривать помимо частных еще и вытрезвители с участием государства. Поэтому, как заверяет Василий Рязанский, деньги с «клиентов» будут взимать далеко не во всех заведениях подобного рода.

Однако было бы слишком наивным считать, что пьяницы получат на ночь гарантированное койко-место за здорово живешь, ведь это вам — не услуги по ОМС! «Речь идет о том, что регионы должны будут выбрать ту форму, в которой они будут организовывать эти учреждения, - говорит Василий Рязанский Газете.Ру. - Власти регионов могут заказать услуги у частных медицинских специалистов, организаций. В связи с этим услуги вытрезвителя и могут быть платными. Почему услуга пьяному господину должна осуществляться за счет налогов остальных, трезвых и послушных?»

Тем не менее, по своему опыту Василий Рязанский знает, что сейчас в России уже имеются бесплатные учреждения такого рода даже до приема закона — и есть основания считать, что примеры будут не единичными. Триггером здесь послужил Чемпионат мира по футболу в 2018-м, сподобивший выпивох на новые «подвиги». В результате бесплатные вытрезвители появились уже в двух десятках регионов, включая Брянскую, Московскую области и Татарстан.

Нарколог Олег Стеценко возмутился самой возможностью создания платных вытрезвителей из-за специфики их завсегдатаев: «Понятное дело, что 70% людей, которые окажутся в вытрезвителе, бездомные. Как вы будете с этих людей брать плату? У них денег нет. Или вы их просто не будете брать?»

Но есть и другое мнение. Однажды потратившись на белье и койку, пьяница в следующий раз пожалеет денег и предпочтет либо скромно выпить, не выходя из дома, либо вообще не употреблять спиртного. А налогоплательщики, то бишь мы с вами, отдуваться за него точно не должны.

Другая загвоздка заключается в злоупотреблениях самих полицейских, которые будут наполнять вытрезвители «постояльцами». Не получится ли так, что стражи порядка, начнут вязать всех подряд? «Конечно, в итоге у полицейских будет план по сбору в вытрезвители, потому что их надо заполнять кем-то, - сказал глава столичного профсоюза полиции Михаил Пашкин. - План никто не отменял. Злоупотреблять этим планом, задерживая даже немного пьяных, будут — это я вам точно говорю. Злоупотребления есть всегда».

А Олег Стеценко напомнил о том, что не все похожие на пьяных люди являются таковыми по факту: «Гипергликемические состояния (сопровождаются повышением уровня глюкозы — ред.) очень похожи на алкогольное опьянение. Если у пациента с диабетом резко поднялся сахар, то у него изо рта идет запах дорогого коньяка. Состояние также похоже на алкогольное опьянение. И если не сделать глюкотест, то на завтра этот «пьяный» может не проснуться. Данный тест будет показательным, так как у пьяного сахар снижен, а у людей с диабетом — напротив».

Важно и то, как будет содержаться «клиент» вытрезвителя. Специалисты уверены, что промывание и капельницы ему надо делать лишь в крайних случаях. А вот следить за тем, чтобы пьяный не лежал на спине, рискуя захлебнуться рвотными массами, нужно.

Необходимо и решать проблему с криминалом, который наверняка будет процветать в вытрезвителях. «Криминал будет, конечно, считает Михаил Пашкин. - За этим должно следить управление собственной безопасности. Но если человек пьяный попадет в вытрезвитель и его обчистят, в другой раз он пить не будет. Подумает сто раз. В принципе, когда забирают человека, должны приглашать понятых или под видео фиксировать, что у него было при себе – после чего прикладывать это к протоколу».

Первый в России вытрезвитель, который носил трогательное название «Приют для опьяневших», открылся в Туле 7 ноября 1902 года. Главной целью приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников. Первый советский вытрезвитель был открыт в Ленинграде на ул. Марата (дом № 79) 14 ноября 1931 года.

Вытрезвители были ликвидированы в России указом Дмитрия Медведева с 1 января 2010 года. Но по факту последний из них закрылся лишь в 2012-м. За восемь лет их отсутствия количество правонарушений, творимых пьяными гражданами, возросло на 34,9%