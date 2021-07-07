Запад активизирует Японию, превращая её в военную державу

Какую задачу решают западные страны в отношении России? Создать кольцо, окружить и блокировать. Обычная тактика собак против волка или медведя. Кто может решить эту задачу на Дальнем Востоке? Япония!

Рассматриваю фото медали «За победу над Японией». Красивая медаль. Красивая муаровая лента. Наверное, первая «праздничная» колодка. Желто-красно-белые полосы… Медаль, которую получили 1 млн 831 тысяча военнослужащих! Почти два миллиона победивших японских милитаристов солдат и офицеров. Почти 2 миллиона победителей!

Мы ежегодно празднуем победу над Германией, но почему-то забыли победу над Японией. Как будто и не было её, этой победы. Как будто не было этих двух миллионов победителей, многие из которых после взятия Берлина поехали на восток страны, даже не побывав дома. Просто так было надо. Надо было добивать особо воинственных извергов.

Странно, когда победители возвращались домой, и ожидали их именно как победителей. 3 сентября 1945 года был объявлен праздничным – Днём Победы над Японией. Но потом, уже через пару лет он исчез. Просто так. И сегодня это всего лишь памятная дата. Кто помнит – тот помнит, кто не помнит – тот не помнит. Память она такая, выборочно помнит события.

Забыли мы, но «вспомнили» японцы



Читаю уже набившие оскомину сообщения об очередном обострении антироссийских настроений в Японии. Опять министр обороны Нобуо Киси, уже не скрывая ничего, называет Россию врагом Японии. Причём делает это опять же в традиционном месте. При инспектировании военных баз на острове Хоккайдо:

«Россия является главным противником Японии. Если раньше мы больше занимались юго-западным направлением, то теперь должны сконцентрировать свои усилия и на северном направлении.»

Сколько лет это происходит? Боюсь ошибиться, но помню, что до Ельцина и Козырева это был День воинской славы. Это он, наш демократичный и миролюбивый любитель крепких напитков, в угоду партнёрам из Токио отменил этот день. Мерзко как-то получилось по отношению к солдатам и офицерам. И к живым, и к мёртвым. Предательски так, подленько.

Ну что же, если потомки предали память предков, то врагам это в радость. Большинство японцев сегодня уверены, что атомные бомбы на Нагасаки и Хиросиму сбросили мы. Что если бы не США, то доблестные потомки самураев перемололи бы советскую армию как зёрна кофе в кофемолке. Как и в том, что в случае необходимости американцы это сделают ради них.

Официальные сообщения, как обычно, выглядят вполне пристойно. Озабочены, выражаем протест, призываем мировое сообщество и тому подобное. А вот мнение обычных японцев, не всех, специальных исследований я не проводил, а той части, которая наиболее активна, вызывают оторопь, а потом сильно портят настроение. Зря мы мечем бисер и предаём память.

Японское информационное агентство Jiji Press 29 июня опубликовало сообщение о визите на Хоккайдо японского министра обороны. Кстати, цитаты, приведённые выше, именно оттуда. И комментарии читателей. Некоторые я приведу полностью.

«Хотя Россию и Китай не связывает такая уж нерушимая дружба, в настоящее время их интересы в значительной степени совпадают.

Сейчас Япония не в состоянии защитить себя самостоятельно. Японии нужно в обязательном порядке увеличивать военные расходы и укреплять свой оборонный потенциал. Еще нужно изгнать всех прокитайских и пророссийских депутатов из нашего парламента!»

«Прежде всего, усиление нашей армии! У Японии на северном направлении три полноценные дивизии! Боевых самолетов достаточно. А наш флот на Севере имеет подавляющее преимущество. Нам нужно ядерное оружие! Может, мы и не будем его использовать. Но это мощная сдерживающая сила! Укрепив наш северный сектор, мы можем спокойно заниматься юго-западным направлением!»

«Нужно разорвать дипломатические отношения с Россией и Китаем. Делают в Японии, что хотят! Превращают японцев в шпионов! Правительство ничего не делает! Нужно закрыть российское посольство! Если Китай не одумается с островами Сенкаку, закрыть и его посольство! Всех русских и китайцев из Японии нужно изгнать!»

Те, кто интересуется Дальним Востоком и нашими отношениями с Японией, прекрасно знают, что обострение должно было случиться даже чуть раньше, сразу же после встречи президентов Путина и Байдена. Именно тогда стало ясно, что кремль не шутил, когда включал в Конституцию РФ положение о запрете даже переговоров об отчуждении российских земель в пользу других государств.

Поиск компромиссного решения курильского вопроса, который японцы называют «хикивакэ», Россия прекратила раз и навсегда. С этого момента стало заметно, что недружественное отношение японцев к России стало быстро становиться явно враждебным. Я бы даже сказал, непримиримо враждебным. Помните многочисленные высказывания японских политиков о том, что президент Путин «долго водил друга Синдзо за нос»…

Сакура это вам не вишня



Вы никогда не задумывались, почему мы ни разу не читали или не видели сбора урожая сакуры? Все знают, хотя бы из литературы, как выглядит сакура. Многие могут любоваться сакурой в тёплые майские дни. Но никто не видел трудовых подвигов японцев при сборе плодов этого дерева. Почему? Да просто потому, что многие сакуры либо не плодоносят вообще, либо плоды у них мелкие и не годятся в пищу.

Это всего лишь большой «цветок», декоративное растение, всего лишь мимолётное, красивое и быстро исчезающее состояние жизни. Недаром камикадзе часто использовали этот цветок в названиях своих подразделений. А цветок сакуры в кабине самолета или в танке символизировал готовность к смерти.

Точно так же, как мы путаем вишню, которая даёт вкусные плоды, и сакуру, которая скорее символ, чем плодоносящее дерево – так и мы переносим своё европейское понимание ситуации на Японию. В частности, мы уверены в том, что ведущие проправительственные СМИ могут публиковать мнения безымянных японцев, противоречащие политике государства. Увы…

К чему я это? Последние месяцы, знакомясь с переводами японских материалов, я стал замечать достаточно много антироссийских материалов именно от безымянных комментаторов. Примерно таких же, какие вы прочитали выше. Требования прекратить всяческие отношения с Россией и Китаем сегодня звучат всё громче и громче.

Призывы к войне в Токио стали так же обычны, как морепродукты в японских блюдах. Разговоры о том, что не следует обращать внимания на «придурков, которые есть в любом народе», уже как-то не проходят в сердце. Я понимаю, что при первом же подходящем случае японцы с удовольствием вырежут население Сахалина и Курильских островов и присоединят их к своему государству.

Как-то странно звучат сегодня слова о необходимости налаживания дружеских отношений с этой страной. Мы ведь уже «играли в эту игру» при Никите Хрущёве. Он же предлагал когда-то «оторвать Японию от США». Политбюро именно по его предложению рассматривало вопрос о создании «российско-японского стратегического союза». И это при Хрущёве, когда японцы сидели тише воды, ниже травы.

Понятно, что сегодня, при сложившейся ситуации, что-то сделать реально японцы не смогут. Их участие в Sea Breeze 2021, которое вызывает удивление у многих, как и участие Бразилии, например, достаточно показательно. Оно показывает, что Япония уже включена в систему глобального Запада. И вот тут-то и кроется опасность.

Вспомните задачу, которую решают западные страны в отношении России. Мы множество раз формулировали эту задачу. И выглядит она достаточно просто.

Создать вокруг российской Федерации кольцо. Окружить и блокировать. Обычная тактика своры собак против волка или медведя. Кто может решить эту задачу на Дальнем Востоке? Япония!

Байден далеко не Трамп. Имидж добряка-старичка, созданный им, никак не вяжется с его действиями. Уж очень хорошо «стреляет», особенно с назначениями сотрудников на ключевые должности. Я бы сказал, ювелирно хорошо стреляет. Снайпер. Значит, в ближайшее время следует ожидать шевелений и в Японии. Японию необходимо активизировать. Судя по японской прессе, работа в этом направлении уже началась.

Что в итоге



США не отказываются от своих претензий на главную роль в современном мире. Президент Байден и госсекретарь Блинкен неоднократно подчёркивали именно этот тезис.

«Мы будем сотрудничать только там, где наши интересы совпадают.»

Самостоятельно решить проблему противостояния с Китаем и Россией американцам сегодня не под силу. Необходимо создавать уже не дипломатический союз, как это было совсем недавно, а союз достаточно мощных в военном отношении государств.

Именно это сегодня происходит у нас «под носом». Япония очень быстро превращается в сильную военную державу. И не замечать этого нельзя. Уже никто не спорит о том, кто кого сможет победить на море. Уже никто не спорит о том, что японская армия хорошо подготовлена. Что она покупает самое современное вооружение и технику.

Преувеличивать военную опасность этой страны ни в коем случае не следует, но понимать, что это уже не страна с какими-то мифическими силами самообороны, а государство, способное не только защищаться, но и нападать, необходимо. Кроме этого, почему-то мы совсем не обращаем внимания на контакты японского и украинского правительств. По некоторым данным, в украинской «крымской платформе» мы увидим и японцев.

Вот что сказал полгода назад известный японский эксперт по российско-японским экономическим связям Юкио Асадзума:

«Япония как союзник западных стран, видимо, не может отказаться от участия в «Крымской платформе». Однако для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную поддержку требования о возвращении Крыма.»

Мы привыкли относиться к проблеме Курильских островов спокойно. «Собака лает, караван идёт...». Однако умный погонщик каравана всегда обратит внимание на лай собаки.

А солдат, которые уничтожили японских самураев и иже с ними в советско-японской войне 1945 года, вспомнить надо на государственном уровне. И поздравить их, как положено поздравлять победителей… Чтобы гордились они своей боевой наградой... Красивой наградой...