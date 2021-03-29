Как выбрать самый лучший каркасный бассейн?

20:05 29.03.2021

В жаркие летние дни, отдыхая на даче, так хочется проводить больше времени у воды!

Но подходящий для купания водоем не у всех бывает в пешей доступности: порой приходится преодолевать не один десяток километров на автомобиле, чтобы добраться до ближайшей речки или озера. На это уходят время, силы, деньги… Но безвыходных ситуаций не бывает. Приобретение каркасного бассейна для дачного участка с легкостью решит эту проблему! У вас появится свой собственный мини-водоем буквально в двух шагах от дома, безопасным и комфортным отдыхом у которого сможет наслаждаться вся семья на протяжении целого лета.

У легкой и мобильной конструкции такого бассейна практически нет недостатков, зато преимущества неоспоримы. Чем же так привлекательны каркасные бассейны, особенно по сравнению со стационарными и надувными? Как правильно выбрать бассейн и установить его на своем участке? Попробуем разобраться!

Преимущества каркасного бассейна

1. Доступная цена. Бассейн на даче давно перестал считаться предметом роскоши. В зависимости от модели, размера и конфигурации, цены на конструкцию начинаются от 5 – 10 тысяч рублей, а значит приобрести свой собственный водоем может позволить себе практически любая семья. При этом, в отличие от стационарного бассейна, установка каркасного не потребует никаких специальных знаний и дополнительных затрат: всю конструкцию можно легко собрать самостоятельно буквально за полчаса.

2. Мобильность. Выбор места для стационарного бассейна требует сложных, практически математических расчетов, так как изменить его расположение в дальнейшем практически невозможно. С каркасным бассейном такой проблемы нет: при необходимости его можно легко разобрать и установить в другом месте.

3. Долговечность. Каркасные бассейны известных марок (Bestway, Intex и Summer) изготавливаются из качественных и прочных материалов, легко выдерживающих прямые солнечные лучи, колебание температур и механическое воздействие. В отличие от надувных бассейнов, часто приходящих в негодность уже после первого года использования, каркасные при правильной эксплуатации прослужат много лет.

4. Полноценное плавание. Если надувные бассейны в основном предназначены для детей, то глубина и объем большинства каркасных бассейнов позволяет полноценно купаться и детям, и взрослым. Размеры некоторых моделей позволяют нырять и даже играть в волейбол на воде целой компанией.

Выбор каркасного бассейна

Ассортимент каркасных бассейнов в магазинах очень широк. Чтобы правильно выбрать необходимую именно вам модель, нужно исходить из нескольких параметров. Все каркасные бассейны различаются:

• По типу конструкции.

- Стержневые каркасные бассейны состоят из скрепленных между собой металлических стоек, на которые натянута чаша для воды из полихлорвинила. Такая конструкция легче по весу и легко разбирается.

- Листовые каркасные бассейны представляют собой сплошную конструкцию из пластиковых листов, соединенных с помощью специальных замков и винтов. Такой тип бассейна считается более надежным и долговечным. К недостаткам можно отнести более трудоемкую сборку и высокую цену.

• По форме. Каркасные бассейны чаще всего бывают круглыми или прямоугольными. Круглые модели занимают меньше места и лучше выдерживают давление воды. Прямоугольные идеальны для плавания в длину.

• По объему. Небольшие модели до 5 тысяч литров вмещают не более трех человек, а в средних бассейнах на 10 тысяч литров легко разместится целая компания.

• По глубине. Бассейны, достигающие в высоту более 1,5 метров, идеальны для плавания и ныряния взрослых людей. Модели не выше 1 метра абсолютно безопасны для купания детей, к тому же вода в них прогревается быстрее.

• По морозоустойчивости. Некоторые конструкции обладают дополнительным покрытием, делающим их устойчивыми даже к сильным морозам. Такие бассейны можно не убирать на зиму.

• По типу комплектации. Помимо самого бассейна, в набор могут входить дополнительные аксессуары, которые пригодятся в ходе эксплуатации: например, фильтр-насос для очистки воды, подстилка для выравнивания поверхности почвы под бассейном, тент для защиты от мусора, лестница для комфортного погружения в воду и т. п.

Установка каркасного бассейна: основные правила

Если четко следовать инструкции, то собрать бассейн легко и быстро сможет даже новичок. Важно лишь перед сборкой подготовить площадку, где будет установлена конструкция. Место должно быть ровным, без ям и перепадов высот, во избежание деформации чаши резервуара. Не следует располагать бассейн вблизи линий электропередач, различных построек, крупных деревьев. Доступ к воде необходимо обеспечить с любой стороны.

Таким образом, отдых у собственного бассейна может стать прекрасной заменой похода на общественный пляж. Многообразие форм и моделей, экономичность, быстрая сборка и удобство в обслуживании каркасного бассейна делает его идеальным выбором для дачного участка.

