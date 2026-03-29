На Ближний Восток прибыл корабль с тысячами морпехов США

Порядка 3,5 тыс. американских моряков и морских пехотинцев прибыли на Ближний Восток на десантном корабле Tripoli, сообщила пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) ВС США в X.

«Американские моряки и морские пехотинцы на борту универсального десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта», — цитирует сообщение РБК.

Как уточняется, корабль является флагманом десантной группы Tripoli в составе 31-го экспедиционного отряда морской пехоты. «В группу входят около 3500 моряков и морских пехотинцев, а также транспортные и истребительные самолеты, десантные средства и другая техника», — отмечает командование.

Наземная операция США в Иране может начаться «в ближайшее время», сообщила 26 марта The Wall Street Journal со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе. Точную дату источники не назвали.

