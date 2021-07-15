В Санкт-Петербурге начато расследование в отношении владельца компании Redsys Василия Васина

17:02 15.07.2021

Суд отказался ограничить свободу владельца компании Redsys, бывшего крупного подрядчика Пенсионного фонда России и московской мэрии

В Санкт-Петербурге начато расследование в отношении владельца IT-интегратора Redsys Василия Васина, сообщает "Коммерсант". Он обвиняется в умышленном сокрытии от налоговых органов 43,8 млн руб.

По данным издания, уголовное дело, фигурантом которого стал Васин, было возбуждено 11 января этого года. Расследованием занимается следственный отдел СКР по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Несколько месяцев расследование велось в отношении неустановленных лиц, но затем обвинения в сокрытии группой лиц денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 35., ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), были предъявлены вначале начальнику правового департамента Redsys Веронике Головкиной, а затем и владельцу компании.

Как считает следствие, в 2019 году, зная о налоговой недоимке своей компании, превышающей 50,5 млн руб., в связи с чем ее счета были заблокированы и все поступающие средства уходили на погашение долга, Василий Васин решил скрыть часть денег фирмы.

В «ущерб интересам бюджетной системы Российской Федерации», он отдал распоряжение руководителям подконтрольных ему обществ «Магеллан» и КСМ о погашении ими задолженности Redsys перед третьими лицами в период с 13 мая по 4 сентября 2019 года. На основании распорядительных писем владельца, считает СКР, и осуществлялись финансовые операции в интересах компании Васина, с одной стороны, минуя счета Redsys, а с другой — игнорируя «законные требования» налоговых органов. Таким образом, по подсчетам следствия, было скрыто от налоговой более 43,8 млн руб.

Следствие уверено, что бизнесмен, скрывая деньги в составе группы лиц, намеренно не исполнял «конституционную обязанность каждого гражданина РФ» и нанес ущерб «интересам бюджетной системы Российской Федерации».

Выслушав все эти доводы, суд отказал Следственному комитету России (СКР) в удовлетворении ходатайства о наложении на Васина даже запрета на определенные действия.

Бизнесмен и его защита отвергают все претензии следствия. По их мнению, никакого преступления совершено не было, а финансовые операции, которые следствие трактует как преступные, на самом деле были необходимы для спасения фирмы, которая выполняла в это время крупные госконтракты.

Несколько лет назад компания Redsys являлась крупным подрядчиком Пенсионного фонда России и московской мэрии, которые получали от IT-интегратора компьютерное оборудование на миллиарды рублей. Взлет компании, чьи годовые подряды лишь с ПФР составляли 5–6 млрд руб., связывали с тесными отношениями Василия Васина и бывшего совладельца Промсвязьбанка и IT-компании «Техносерв» Алексея Ананьева, против которого возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Ананьев управлял гигантской преступной схемой с госконтрактами для ПФР - он давал взятки чиновникам Пенсионного фонда в обмен на преференции при заключении госконтрактов.

Компания Redsys завершила работу сразу после прошедшей там выемки документов в рамках уголовного дела замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова. Redsys перестала выигрывать госконтракты, платить контрагентам и отвечать на звонки, было уволено более 500 человек.

Иванов - замруководителя ПФР, он курировал цифровые технологии и блокчейн. Его взяли перед объявлением тендера на 1,5 млрд рублей, который должна была выиграть Redsys.

Иванов признался в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Ежемесячно в течение двух лет он получал 200 000 руб на счет в Промсвязьбанке.