УДТК. Песни к кинофильму «Уральская ярость: «Черные ножи» - освободители Европы»

Исполнитель: Разные, Название: «УДТК. Песни к кинофильму», Стиль: саундтрек, Год: 2024

Челябинский рок — крайне разветвленное, но до обидного недооцененное явление, но усилиями энтузиастов ситуация с его позиционированием меняется к лучшему. Во многом это происходит благодаря челябинскому журналисту Роману Грибанову. Три года назад он выпустил антологию челябинской рок-н-ролльной поэзии «Пятая власть». Осваивая новые формы, Роман Грибанов задался целью сформировать и выпустить первый челябинский саундтрек к фильму.

Сам фильм«Уральская ярость», посвященный прославленному в годы Великой Отечественной воинскому подразделению – Уральскому добровольческому танковому корпусу, был представлен в марте этого года. Лента получилась довольно креативной: документальное повествование перемежается художественными эпизодами исторической реконструкции. Для скрепления столь разнородных элементов требовалось мощное музыкальное наполнение. Эту функцию как раз и выполняет саундтрек, выпущенный не только в цифровом виде, но и в формате подарочного CD с буклетом, где подробно описывается история создания каждой композиции.

В альбом вошли как полноценные песни, так и инструментальные композиции; как оригинальный авторский материал, так и кавер-версии раритетов времен войны. Инструментальные композиции, вроде «Уральской ярости» Владимира Евстифейкина на заглавии картины и «Поединок» Антона Мешкова из сцены боя на ножах нашего солдата с фашистом — электронные и сделаны с оглядкой на молодёжную аудиторию, на которую рассчитан этот фильм. «Чёрные ножи» Вячеслава Морозова с финальных титров и «По полю танки грохотали» «Ариэля» и Димитрия Локтионова, озвучивающая потери наших под Орлом, напротив, выдержаны в лучших традициях ВИА. Совершенно непревзойденный номер — новая версия знаменитой «Тишины» группы «Ариэль» в которой органично совмещено всё, что можно — от детского хора с симфоническим оркестром до забористого хард-рока.

Очевидный паровоз альбома — «Печали и беды» Владимира Евстифейкина. Строчка «прекрасны русские танки на въезде в утренний Львов», хороша всем, и не надо забывать, что она отображает в картине совершенно конкретный эпизод Великой Отечественной. Эти стихи питерского поэта Германа Титова существовали поначалу по отдельности с музыкой челябинца Вадима Красюка, но волшебным образом нашли друг друга.

Разные краски найдены песен времен Великой Отечественной. Любимая немцами «Lilli Marleen», которая в фильме оттеняет панические настроения захватчиков, спета предельно близко к оригиналу Лерой Стариковой. «Дивизия Чёрных ножей» 1943 года сделана скорее в духе современного романса. Челябинский мастодонт Гарри Ананасов превратил «танковую» версию «Любо, братцы, любо», прославленную Егором Летовым, в настоящий боевик с драматургическим распределением реплик собеседников по ролям.

Не все песни альбома имеют прямое отношение к военной теме. Например, «Я люблю смотреть на огонь» группы «Другая жизнь» вообще не о том, но этот бронебойный фанк-рок незаменим в сцене неравного поединка нашего бойца с когортой недругов. Да и вообще подчеркивает идею преемственности, ради чего и затевался этот релиз.

Роман Грибанов: «Лично я, когда задумывал «Уральскую ярость» именно в песенном, альбомном формате, то ориентировался на продюсерский опыт группы Bon Jovi, в 1990 году издавшей шикарный саундтрек – песни к кинофильму Young Guns II. Собственно в фильме прозвучали три песни, в донельзя урезанном виде (формат киноленты требовал), а вот на альбоме все ковбойские композиции вышли уже в изначально задуманном виде. У них – ковбои, а у нас – танкисты! И наши-то, пожалуй, покруче будут. Есть о ком и о чём талантливые песни сочинять и петь».