«Стихи на окнах подъезда №8», 5 ноября, «Мумий Тролль Music Bar»

«Стихи на окнах подъезда №8» — инди-коллектив из Ижевска, который сочетает музыку и авторские поэтические тексты — выступит в Москве 5 ноября 2025 года

История группы начинается с мая 2015 года, когда на поэтическом фестивале в Сарапуле Илья Шутов познакомился с Евгением Шиляевым и ребята решили собрать группу. Сначала коллектив назывался «Общество независимых поэтов „Окно“», но после первого концерта название поменяли на «Стихи на окнах подъезда №8». Как говорят сами участники коллектива, - «просто хотелось читать свои стихи под музыку».

Группа участвовала в таких фестивалях, как Ural Music Night (Екатеринбург), «Компрос» (Пермь), Dirty Boots (Набережные Челны), YLEТАЙ, «Сакура фест», «Проявление», MadMars, Novart, «Панамский канал», City Fest, Barrock Fest (Ижевск).

В мае 2025 года группа впервые выступила в Москве с юбилейным концертом.

Ежемесячно треки коллектива на Яндекс музыке набирают более 50000 прослушиваний(по итогам 2024 года группа набрала более 170 000 прослушиваний), наиболее популярные песни группы: «Спаси меня», «Между нами», «Голос поколения», «Ранен, убит» и другие. К 2025 году коллектив выпустил 3 альбома, 1 EP и 8 синглов.

Начало в 20.00.  

