Трамп призвал и Украину, и Россию «остановиться там, где они находятся»
Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал и российского президента Владимира Путина, и украинского лидера Владимира Зеленского прекратить конфликт на Украине, сообщает "Интерфакс".
"Встреча с Зеленским была очень интересной и радушной, но я сказал ему, так же как я настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пришло время заключить соглашение!" - написал Трамп в соцести Truth Social.
"Им следует остановиться там, где они находятся. Пусть они оба объявляют о победе, дайте истории рассудить!" - добавил американский президент.
Трамп повторил, что конфликт на Украине не случился бы, если в тот момент на посту президента США был он.
Остановка боевых действий в СВО на существующей линии фронта выгодна куевскому режиму так как они смогли захватить территорию России. Как не было бы тяжело нашим войскам нужно выгнать укрофашистов из пока еще не освобожденных территорий и тогда можно ставить вопрос о мире где главное условие это нейтралитет Украины и ликвидация там нацизма.
Ошибки Кремля вначале СВО привели к войне на истощение и втягиванию НАТО в конфликт на Украине. Поэтому только перевод экономики РФ на мобилизационный режим, кадровые перестановки в Правительстве РФ и в Администрации президента, а главное левый поворот всей российской власти может изменить ситуацию на фронте и привести к капитуляции куевского нацистского режима уже этой зимой. Сейчас Кремль допускает еще большую ошибку надеясь что мир на Украине состоится по хотелкам , а точнее по сделке, Трампа не понимая что тот играет на стороне врага.
С назначением Белоусова министром обороны взамен Шойгу наши войска получили второе дыхание, но еще лучше было бы если бы Глава сменил и начальника Генштаба так как смена кадров в армии всегда приносит пользу и этот шаг давно назрел.
Причём туда мы попали без мыла!
Янукович в 2014 году говорил им "ОСТАНОВИТЕСЬ!"
А Путин мял ему булочки и отстёгивал кубометры долларов...
Да, а потом на последние деньги восстанавливать!
Рассудить должна Гаага!