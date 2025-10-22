Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине

00:12 22.10.2025

Россия в минувшие выходные направила США «неофициальный документ» (non-paper), в котором изложила одно из своих условий урегулирования конфликта на Украине — полный контроль над республиками Донбасса, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Москва неоднократно обозначала, что для достижения мира Киев должен отступить из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как пишет агентство со ссылкой на источники, требование России вступило в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который 20 октября заявил о необходимости остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Позицию американского лидера позже поддержали украинский президент Владимир Зеленский и лидеры стран Европейского союза.

21 октября в Белом доме журналистам сообщили, что Трамп в ближайшем будущем не планирует встречу с Путиным. По данным Reuters, США решили отменить саммит, поскольку им стало очевидным, что заключить сделку в Будапеште не получится. Как сообщал источник NBC, Трамп считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что некоторые страны стремятся убедить США изменить свою позицию и отказаться от курса на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта. Москва выступает против заморозки конфликта и считает необходимым всестороннее достижение мира с гарантиями безопасности для всех сторон.