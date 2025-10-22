Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине
Россия в минувшие выходные направила США «неофициальный документ» (non-paper), в котором изложила одно из своих условий урегулирования конфликта на Украине — полный контроль над республиками Донбасса, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Москва неоднократно обозначала, что для достижения мира Киев должен отступить из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Как пишет агентство со ссылкой на источники, требование России вступило в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который 20 октября заявил о необходимости остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Позицию американского лидера позже поддержали украинский президент Владимир Зеленский и лидеры стран Европейского союза.
21 октября в Белом доме журналистам сообщили, что Трамп в ближайшем будущем не планирует встречу с Путиным. По данным Reuters, США решили отменить саммит, поскольку им стало очевидным, что заключить сделку в Будапеште не получится. Как сообщал источник NBC, Трамп считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что некоторые страны стремятся убедить США изменить свою позицию и отказаться от курса на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта. Москва выступает против заморозки конфликта и считает необходимым всестороннее достижение мира с гарантиями безопасности для всех сторон.
а денацификация и демилитаризация?
"...и «договориться о чем-то позже". Ага, также как "договорились" во время минских соглашений, в Стамбуле, на Аляске. Он (Трамп) реально думает, что в Кремле одни необучаемые идиоты сидят? Наши условия известны. Они четкие и понятные. Условия Украины в принципе неприемлемы, иначе не началась бы СВО. А уж условия ЕС тем более. Так о чём мы можем "позже договориться"? О 3МВ? Это так не работает. Кто-то должен пойти на уступки и это точно не та сторона, которая имеет преимущество в конфликте. Остается Украина. Но как раз именно Украина и не желает смотреть реальности в лицо. Просто недоговороспособны. И пока Трамп это не поймет, хоть сколько встреч устраивай, всё без толку.
страна 404 должна исчезнуть с карты Мира.
Просто и доходчиво.
Иначе всё снова.
Капиталисты не откажутся от такого жирного гешефта.
Наконец-то до Трампа дошло что ему не удалось нагнуть Главу РФ,а поэтому пауза и даже переход на полную поддержку Куева. Не ему и не Главе РФ невозможно единолично решить достижение мира на Украине так как вопрос в глобальном противостояние КНР и Запада, в котором глобалисты решили уничтожить Россию,а затем напасть на КНР оставшуюся без поддержки единственного союзника как Россия.
Те кто не понял эту простую истину советую промыть глаза и уши и понять что все что сегодня делают страны Запада и их сателлиты направлено на уничтожение России ПОЛНОСТЬЮ как государство так и ее народы пытаясь добиться двух главных целей. Во-первых уничтожение России и оккупация ее природных ресурсов даст энергию умирающему капитализму и задержит сроки прихода коммунизма и, во-вторых, главный конкурент КНР останется в одиночестве и станет легкой добычей глобалистов.
