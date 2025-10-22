Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине

Россия в минувшие выходные направила США «неофициальный документ» (non-paper), в котором изложила одно из своих условий урегулирования конфликта на Украине — полный контроль над республиками Донбасса, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Москва неоднократно обозначала, что для достижения мира Киев должен отступить из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как пишет агентство со ссылкой на источники, требование России вступило в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который 20 октября заявил о необходимости остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Позицию американского лидера позже поддержали украинский президент Владимир Зеленский и лидеры стран Европейского союза.

21 октября в Белом доме журналистам сообщили, что Трамп в ближайшем будущем не планирует встречу с Путиным. По данным Reuters, США решили отменить саммит, поскольку им стало очевидным, что заключить сделку в Будапеште не получится. Как сообщал источник NBC, Трамп считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что некоторые страны стремятся убедить США изменить свою позицию и отказаться от курса на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта. Москва выступает против заморозки конфликта и считает необходимым всестороннее достижение мира с гарантиями безопасности для всех сторон.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.10.2025, 08:00
    Гость: Влад

    "...и «договориться о чем-то позже". Ага, также как "договорились" во время минских соглашений, в Стамбуле, на Аляске. Он (Трамп) реально думает, что в Кремле одни необучаемые идиоты сидят? Наши условия известны. Они четкие и понятные. Условия Украины в принципе неприемлемы, иначе не началась бы СВО. А уж условия ЕС тем более. Так о чём мы можем "позже договориться"? О 3МВ? Это так не работает. Кто-то должен пойти на уступки и это точно не та сторона, которая имеет преимущество в конфликте. Остается Украина. Но как раз именно Украина и не желает смотреть реальности в лицо. Просто недоговороспособны. И пока Трамп это не поймет, хоть сколько встреч устраивай, всё без толку.

  3. 22.10.2025, 06:42
    Гость: Основное и критически важное требование

    страна 404 должна исчезнуть с карты Мира.
    Просто и доходчиво.
    Иначе всё снова.
    Капиталисты не откажутся от такого жирного гешефта.

  4. 22.10.2025, 06:38
    Гость: .Штурман

    Наконец-то до Трампа дошло что ему не удалось нагнуть Главу РФ,а поэтому пауза и даже переход на полную поддержку Куева. Не ему и не Главе РФ невозможно единолично решить достижение мира на Украине так как вопрос в глобальном противостояние КНР и Запада, в котором глобалисты решили уничтожить Россию,а затем напасть на КНР оставшуюся без поддержки единственного союзника как Россия.
    Те кто не понял эту простую истину советую промыть глаза и уши и понять что все что сегодня делают страны Запада и их сателлиты направлено на уничтожение России ПОЛНОСТЬЮ как государство так и ее народы пытаясь добиться двух главных целей. Во-первых уничтожение России и оккупация ее природных ресурсов даст энергию умирающему капитализму и задержит сроки прихода коммунизма и, во-вторых, главный конкурент КНР останется в одиночестве и станет легкой добычей глобалистов.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Мат у школы: глава района попал в больницу после скандала с губернатором
«Добровольцы закончились»: власти готовят «тихую» мобилизацию? Что скрывает законопроект о резервистах
Дмитриев предложил построить между Россией и США подземный тоннель
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
В Кремле прокомментировали выбор Венгрии как места встречи Путина и Трампа
Избранное
Что такое зона комфорта? Как выйти из зоны комфорта?
Валерий Сюткин и «Light JAZZ», 4 декабря, ММДМ
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки
Криминал, обман, разруха
«"Персидский прыжок" с "российского трамплина". Кто стоит за событиями в Газе и Йемене?»
Угарный гаZzz... «Дурдом какой-то» (интернет-релиз)
Идеальный дуэт: Опыт и Новая Энергия!
Кинопремьера «Серебряные коньки»: путь к сердцу капиталиста лежит через его карман
Приходит мир, который не ждали. Что для планеты означает конец прогресса
Мои качели «Один на один» (интернет-релиз)
Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев, 26 августа, Music Media Dome
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации