Ундервуд «Все пройдет, милая / Крымский альбом» (2 CD)

сполнитель: Ундервуд, Название: «Все пройдет, милая / Крымский альбом», Стиль: рок, Год. 2024

Группа «Ундервуд» появилась на слуху в 2001-м, когда, словно грибы после дождя, нарождались новые герои рокапопса. Формально они тоже вписывались в эту тусовку, звуча, например, на волнах «Нашего Радио». Но на деле фронтмены коллектива Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко были гораздо тоньше и ироничнее большинства представителей данной генерации. Тексты их песен представляли собой образчики настоящей профессиональной поэзии, а аранжировки отсылали даже не к року, а к фокстротам 30-х (элегическая «Пока я любил тебя» с ведущей партией кларнета Сергея Клевенского).

Нередко такие интеллектуалы, как Ткаченко и Кучеренко смотрят на мир свысока, презрительно относясь к «скрепам». Но и это не их случай, иначе бы не было в арсенале «Ундервуда» главного хита «Гагарин, я вас любила», в котором искренний пиетет к первому космонавту совершено спокойно и органично сочетается с жаргонной фразой «колбасит». Причем «Гагарин» написана от женского лица, но лучше мужчин из «Ундервуда» ее пока еще никто из певиц так и не исполнил.

Пикантности группе добавляло и то, что его участники — дипломированные врачи. В данном случае биографический факт добавляет дополнительное измерение их ранним песням, написанным параллельно с практикой в медучереждениях. Заглавную вещь альбома «Все пройдет, милая» благодаря этому стоит понимать не только как философская апелляцию к знаменитому высказыванию царя Соломона, но и в лоб, в качестве надежного обещания доброго доктора. Отчего ее терпапевтический эффект только усиливается.

Уникальность дебютного альбома «Ундервуда» заключается и в том, что это — продукт коллективного творчества. Уже много лет Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко методично чередуют написанные друг другом песни на своих альбомах и концертах. А на дебютном диске они работали сообща, причем их самая первая мовместная песня «Нарцисс» размещена здесь же в качестве бонус- трека. Не стоит удивляться, что такие песни с альбома, как «Следи за ее левой рукой», «Парабеллум», «Истребитель №0» живут на концертах до сих пор да и летнюю «Федюнчик, посмотри «Титаник»» следовало бы туда вернуть — осоьенно, на фоне того, что в группе на барабанах играет сейчас Федор Попов

Альбом «Все пройдет, милая» впервые был издан в 2002году лейблом «Снегири», который как раз специализировался на такой вот не подходящей ни под какие рубрики музыкой, но с хитовым потенциалом. Сейчас это уже филофоническая редкость. Лимитированное издание хоть и включало слип-кейс и тексты песен, но напечатаны они были на развороте очень мелким шрифтом. В нынешнем переиздании от Mashina Records глянцевый шестиполочный диджипак и нормальный 8-страничный буклет-разворот, где все тексты можно прочесть уже без труда

Но это еще далеко не все, и издание дополнено абсолютным раритетом — бонусным диском с архивной демо-записью «Крымский альбом». Это еще «доисторический» «Ундервуд», пышущий дерзостью, молодостью и абсурдистской бравадой. Недостаток умения нормально играть и петь здесь с лихвой компенсируется припанкованной атмосферой песен и истошным вокалом. Коллизии вполне понятные для юношеских песен тех времен: то призывают кого-то малопонятного, вроде героя шексировской «Бури» Калибана, то тщетно ждут к себе в гости некую ветреную особу («Князь Ундервуд», в которой к тому же объясняется название группы или, напротив, путаются следы.

Присутствует в альбоме и обещанный в его названии крымский колорит. Песня «Матрос Кошка» апеллирует к герою обороны Севастополя XIX века, прославившийся своей ловкостью и находчивостью. Здесь же музыканты, не мудрствуя лукаво, превращают морехода в кошку, усиливая тем самым его сверхспособности. Самой же странной песней «Крымского альбома» следует признать «Румберта» - украиноязычная песня, посвященная Лолите и Гумберту Гумберту из романа Владимира Набокова.

В перечисленных песнях солирует Максим Кучеренко. Не менее удивительные номера принадлежат Владимиру Ткаченко. Исполняются они преимущественно под аккомпанемент клавишных и построены на игре крылатыми фразами. Здесь очень ощутимо влияние группы «АукцЫон», а ритмика отсылает чуть не к «Take Five» Дэйва Брубека. Понятно, что из людей, дебютировавших столь необычно, рано или поздно должно было получиться что-то стоящее.