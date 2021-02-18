Обманувший ИКЕА Пономарев получил добавку к сроку

16:03 18.02.2021

Противостояние компании и Пономарёва продолжалось несколько лет

Второй вердикт за два года



В декабре суд вынес новый приговор Константину Пономарёву, ранее же фемида рассудила спор, который вели Пономарёв и ИКЕА. 2020 год закончился резонансным решением: Солнечногорский суд Московской области признал указанного фигуранта виновным «в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд руб. и покушении на мошенничество более чем на 5,4 млрд руб.». Как отметили в инстанции, речь идёт о преступлении, подпадающей под действие статей 199, 198 и 159 УК РФ. Пономарёву было назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы. Кроме того, суд назначил ответчику штраф, пени и обратил в доход государства 71 передвижную дизельную электростанцию, которые осуждённый «использовал как средство покушения на мошенничество».

Таким образом, Константин Пономарёв, который летом 2019 года уже получил 8 лет колонии общего режима по делу о ложном доносе, ещё дольше продлил своё пребывание за решёткой. Как тогда посчитал суд, фигурант при помощи подкупа свидетелей, фабрикации доказательств и манипуляций фактами получал выгодные ему судебные решения, которые использовал для ухода от уголовной ответственности. К слову, наибольшую материальную выгоду, в размере 25 млрд руб., Пономарёв извлёк из соглашения о прекращении споров с ИКЕА, заключенном, по мнению последней, благодаря обману.

Дизельный конфликт



Константин Пономарёв и ИКЕА начали взаимодействовать в 2006 году, когда первый отдал ей в аренду передвижные дизельные генераторы для питания недавно построенных в Санкт-Петербурге торговых центров. Позднее оказалось, что договора с фирмой Пономарёва были составлены таким образом, чтобы ввести торговую сеть в максимальные расходы. Причём не исключался сговор злоумышленника с менеджерами ритейлера. Затем же, после истечения срока аренды, фигурант долгое время отказывался забирать своё оборудования с площадок ИКЕА, продолжая начислять арендную плату, что также не способствовало завершению споров.

Только в 2010 году стороны в досудебном порядке договорились о том, что конфликт исчерпан. Это стоило компании 25 млрд рублей, или $1 млрд по тогдашнему курсу, в обмен же Пономарёв обязался не выдвигать в отношении ИКЕА других претензий. Как позднее констатировали адвокаты торговой сети, «Пономарёв практически сразу нарушил взятые на себя обязательства». А именно, незадолго до подписания соглашения, он провёл следующую операцию: переуступил самые спорные требования, которые и хотела урегулировать ИКЕА, юрлицу, оформленному на подконтрольное подставное лицо, некоему ООО «Рукон», которое вскоре предъявило торговой сети иск ещё на 33 млрд рублей. И тогда ИКЕА пошла к правоохранителям.

Другие злоупотребления



Противостояние компании и Пономарёва продолжалось несколько лет и даже получило своеобразное продолжение во втором судебном процессе над фигурантом. Во-первых, как раз с беспрецедентных денег, полученных от ИКЕА, тот утаил положенные сборы в казну, став крупнейшим в истории России неплательщиком НДФЛ. Во-вторых, схема с «генераторами ИКЕА», использованная Пономарёвым неоднократно, была неудачно применена им в отношении «Кубаньэнерго».

Попытка Пономарёва совершить мошеннические действия и нанести значительный финансовый урон государственной корпорации обратила на себя внимание силовиков. В результате фигурант в июне 2017 года сначала угодил в СИЗО, а потом отправился и на скамью подсудимых. «Бесконечные незаконные уголовные преследования достигли своей цели - осложнили мою жизнь и ужасно испортили мою репутацию, - как-то пожаловался журналистам Константин Пономарёв. ИКЕА, ФНС и «Кубаньэнерго», можно предположить, не согласны с данным утверждением. Похоже, фигурант всё испортил самостоятельно.

Автор: Иван Лаптев