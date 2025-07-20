«Горшенев» показал величие основателя «Короля и Шута» в «Песнях брата»

Концерт группы "Горшенев" с мемориальной программой "Песни брата" состоялся в клубе VK Stadium 19 июля 2025 года

Вот уже несколько лет подряд Алексей Горшенев поминает брата Михаила большой программой песен "Короля и Шута" в Москве. Анонсируя такое выступление в прошлом году, певец заверял, что оно будет последним. Но, видимо, есть вещи, которые не просчитываются, и понимание приходящее откуда-то свыше о том, что надо продолжать важное для многих дело и дальше.

Концерт стартовал со звуков сотрясавшей сцену сильной грозы, выглядящей продолжением той непогоды, которая стояла в этот день и на улице. Многие, конечно, догадались, что это была интродукция к песне "Дурак и молния", которую Алексей Горшенев преподнес крайне артистично, указывая руками направления, в которых перемещался дерзкий борец со стихией, и, стуча по голове, с намеком на то, какого невысокого мнения были окружающие об умственных способностях героя. В обильных красных стробоскопах был показан черный карнавал "Отец и маски". Настоящее металлическое буйство музыканты устроили на риффовых "Любовь и пропеллер" и "Представляю я".

На разухабистый "Марии" зрители поменялись танцевать, а под не менее забойную вещицу "Кузьма и барин" Алексей Горшенев решил протестировать ещё и их вокальные способности. "Поем-поем! Я знаю, что вы можете - вы крутые", подначивал публику он. Как нельзя лучше для хоровых партий подходила и следующая песня "Паника в селе", которую ещё "Король и Шут" любил превращать на своих выступлениях в своего рода мини-оперу. Тем более, и Алексей Горшенев ее тонко обыгрывал. На словах черта "мол нынче помрешь" он небрежно махал рукой - и тут же передавал внезапно накативший на старику ужас судорожным криком: "БЕДА!!!"

От такого буйства красок устать было невозможно, однако Алексей Горшенев решил приглушить эмоции в камерном сете. Из слов музыканта следовало, с о душа, конечно, есть и в электрическом звучании, однако в акустике ее больше, а к тому же можно стать на время ближе друг к другу и ощутить себя на посиделках где-нибудь на кухне. В таком виде прозвучали две песни - 'Медведь" и "Блуждают тени". Во время второй из них Алексей Горшенев предложил "похлопать Мишке" во время проигрыша, что и было с готовностью исполнено.

Возобновление тяжёлого сета ознаменовалось песней "Король и Шут, которая в данной версии приобрела ярко выраженный электронный привкус. В "Ели мясо мужики" Алексей Горшенев с забавной убежденностью исполнил кульминационную строку "ну, скажите + правда вкусная она?". "Мастер приглашает в гости", как обычно, у проекта "Горшенев" прозвучала с длинным и абсолютно не узнаваемым индустриальным вступлением. В "Марионетках" во время проигрыша Алексей Горшенев призвал залк активности всех, но при этом, не стал скандировать "панки, хой", как это делал "Король и Шут" на своих поздних концертах. В "Дагоне" он вовремя не вступил в первом куплете, но ему помог зал. Ну а песней "Американское МTV" Алексей Горшенев напомнил, что в арсенале его брата были не только сказки, но и социально заострённые вещи.

"Зажигайте фонарики - будет круто!"- предложил Алексей Горшенев помянуть Михаила Горшенева ещё таким способом на "Воспоминаниях о былой любви". С электронного вопрошания "кто ты?" начиналась "Камнем по голове", и можно было задуматься над тем, а кем же был ее первый исполнитель, которого любили и продолжают любить столько людей? На этот вопрос исчерпывающий ответ давал концерт "Песни брата": дерзким исполином, которому по плечу многое. Это подтверждала исполненная на бис песня "Смельчак и ветер", которая оказалась так созвучной открывающему концерт номеру "Дурак и молния".