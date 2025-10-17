Виноват Чубайс? Электроэнергия для промышленности в ЕС оказалась дешевле, чем в РФ

11:05 17.10.2025

Европа, импортирующая газ и уголь, имеющая дорогую «зеленую» генерацию, имеет конкурентные цены на электроэнергию для своей промышленности ради повышения её конкурентоспособности

В 2025 году 1 Мвт/ч в ЕС обходится в 53 доллара, в то время как на Украине 180 долларов, а в России 102 доллара, отмечает бывший председатель парламента Новороссии, ныне блогер Олег Царев: "Чтобы производить в России было выгодней, чем в других странах, надо обеспечить низкие цены на энергию, низкие налоги, низкую стоимость денег и справедливый суд. В этом направлении надо работать".

Другой российский военблогер Алексей Живов удивляется: как так, ведь в России свои уголь, газ, ядерное топливо, и электрогенерация со времен СССР не просела, в отличие от развала промышленности.

"Ответ, конечно, есть, но он как-то сильно связан с деятельностью Чубайса и не очень приятен для общества. Было РАО ЕЭС с дармовым электричеством — стали десятки богатых частных энергокомпаний. Кстати, дешевое электричество было главным преимуществом нашей промышленности в 00-е годы, но "ради вступления в ВТО" мы сравнялись с мировыми ценами. К чему это привело, даже говорить не хочется", — пишет он и отмечает, что последнее решение ЕС по снижению цен на электроэнергию — это настоящая мобилизация европейской экономики.

Своим мнением о мобилизации европейской экономики и немобильности экономики отечественной с Накануне.RU поделился академик РАН Роберт Нигматулин.

— Является ли стоимость электроэнергии значимой в вопросе мобилизации экономики?

— Конечно, конечно, ведь промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство — все основано на электроэнергии и на топливе. И когда вице-премьер правительства президенту докладывает, что у нас самое дешёвое топливо и электроэнергия, я просто поражаюсь, ведь они же дезориентируют главу государства. Выступает Путин и говорит: мы должны притушить экономику. Набиуллина говорит, что мы должны что-то охлаждать — но никого охлаждать не надо. Нужно все делать для развития, а тем более в наших условиях.

В Европе все-таки денежный доход населения в два раза больше, чем у нас. А в новой Европе — в полтора раза больше. То есть у нас очень много бедного населения, и поэтому, конечно, нам нужен экономический рост, а экономический рост должен стимулироваться. Как его стимулировать, если вы его давите дорогим топливом и энергетикой?

— Если оценивать стоимость электроэнергии в ЕС и у нас, то каковы отличия?

— Сравнивать цены нужно по паритету покупательной способности. Путин говорит — по паритету покупательной способности он сравнивает ВВП, и совершенно справедливо. Но люди, которые сидят в правительстве, они неквалифицированы. Самая основная проблема заключается у нас в том, что мы страшно неэффективны. Вкладываешь в экономику нашу — получаешь самый низкий доход. У нас отдача происходит самая низкая. У нас много ресурсов, нужно по-другому настроить налоговую систему, госбюджет должен формироваться в значительной степени — в 2 раза, в 2,5 раза больше — за счёт налогов с доходов и собственности очень богатых людей.

Ну, во всем мире так, доходы от физических лиц в Европе, в Америке — примерно около 50-60% бюджета, а у нас 20%. У нас берут налоги с бедных, и это не очень большая доля доходов бюджета. Прогрессивную шкалу ввели, конечно, слава Богу, что наконец-то это сделали, но пока это все равно небольшая доля.

Если с топливом сравнивать цены у них и у нас... В Америке так же, как и у нас, все есть, у них есть нефть своя, есть у них атомная энергетика. Литр бензина там стоит доллар. Но это не значит, что это 80 ₽. Ну так считать — это же примитивно. Нужно считать по паритету покупательной способности. Банк России считает расчётный курс по паритету — это евро и доллар примерно по 30 ₽. Значит, если у нас 60 ₽ литр бензина, то он стоит 2 $ по паритету.

Пришёл новый министр энергетики и заявляет — у нас самая дешёвая электроэнергия. Нет, у нас на 75% она дороже. Ну нельзя же быть таким неграмотным. Вот из-за этого у нас все проблемы. Налоговая система безобразная, все же понимают, что она направлена на то, чтобы задавить бизнес.

— Каковы тенденции цен на электроэнергию в Европе?

— Европа взяла — Германия, в частности, и закрыла атомную энергетику. Ну, конечно, теперь цена попёрла вверх, немецкие промышленники перевели свои производства в Америку, там дешевле. А не надо было закрывать атомную энергетику. Во Франции, 100 километров южнее Германии, стоят атомные станции, почему-то французы их не боятся, а своих станций в Германии испугались.

Я не против возобновляемых источников, это тоже нужно развивать, особенно Европе. У нас свои леса, а они уже столетия, как леса вырубили, обычная энергетика выбрасывает много углекислого газа — вот пусть они этим занимаются, это их обязанность. А у нас зелёная масса поглощает в 2,5 раза больше углекислого газа, чем выделяет энергетика. Но Германия, конечно, платит за это, сразу экономика притухла.

Их пример говорит о том, что там же тоже не очень-то умные люди сидят, но все-таки поумнее, у них все-таки экономика более эффективная, чем у нас. Она не дешевле, она стала не очень дешёвой, потому что они закрыли атомную энергетику и перекладывают оплату за электроэнергию на потребление обычной электроэнергетики. В результате цена у них выросла. И поэтому экономика переезжает в Америку.

— То есть тенденции к росту цен там есть и дальше?

— Конечно, да. Но в первую очередь давайте на самих себя смотреть. Пусть они там что хотят, то и делают. Мы видим, какой у них сейчас уровень лидеров стран стал. Но меня беспокоит положение в нашей стране, я просто удручён уровнем нашего экономического блока.

— А что у нас, куда мы движемся?

— Когда вице-премьер говорит, что у нас самый дешёвый бензин, электроэнергия — это просто кошмар какой-то. Мы за это платим. Если Центральный банк — при нынешней экономической системе этого можно добиться — добьётся инфляции 4%, тогда экономический рост не будет выше 1%. Такая наша система, такая её эффективность. И поэтому бороться только с инфляцией, не меняя кадры экономического блока в правительстве, корпорациях и так далее, не меняя экономический порядок, а это значит всю систему, налоговую систему, невозможно.

Можно притушить инфляцию, но тогда экономический рост будет 1%. А нам-то нужно 4% примерно рост — указ президента Путина предписывает рост ВВП выше среднемирового. А среднемировой — 3% с небольшим. Если мы добьёмся экономического роста 4%, то тогда через 10 лет у нас ВВП вырастет в полтора раза в фиксированных ценах, и это будет основа преодоления той бедности, которая у нас в стране царит, по европейским масштабам (не с Африкой же сравнивать). И эти люди, которые там сидят, они это понять неспособны. У них плохое образование. Потому что, если человек начинает сравнивать цены по банковскому курсу, значит, он плохо учился, его не учили. Как он может экономикой руководить?

Вся проблема в этом заключается, что этих людей нужно поменять, ну, более-менее люди же должны как-то все-таки ориентироваться. Это серьёзная проблема. Конечно, нынешний премьер все-таки имеет инженерное образование, слава тебе, господи, но весь его опыт заключался в том, что он работал в ФНС. Да, он наладил сбор налогов, все-таки какой-то в этом плюс, но сама налоговая система экономически порочная, она тормозит экономический рост.

— Ну а наши цены на электроэнергию — от чего они зависят, кто на это влияет?

— В цене бензина примерно 60% сразу идёт в бюджет. Это легко собрать. Но ведь это что значит? Это же все ложится на потребителя. Условная транспортная компания вместо того, чтобы покупать бензин по 30- 40 ₽, платит 60 ₽. Вот, пожалуйста, её конкурентоспособность. А это ложится в цену товара. И то же самое про электроэнергию. Ну, без электроэнергии же вы ж ничего не произведёте, правильно? И в цену электроэнергии вложены избыточные государственные сборы на топливо. Посмотрите себестоимость нашего топлива — ведь у нас экспорт топлива составляет сейчас не более 10% от всего ВВП. 90% ВВП — это все наши внутренние ресурсы. И производитель, который производит продукцию для внутреннего рынка, должен покупать топливо по максимально возможной низкой цене.

Не на топливе должно зарабатывать государство, а на росте экономики. С роста экономики будет еще большой сбор. Но если мне вице-премьер, министр энергетики со всем правительством утверждают, что у нас самая дешёвая электроэнергия и топливо — ну все, двойка, идите учиться. Я резко так говорю, конечно, но я же не враг нашего правительства. Ну, все-таки, сколько можно это терпеть? Так же тоже нельзя.

— Вроде бы время непростое, но некоторые отмечают, что у нас в экономике военные дела отдельно, а деньги отдельно. Почему так?

— Конечно, президент очень занят СВО и международными делами. Поэтому наша задача — как-то довести до него вот эти простые истины, конечно, это задача учёных, академики должны более активно влиять. Ну, а наши академики, экономисты тоже об этом ничего не говорят. Они тоже толком этого не понимают. Вот в этом вся проблема, это порочно.

Автор: Юрий Александров

