Сирия запросила у России военную и экономическую помощь
15 октября во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Ахмед аш-Шараа попросил оказать Сирии помощь — на военном, экономическом и дипломатическом уровнях, утверждают знакомые с ситуацией источники ливанского издания «Аль-Ахбар». Согласно этим данным, переходное правительство в Дамаске выразило заинтересованность в получении российского оружия, запасных частей к боевой технике, а также в техническом обслуживании. Этот вопрос обсуждался ранее двумя странами по линии оборонных ведомств, и сейчас «дела идут хорошо», пишет «Коммерсант».
Вместе с тем сирийский лидер направил России запрос на экономическую помощь в виде поставок нефти и пшеницы, а также выступил за приток российских инвестиций, рассказывают собеседники «Аль-Ахбар». По их словам, сирийский лидер сообщил Москве, что у его государства нет средств и ему необходима иностранная помощь. При этом Ахмед аш-Шараа — бывший полевой командир, который в 2017 году должен был стать целью ударов российских ВКС,— апеллировал к тому, что российская сторона «никогда не бросала сирийский народ». Взамен он пообещал, что РФ сохранит две свои официальные военные базы на территории Арабской Республики, и выразил готовность решить проблемы, вызывающие озабоченность РФ,— присутствие в Сирии иностранных боевиков и этноконфессиональные трения.
Помощь Дамаску потребовалась и в дипломатической сфере. Сирийский лидер попросил Кремль оказать давление на Израиль и убедить его прекратить систематические атаки на территорию Арабской Республики. Две соседние страны по-прежнему пытаются согласовать текст договора в сфере безопасности, который должен урегулировать значительную часть взаимных противоречий, но это не мешает еврейскому государству совершать авиарейды, направленные на ликвидацию остатков оружия прежнего правительства и на защиту представителей друзской общины. Дамаск указал на необходимость того, чтобы российские военные патрули вернулись в южные районы Сирии, где сейчас частично действует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Комментарии читателей Оставить комментарий
По данным UN Watch (2025), в списках БАПОР (Ближневосточного агентства ООН) числится около 2300 палестинских миллионеров и 4 миллиардера. И это только среди тех, кто официально признан беженцем.Самая известная, может быть, беженка миллиaрдерша Суха Арафат, вдова известного Ясира Арафата.И сейчас владелица целых лондонских кварталов и десятка миллиардов получает 24 миллиона долларов пособия каждый год.Тот же Башар Асад отказался платить долги РФ, так как ничего "этой стране" не должен.Но отгрохал себе дворец за два ярда.А новый през не платит по новым долгам Башара бтак как не одалживал.Вот так карусель и крутится.А надутый рыжий пузырь перед носом Иван Степаныча прикрывает таких Асадов и прочих Момотовых
политику воров Романовых. За счет русских нациям любой каприз. Обнищание РФ продолжается.
не привыкать.
грабли.
головы местным христианам, и в виде премии теперь за эти убийства просят у "белых турков" тугрики....А у грузино-алтайских турков (Эрдоган и Алиева) почему не попросят? Они же родственные души - тоже радостно убивают христиан! И У них бабок куры не клюют - все правительства Европы и Америки купили...