Сирия запросила у России военную и экономическую помощь

11:50 18.10.2025

15 октября во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Ахмед аш-Шараа попросил оказать Сирии помощь — на военном, экономическом и дипломатическом уровнях, утверждают знакомые с ситуацией источники ливанского издания «Аль-Ахбар». Согласно этим данным, переходное правительство в Дамаске выразило заинтересованность в получении российского оружия, запасных частей к боевой технике, а также в техническом обслуживании. Этот вопрос обсуждался ранее двумя странами по линии оборонных ведомств, и сейчас «дела идут хорошо», пишет «Коммерсант».

Вместе с тем сирийский лидер направил России запрос на экономическую помощь в виде поставок нефти и пшеницы, а также выступил за приток российских инвестиций, рассказывают собеседники «Аль-Ахбар». По их словам, сирийский лидер сообщил Москве, что у его государства нет средств и ему необходима иностранная помощь. При этом Ахмед аш-Шараа — бывший полевой командир, который в 2017 году должен был стать целью ударов российских ВКС,— апеллировал к тому, что российская сторона «никогда не бросала сирийский народ». Взамен он пообещал, что РФ сохранит две свои официальные военные базы на территории Арабской Республики, и выразил готовность решить проблемы, вызывающие озабоченность РФ,— присутствие в Сирии иностранных боевиков и этноконфессиональные трения.

Помощь Дамаску потребовалась и в дипломатической сфере. Сирийский лидер попросил Кремль оказать давление на Израиль и убедить его прекратить систематические атаки на территорию Арабской Республики. Две соседние страны по-прежнему пытаются согласовать текст договора в сфере безопасности, который должен урегулировать значительную часть взаимных противоречий, но это не мешает еврейскому государству совершать авиарейды, направленные на ликвидацию остатков оружия прежнего правительства и на защиту представителей друзской общины. Дамаск указал на необходимость того, чтобы российские военные патрули вернулись в южные районы Сирии, где сейчас частично действует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).