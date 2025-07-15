Nagart «Ангелы в аду» (интернет-сингл)

Исполнитель: Nagart, Название: «Ангелы в аду», Стиль: хоррор-панк, Год: 2025

Жанровым группам существовать в музыкальном пространстве одновременно просто и сложно. С одной стороны, есть понимание, что делать дальше, и можно долго ехать по накатанной. С другой — если вдруг в группе появляются новые тенденции, непонятно, что с этим делать, ведь и поклонники могут не понять, и самих что-то смущает.

В то же время музыканты, которые хотя бы разок играли на байк-фестах и / или лично приобщались к железным коням, рано или поздно, скорее всего, напишут байкерский гимн, Это и случилось с группой Nagart. Название у сингла вполне в духе хоррор-панка, который исповедуют музыканты. Но, на самом деле, оно отсылает к знаменитой группировке мотоциклистов «Ангелы ада». Добавленный предлог «в» все решает: это никакие не исчадия преисподней, а ангелы, лишь волею судеб очутившиеся там, много повидавшие, но сумевшие сохранить себя и свои убежднения. Глядишь, они и сами вырвутся из ада, и нам,грешным, путь укажут.