Жалюзи. Какие выбрать: внутренние или наружные?
Их использование имеет несколько преимуществ: простота ухода, удобство эксплуатации, современный внешний вид.
Жалюзи не болтаются и не цепляются при открывании за предметы мебели, поэтому не вызывают раздражения, что не исключено в случае использования обычных штор. Наиболее распространенным сегодня является вариант, расположенный внутри помещения, однако применяются и наружные жалюзи на пластиковые окна.
Внутренние жалюзи
Разнообразие внутренних жалюзи достаточно большое:
1.Деревянные;
2.Тканевые;
3.Бамбуковые;
4.Пластиковые;
5.Алюминиевые.
Такой перечень позволяет выбрать подходящий для любого интерьера вариант – пластиковые окна с жалюзи внутри будут смотреться очень лаконично и свежо по сравнению с обычными шторами. Материалы, используемые при изготовлении жалюзи, выбираются в зависимости от предпочтений жильцов и стиля оформления в помещении.
Пластиковые и алюминиевые жалюзи чаще всего выбираются для кухни, так как они более устойчивы к агрессивной среде и перепадам влажности, а также лучше отмываются от жирных пятен.
Конструкции внутренних жалюзи:
1.Вертикальные;
2.Горизонтальные;
3.Рулонные;
Первый и второй варианты отличаются только расположением ламелей. При их использовании есть возможность полного сворачивания или просто поворот ламелей для регулировки освещения и доступа к окну. Роликовые жалюзи на пластиковые окна позволяют регулировать освещенность только сворачиванием на вращающуюся ось.
Наружные жалюзи
Переходным вариантом от внутренних к наружным жалюзи являются рольшторы – конструкция, состоящая из следующих основных узлов: короб, в который рольшторы сворачиваются; направляющие для перемещения полотна с ламелями и повышения его жесткости; ламели. Также в качестве дополнительной опции рольшторы могут оснащаться электроприводом.
Пластиковые окна с жалюзи снаружи чаще всего оснащаются алюминиевым вариантом, который кроме эстетической функции выполняет и защитную – от солнечных лучей, осадков, ветра и злоумышленников.
Этапы монтажа
Как правило, монтаж жалюзи на окно достаточно прост – они прикручиваются к раме саморезами. Однако наружные рольшторы требуют выполнения следующей последовательности:
1.Подготовка оконного проема;
2.Монтаж каркаса с направляющими;
3.Установка короба с ламелями (короб может размещать наружу или внутрь);
4.Отделка откосов окна;
Стоимость работу по установке простых жалюзи невысокая – 10-20 долларов. А вот работа по установке наружных или внутренних рольштор – около 50.
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